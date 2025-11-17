Amundi: Poursuite du partenariat de long-terme avec Société Générale

Amundi annonce aujourd’hui un accord de principe avec Société Générale en vue du renouvellement de leur partenariat de long terme dans les domaines de la distribution de solutions d’investissement et des services titres.

Le nouvel accord de partenariat, d’une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès la finalisation de la documentation contractuelle et sous réserve de l’obtention de toute autorisation réglementaire nécessaire.

Dans le cadre d’accords de distribution initiés en 2010, Amundi est le premier fournisseur de solutions d’épargne et d’investissement pour les réseaux de banque de détail et d’assurances de Société Générale. Parallèlement, Société Générale Securities Services est l’un des premiers prestataires d’Amundi pour les services titres.

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 30/09/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

