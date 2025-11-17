OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
17 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 14 November 2025 it had purchased a total of 37,038 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased37,038--
Highest price paid (per ordinary share)553.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)544.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)549.83p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,382,647 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,382,647.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
14-11-202514:44:55GBp263553.00XLONxHaNZEC5gqr
14-11-202514:44:55GBp372553.00XLONxHaNZEC5gqu
14-11-202514:44:01GBp152553.00XLONxHaNZEC5hME
14-11-202514:44:01GBp396553.00XLONxHaNZEC5hMG
14-11-202514:25:00GBp264551.50XLONxHaNZEC5B7y
14-11-202514:09:49GBp316552.00XLONxHaNZEC6vJj
14-11-202513:59:56GBp102552.50XLONxHaNZEC6g$7
14-11-202513:59:56GBp210552.50XLONxHaNZEC6g$9
14-11-202513:59:56GBp446553.00XLONxHaNZEC6g$C
14-11-202513:49:27GBp489553.00XLONxHaNZEC6UHl
14-11-202513:49:27GBp1553.00XLONxHaNZEC6UHm
14-11-202513:49:09GBp28553.00XLONxHaNZEC6VjL
14-11-202513:49:09GBp14553.00XLONxHaNZEC6VjN
14-11-202513:49:09GBp287553.00XLONxHaNZEC6VjP
14-11-202513:45:27GBp319552.00XLONxHaNZEC6RRD
14-11-202513:45:05GBp1552.00XLONxHaNZEC6O$@
14-11-202513:45:05GBp5552.00XLONxHaNZEC6O$y
14-11-202513:45:05GBp1552.00XLONxHaNZEC6O$3
14-11-202513:45:05GBp14552.00XLONxHaNZEC6O$6
14-11-202513:45:05GBp603552.00XLONxHaNZEC6O$B
14-11-202513:32:00GBp178551.00XLONxHaNZEC6BQg
14-11-202513:32:00GBp422550.50XLONxHaNZEC6BQm
14-11-202513:31:55GBp836551.00XLONxHaNZEC68i0
14-11-202513:31:55GBp100551.00XLONxHaNZEC68i2
14-11-202513:09:36GBp1549.50XLONxHaNZEC7YMe
14-11-202513:09:27GBp706550.00XLONxHaNZEC7Zdn
14-11-202513:07:35GBp46551.00XLONxHaNZEC7WR4
14-11-202513:07:35GBp176551.00XLONxHaNZEC7WR6
14-11-202513:04:15GBp236551.00XLONxHaNZEC7iIh
14-11-202512:52:14GBp463550.00XLONxHaNZEC7HYJ
14-11-202512:47:33GBp514549.50XLONxHaNZEC7QZT
14-11-202512:44:59GBp730550.00XLONxHaNZEC7O46
14-11-202512:44:59GBp447550.00XLONxHaNZEC7O4E
14-11-202512:44:59GBp1549.50XLONxHaNZEC7O4G
14-11-202512:24:14GBp94548.00XLONxHaNZEC0t6L
14-11-202512:24:14GBp99548.00XLONxHaNZEC0t6N
14-11-202512:24:14GBp459548.00XLONxHaNZEC0t6P
14-11-202512:22:35GBp183548.50XLONxHaNZEC0rke
14-11-202512:22:35GBp111548.50XLONxHaNZEC0rkg
14-11-202512:19:46GBp195548.50XLONxHaNZEC0p9N
14-11-202512:19:46GBp4548.50XLONxHaNZEC0p9P
14-11-202512:18:40GBp72548.50XLONxHaNZEC0mAR
14-11-202512:18:40GBp163548.50XLONxHaNZEC0mAT
14-11-202512:18:40GBp17548.50XLONxHaNZEC0mLZ
14-11-202512:01:22GBp262546.00XLONxHaNZEC0Xup
14-11-202512:01:22GBp534546.00XLONxHaNZEC0XuA
14-11-202512:01:22GBp39546.00XLONxHaNZEC0XuC
14-11-202511:49:25GBp232546.00XLONxHaNZEC0KGi
14-11-202511:46:34GBp289547.50XLONxHaNZEC0J6H
14-11-202511:41:45GBp210547.50XLONxHaNZEC0VJv
14-11-202511:40:28GBp317547.50XLONxHaNZEC0TZV
14-11-202511:40:19GBp589547.50XLONxHaNZEC0Tq3
14-11-202511:31:14GBp442547.50XLONxHaNZEC05il
14-11-202511:20:31GBp314547.00XLONxHaNZEC0AIx
14-11-202511:16:22GBp243547.00XLONxHaNZEC1sHv
14-11-202511:12:46GBp210548.00XLONxHaNZEC1oPk
14-11-202511:12:29GBp303548.50XLONxHaNZEC1pnc
14-11-202511:12:21GBp608549.00XLONxHaNZEC1p6q
14-11-202511:01:29GBp283549.50XLONxHaNZEC1cgD
14-11-202510:52:58GBp376549.50XLONxHaNZEC1kMG
14-11-202510:52:58GBp47549.50XLONxHaNZEC1kML
14-11-202510:52:25GBp537550.00XLONxHaNZEC1ltW
14-11-202510:40:41GBp315550.50XLONxHaNZEC1L8P
14-11-202510:40:41GBp98551.00XLONxHaNZEC1LBn
14-11-202510:40:41GBp583551.00XLONxHaNZEC1LBp
14-11-202510:40:41GBp152551.00XLONxHaNZEC1LBr
14-11-202510:40:41GBp74551.00XLONxHaNZEC1LBt
14-11-202510:40:41GBp422550.50XLONxHaNZEC1LBw
14-11-202510:30:02GBp271550.50XLONxHaNZEC1ROX
14-11-202510:30:02GBp30550.50XLONxHaNZEC1ROZ
14-11-202510:28:00GBp439550.50XLONxHaNZEC1PUm
14-11-202510:25:05GBp171551.00XLONxHaNZEC14Di
14-11-202510:05:08GBp326551.50XLONxHaNZEC2mS4
14-11-202510:04:07GBp265552.00XLONxHaNZEC2nPY
14-11-202510:02:40GBp169552.00XLONxHaNZEC2$o@
14-11-202510:02:40GBp418552.00XLONxHaNZEC2$oy
14-11-202510:01:02GBp355552.00XLONxHaNZEC2zlg
14-11-202509:57:31GBp7552.50XLONxHaNZEC2uFa
14-11-202509:57:31GBp441552.50XLONxHaNZEC2uFc
14-11-202509:55:09GBp14552.00XLONxHaNZEC2cL5
14-11-202509:55:09GBp620552.00XLONxHaNZEC2cL7
14-11-202509:46:03GBp354552.50XLONxHaNZEC2l2r
14-11-202509:40:14GBp227552.50XLONxHaNZEC2f6@
14-11-202509:38:08GBp253553.00XLONxHaNZEC2NVn
14-11-202509:35:04GBp328553.00XLONxHaNZEC2GYQ
14-11-202509:35:04GBp552553.00XLONxHaNZEC2GjW
14-11-202509:35:04GBp128553.00XLONxHaNZEC2Gjb
14-11-202509:35:04GBp286553.00XLONxHaNZEC2Gjd
14-11-202509:09:05GBp96552.00XLONxHaNZEC3q3z
14-11-202509:09:05GBp472552.00XLONxHaNZEC3q3$
14-11-202509:01:30GBp305549.50XLONxHaNZEC3yep
14-11-202509:01:00GBp561550.00XLONxHaNZEC3yG1
14-11-202509:00:18GBp150551.00XLONxHaNZEC3z85
14-11-202509:00:18GBp286551.00XLONxHaNZEC3z87
14-11-202509:00:18GBp52551.00XLONxHaNZEC3z89
14-11-202509:00:18GBp280550.50XLONxHaNZEC3z8C
14-11-202508:50:52GBp460550.00XLONxHaNZEC3Yvz
14-11-202508:48:40GBp572550.00XLONxHaNZEC3Wz5
14-11-202508:41:18GBp359546.50XLONxHaNZEC3h3M
14-11-202508:40:39GBp234546.50XLONxHaNZEC3eqT
14-11-202508:40:10GBp581547.00XLONxHaNZEC3eGU
14-11-202508:37:28GBp356547.50XLONxHaNZEC3N7x
14-11-202508:37:28GBp149547.50XLONxHaNZEC3N7z
14-11-202508:37:28GBp36548.50XLONxHaNZEC3N64
14-11-202508:37:28GBp657548.50XLONxHaNZEC3N6C
14-11-202508:37:28GBp11547.50XLONxHaNZEC3N1X
14-11-202508:37:28GBp324547.50XLONxHaNZEC3N1d
14-11-202508:28:46GBp182544.50XLONxHaNZEC3SOW
14-11-202508:28:46GBp222546.00XLONxHaNZEC3SOd
14-11-202508:25:32GBp361549.00XLONxHaNZEC3RHt
14-11-202508:23:40GBp322549.00XLONxHaNZEC3P8o
14-11-202508:23:18GBp448549.50XLONxHaNZEC36Y4
14-11-202508:23:18GBp642550.00XLONxHaNZEC36is
14-11-202508:22:50GBp178549.50XLONxHaNZEC368Z
14-11-202508:22:50GBp178549.50XLONxHaNZEC368p
14-11-202508:21:24GBp178549.00XLONxHaNZEC34kM
14-11-202508:21:22GBp305548.50XLONxHaNZEC34es
14-11-202508:19:36GBp2,080548.50XLONxHaNZEC321O
14-11-202508:19:36GBp52548.50XLONxHaNZEC321Q
14-11-202508:19:36GBp250548.50XLONxHaNZEC321S
14-11-202508:19:36GBp262548.50XLONxHaNZEC321U
14-11-202508:11:20GBp446546.00XLONxHaNZEC3Be1
14-11-202508:09:54GBp422546.00XLONxHaNZEC39fl
14-11-202508:01:30GBp201546.50XLONxHaNZECyyP$
14-11-202508:01:30GBp67546.50XLONxHaNZECyyP1
14-11-202508:01:17GBp273550.50XLONxHaNZECyzp8
14-11-202508:01:17GBp359550.00XLONxHaNZECyzpA



