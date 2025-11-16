Journée européenne des auteurs 2025 : lancement de la campagne #ReadForReal dans toute l’Europe

VARSOVIE, Pologne et BRUXELLES, 16 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La grande célébration de la littérature et de ses auteurs a débuté ! Les célébrations de la European Authors Day 2025 (Journée européenne des auteurs 2025), placées sous le slogan #ReadForReal, sont officiellement lancées et se dérouleront dans toute l’Europe jusqu’au 12 décembre. Le programme Europe Créative de l’UE cofinance cet événement unique, consacré à la littérature, à l’imagination et à la créativité humaine.

À partir du 11 novembre, tout le monde — écoles, bibliothèques, éditeurs, entreprises, ONG et particuliers — est invité à participer à cette célébration commune. L’objectif est de promouvoir une lecture authentique et profonde, de faire vivre la littérature et de renforcer les liens humains. Des auteurs européens se rendront dans d’autres pays que le leur pour rencontrer des publics parlant différentes langues. L’initiative honore celles et ceux qui rendent la littérature possible — écrivains, illustrateurs, graphistes — les véritables super-héros de la créativité.

Sur www.readforreal.eu, les participants se verront proposer une invitation et des ressources gratuites pour leur permettre d’organiser leurs propres événements, notamment des plans de cours, des logos, des affiches et des marque-pages. Plus de 200 000 inscrits participeront à des événements en direct dans 25 pays, avec près de 3 600 initiatives littéraires et de lecture déjà prévues. Chacun peut participer en organisant sa propre action, en relevant un défi de lecture ou en invitant un auteur.

Les centres de coordination nationaux (hubs) ont accepté d’aider les participants en leur fournissant des supports physiques et numériques dans les langues locales. En Pologne, par exemple, 2 000 bureaux de poste se sont joints à l’initiative et offrent aux clients un « carnet d’inspiration » lors de l’achat d’un livre.

Pourquoi est-ce important ? Plus de 75 millions d’adultes en Europe ont des difficultés de compréhension en lecture. La lecture n’est pas seulement un plaisir : elle renforce l’empathie, la pensée critique et la concentration, des compétences essentielles dans la société actuelle. Les organisateurs soulignent que partager des idées et des perceptions variées en lisant ensemble crée des liens authentiques.

La campagne #ReadForReal de la European Authors Day (Journée européenne des auteurs) est coordonnée par un consortium de sept organisations issues de cinq pays, dirigé par la Universal Reading Foundation (Pologne). Les organisateurs rêvent d’en faire une tradition durable : un véritable festival européen de la littérature et de la créativité.

Pour en savoir plus et inscrire votre événement, consultez www.readforreal.eu !

La Universal Reading Foundation (Fondation Universelle de la Lecture) est une organisation à but non lucratif dédiée à l’amélioration du niveau de maîtrise de la lecture en Pologne et en Europe grâce à des projets innovants et à la collaboration avec des institutions publiques et privées. Elle mène des campagnes sociales et des programmes visant à garantir l’égalité d’accès à l’éducation et aux livres.

