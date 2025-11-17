FOTRIC lance le TD2 Geek, le tout premier imageur acoustique pour smartphone au monde permettant de visualiser le son sans consommer la batterie du téléphone

SANTA CLARA, Californie, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FOTRIC, innovateur mondial en technologies d’imagerie thermique et acoustique, dévoile aujourd’hui le TD2 Geek, le tout premier imageur acoustique pour smartphone au monde.

FOTRIC TD2 Geek — Le premier imageur acoustique pour smartphone doté d’une visualisation sonore en temps réel avec 64 microphones

Cet appareil révolutionnaire visualise le son en temps réel grâce à une matrice de 64 microphones MEMS, transformant les ondes acoustiques invisibles en cartes dynamiques et colorées affichées sur l’écran du smartphone, sans consommer la moindre énergie du téléphone.

Une nouvelle dimension de perception humaine

Depuis toujours, l’oreille humaine repose sur deux capteurs pour percevoir la direction et la distance du son. Le TD2 Geek multiplie cette capacité… par soixante-quatre. En captant le son dans toutes les directions et en reconstruisant son origine sous forme de superpositions visuelles sur la vidéo en direct, il permet littéralement de voir ce que vos oreilles entendent.

Avec une plage de fréquences allant de 2 kHz à 50 kHz, le TD2 Geek dépasse les limites de l’audition humaine, en visualisant aussi bien les sons audibles que les phénomènes ultrasonores, du chant d’un oiseau à la fuite d’air la plus subtile.

Alimentation indépendante pour une exploration continue

Contrairement aux accessoires classiques, le TD2 Geek dispose d’une batterie rechargeable intégrée et totalement indépendante, offrant jusqu’à quatre heures d’autonomie.

Cette conception autonome signifie qu’aucune énergie n’est prélevée sur le smartphone, éliminant toute décharge ou usure potentielle du système d’alimentation de ce dernier, une véritable première dans l’imagerie acoustique mobile.

Batterie intégrée indépendante : jusqu’à quatre heures d’utilisation sans vider la batterie du smartphone

Conçu pour la découverte sur le terrain

Compact, certifié IP54 contre la poussière et les éclaboussures, et prêt à l’emploi via l’application FOTRIC Genie sur Android, le TD2 Geek offre une expérience plug-and-play dans une multitude d’environnements :

• Exploration de la nature : localiser oiseaux, insectes ou faune ultrasonore en temps réel.

• Diagnostics industriels : détecter les bruits dans les murs, les fuites d’air comprimé, les bourdonnements électriques.

• Musique et enseignement : visualiser la voix, la résonance et les champs acoustiques pour l’apprentissage et la créativité.

• STEM et recherche : permettre aux étudiants et chercheurs de voir la science du son.

FOTRIC TD2 Geek en action — Explorez le son dans la nature, l’industrie et l’éducation avec un seul appareil compact

L’innovation sans limites

« Le TD2 Geek n’est pas un produit comme les autres, il définit une nouvelle catégorie dans l’imagerie acoustique », a déclaré un chef de produit FOTRIC.

« En intégrant un réseau de microphones à 64 canaux, une visualisation en temps réel et un système d’alimentation indépendant dans un smartphone compact, nous avons transformé une technologie acoustique de qualité professionnelle en un appareil qui tient dans la main.

Il s’inscrit dans la lignée de FOTRIC, qui transforme la science complexe de la détection en une innovation accessible. »

Voir le son. Explorer davantage.

Commercialisé au prix de 567 €, le TD2 Geek ouvre un nouveau chapitre dans la visualisation du son, à la croisée de l’art, de la science et de la découverte.

Des ingénieurs aux créateurs, des enseignants aux passionnés de nature, il permet à chacun de voir le son, d’explorer l’invisible et de ressentir l’esprit d’innovation de FOTRIC à chaque instant.

Caractéristiques techniques

Spécification Valeur

Canaux microphone 64 microphones numériques MEMS

Plage de fréquences 2 kHz – 50 kHz

Champ de vision (FOV) 66° × 52°

Distance de détection 0,3 m – 100 m

Autonomie 4 heures (alimentation indépendante, aucune consommation du téléphone)

Indice de protection IP54 (résistant à la poussière et aux éclaboussures)

Compatibilité Smartphones Android via USB-C & application FOTRIC Genie

À propos de FOTRIC

Fondée en 2011, FOTRIC est un leader mondial en solutions d’imagerie infrarouge et acoustique. Ses produits accompagnent scientifiques, ingénieurs et enseignants dans le monde entier, en transformant des phénomènes invisibles en informations exploitables. De l’inspection industrielle aux projets STEM, FOTRIC repousse les limites de la détection visuelle, en mettant la technologie d’imagerie professionnelle à la portée de tous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur fotric.com ou contactez-nous à l’adresse info@fotric.com. Discutons de vos besoins !

