Illuminations 2025 des Champs-Elysées - JCDecaux accompagne Swarovski dans son partenariat aux côtés du Comité Champs-Elysées

Paris, le 16 novembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que JCDecaux France accompagne Swarovski dans son partenariat aux côtés du Comité Champs-Elysées, à l’occasion des Illuminations 2025.

Swarovski accompagne le Comité Champs-Elysées en tant que partenaire exclusif des Illuminations de fin d’année de la plus belle avenue du monde, dont la marraine sera cette année Léa SEYDOUX.

JCDecaux, qui est partenaire du Comité depuis 2014 pour identifier et activer les marques prestigieuses participant à la réalisation des Illuminations, collabore avec Swarovski, Maître de la Lumière depuis 1895, dans cette nouvelle opération féérique sur la plus belle avenue du monde. Depuis le dimanche 16 novembre, celle-ci rayonne tout au long de l’Avenue des Champs-Élysées : 400 arbres illuminés et 200 kakémonos siglés Swarovski habillent ainsi les 2 kilomètres séparant l’Arc de Triomphe de la place de la Concorde. Pour en prolonger l’éclat, JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure et du mobilier urbain, a proposé un plan média d’envergure comprenant de l’affichage sur des Abribus® et des kiosques de la capitale.

Dans le cadre de cette collaboration, un espace éphémère exclusif et inédit a ouvert ses portes au 1 Place Charles de Gaulle, en face de l’Arc de Triomphe. Accessible uniquement pendant les Illuminations de fin d’année, depuis ce dimanche et jusqu’au 26 décembre, il offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir les collections de bijoux et d’objets de décoration intérieure de la Maison Swarovski.

Ce dimanche 16 novembre à 18h30 a été donné le coup d'envoi des Illuminations des Champs-Elysées, marquant le début des festivités de fin d’année à Paris. Avec M. Marc-Antoine JAMET, Président du Comité Champs-Elysées, Mme la Maire de Paris, Anne HIDALGO, Mme Myriam BATONI, Directrice Générale France-Benelux de Swarovski, deux enfants ont réalisé leur rêve en actionnant l’interrupteur, grâce à l'association Les Petits Princes, accompagnés de Léa SEYDOUX, marraine de l’édition 2025 des Illuminations. Cette édition s’est réinventée en proposant un spectacle avec une toute nouvelle expérience « son et lumière », grâce à l’intégration d’une technologie LED innovante, entièrement pilotable, programmable et évolutive, conçue par Blachère, orchestrée par Thierry Reboul et mise en lumière par Thomas Dechandon, grand designer lumière ayant notamment participé à la mise en scène de Starmania, couronné de deux Molières en 2023.

Comme chaque année et durant 7 semaines, du 16 novembre 2025 au 5 janvier 2026, les Illuminations des Champs-Élysées vont faire briller la plus belle avenue du monde, émerveillant Parisiens et visiteurs venus du monde entier. En 2024, plus de 150 000 personnes avaient assisté à l’inauguration des Illuminations, entre l’Arc de Triomphe et l’Obélisque de la Concorde. La même magie avait opéré le 31 décembre, quand plus d’un million de personnes s’étaient rassemblées pour célébrer le passage à la nouvelle année autour du spectacle pyrotechnique.

Marc-Antoine Jamet, Président du Comité Champs-Elysées, a déclaré : « Il est des rendez-vous que Paris donne à la France et à la terre entière, des traditions qui, comme autrefois les vitrines de Noël des grands magasins, fabriquent des souvenirs pour des générations et des générations d’enfants, des événements à ce point exceptionnels qu’ils ne peuvent avoir lieu que sur la « Plus Belle Avenue Au Monde ». Il en va ainsi des Illuminations des Champs-Élysées. Cette année, pour conserver l’émerveillement, pour magnifier l’événement, nous avons donc tout transformé. Nouvelle marraine, nouvelles technologies, nouvelle philosophie, nouveau podium, nouveau protocole. Fidèles, touristes, promeneurs ou curieux, à n’en pas douter, seront donc nombreux à venir admirer ces nouveautés. Rassurons-les. Oui l’événement prolongera dignement les Illuminations des années précédentes ! Oui avec Léa Seydoux, nous retrouverons le glamour, l’élégance, la magie qu’elle apporte au cinéma mondial ! Oui, avec Thierry Reboul, Thomas Dechandon, Victor Le Masne, le premier spectacle « son et lumière » de l’histoire des Champs-Elysées sera à la hauteur des attentes. Oui, le show de Charlotte Cardin, plus flamboyante que jamais, transformera l’essai !

Mais derrière un spectacle gratuit, il faut un bienfaiteur. Il s’est présenté à JCDecaux, notre partenaire et à l’équipe de cette belle entreprise française qui nous accompagne pour la douzième année consécutive. Swarovski a décidé d’être ce mécène, ce sponsor qui rend tout possible et tout facile. Qu’il en soit remercié. Son nom avec le nôtre figurera sur toutes les affiches et sur tous les kakémonos. Mais il fallait pour celui qui, en taillant le cristal à la perfection, fête cette année son 130e anniversaire un salut particulier. Les Illuminations en feront donc miroiter chaque soir le nom dans une boucle d’or, tandis qu’un pop-up Swarovski s’installera sur l’un des musoirs de la Place de l’Étoile. Cela n’avait jamais été fait dans le cadre des Illuminations du Comité. C’est aussi une première ! Nous vous y attendons donc avec JCDecaux, Havas et Blachère, partenaires solides, partenaires amis du Comité Champs-Élysées. »

Jean Muller, Directeur Général Commerce, Marketing et Développement FLIB (France, Luxembourg, Israël et Belgique) de JCDecaux, a déclaré : « Fidèle à notre mission de rendre la ville plus belle grâce à notre innovation produits et services, en partenariat avec le Comité Champs-Elysées que nous remercions de sa confiance, nous sommes heureux d’accompagner Swarovski et de participer, aux côtés de Blachère, à la mise en lumière de « la plus belle avenue du monde ». Le savoir-faire et l’expertise des équipes de JCDecaux, à l’écoute des attentes de ses partenaires, a permis de concevoir un projet alliant raffinement, impact et innovation responsable, qui va mettre en valeur de manière unique l’image de Swarovski. Les Illuminations de fin d’année promettent d’enchanter les Parisiens comme les visiteurs venus du monde entier, et de faire rayonner, une nouvelle fois, Paris plus que jamais durant la période des fêtes de fin d’année. »

