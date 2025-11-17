Share buyback programme - week 46

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        17 November 2025

Share buyback programme - week 46

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 496,677 1,425.42 707,975,445
10 November 20255,0001,440.037,200,150
11 November 20254,5001,447.096,511,905
12 November 20254,0001,450.525,802,080
13 November 20254,5001,444.816,501,645
14 November 20255,5001,424.607,835,300
Total under the share buyback programme 520,177 1,426.10 741,826,525
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back934,377 1,329.03 1,241,815,231

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 934,377 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.68 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
71434XCSE20251110 9:09:04.061135
361434XCSE20251110 9:09:04.061175
481434XCSE20251110 9:09:04.061244
891434XCSE20251110 9:09:04.061261
2201434XCSE20251110 9:13:38.085471
171432XCSE20251110 9:21:06.433955
311435XCSE20251110 10:05:47.109215
2691435XCSE20251110 10:05:47.109248
2001434XCSE20251110 10:15:10.581338
2001434XCSE20251110 10:35:14.920148
501432XCSE20251110 10:51:57.101003
431432XCSE20251110 10:51:57.101144
411432XCSE20251110 10:51:58.013926
121434XCSE20251110 10:53:04.394149
141434XCSE20251110 10:53:04.394149
2231434XCSE20251110 10:53:04.394177
81436XCSE20251110 10:58:14.309000
51436XCSE20251110 10:58:14.309000
211434XCSE20251110 10:59:43.579000
101434XCSE20251110 10:59:43.579000
141440XCSE20251110 11:03:31.355000
141440XCSE20251110 11:03:31.367000
141440XCSE20251110 11:03:31.373000
111441XCSE20251110 11:03:35.925000
111439XCSE20251110 11:04:05.433000
131436XCSE20251110 11:44:03.446623
3791436XCSE20251110 11:50:59.313290
2041435XCSE20251110 11:50:59.313290
2961435XCSE20251110 11:50:59.323787
221437XCSE20251110 12:04:24.197000
111437XCSE20251110 12:04:24.197000
151439XCSE20251110 12:04:24.216000
161442XCSE20251110 12:04:51.514000
221440XCSE20251110 12:10:03.013000
331443XCSE20251110 12:34:38.319000
101444XCSE20251110 12:40:20.597000
221442XCSE20251110 12:59:44.988000
81446XCSE20251110 13:08:03.911000
31446XCSE20251110 13:08:03.911000
111444XCSE20251110 13:23:53.193000
101444XCSE20251110 13:23:53.193000
141444XCSE20251110 13:23:53.204000
211443XCSE20251110 13:35:50.510000
221442XCSE20251110 13:37:49.852000
21442XCSE20251110 13:37:51.274000
21442XCSE20251110 13:37:51.855000
21440XCSE20251110 13:46:03.548000
81443XCSE20251110 14:05:33.670000
141443XCSE20251110 14:05:33.670000
121444XCSE20251110 14:13:09.120000
111444XCSE20251110 14:15:09.573000
111442XCSE20251110 14:18:23.271000
11441XCSE20251110 14:18:57.762000
11440XCSE20251110 14:24:15.185000
101440XCSE20251110 14:24:15.185000
101440XCSE20251110 14:24:15.185000
211440XCSE20251110 14:25:40.170000
111443XCSE20251110 14:42:57.475000
71443XCSE20251110 14:42:57.475000
31443XCSE20251110 14:42:57.475000
111443XCSE20251110 14:42:57.475000
111443XCSE20251110 14:42:57.511000
31443XCSE20251110 14:44:07.482000
31443XCSE20251110 14:44:07.510000
111443XCSE20251110 14:45:13.152000
111442XCSE20251110 14:47:39.066000
111444XCSE20251110 15:01:46.777000
221446XCSE20251110 15:02:34.556000
101446XCSE20251110 15:02:34.556000
21446XCSE20251110 15:02:34.556000
191446XCSE20251110 15:02:34.556000
41446XCSE20251110 15:20:49.515000
111444XCSE20251110 15:21:39.173000
111444XCSE20251110 15:21:39.173000
111443XCSE20251110 15:28:33.457000
101443XCSE20251110 15:28:33.457000
211441XCSE20251110 15:29:11.245000
411440XCSE20251110 15:36:36.120000
271441XCSE20251110 15:36:36.158000
181441XCSE20251110 15:36:36.158000
91442XCSE20251110 15:36:38.162000
161442XCSE20251110 15:36:38.162000
11442XCSE20251110 15:36:39.718000
221444XCSE20251110 15:47:49.278000
31444XCSE20251110 15:47:49.278000
191444XCSE20251110 15:47:49.278000
121444XCSE20251110 15:47:49.278000
31444XCSE20251110 15:55:06.703000
191444XCSE20251110 15:55:06.703000
121444XCSE20251110 15:55:30.077000
221445XCSE20251110 16:24:23.489000
111445XCSE20251110 16:24:23.489000
111445XCSE20251110 16:24:23.489000
701447XCSE20251110 16:31:09.978130
301447XCSE20251110 16:31:09.978150
1001447XCSE20251110 16:31:09.978203
301447XCSE20251110 16:31:09.978395
521448XCSE20251110 16:32:19.178942
481448XCSE20251110 16:32:19.178998
741448XCSE20251110 16:32:19.179023
481448XCSE20251110 16:32:19.179031
521448XCSE20251110 16:32:19.179054
481448XCSE20251110 16:32:19.179054
1001448XCSE20251110 16:32:19.179835
541448XCSE20251110 16:32:19.179873
1001446XCSE20251110 16:38:03.300363
71446XCSE20251110 16:38:03.325329
21446XCSE20251110 16:38:09.261147
201446XCSE20251110 16:38:09.266675
711446XCSE20251110 16:38:12.760797
3001446XCSE20251110 16:38:12.760797
501446XCSE20251110 16:52:32.966695
501446XCSE20251110 16:52:32.966860
501446XCSE20251110 16:52:32.966882
501446XCSE20251110 16:52:32.966927
501446XCSE20251110 16:52:32.966996
391446XCSE20251110 16:52:32.967039
111446XCSE20251110 16:52:32.967055
481446XCSE20251110 16:52:32.967155
21446XCSE20251110 16:52:32.981962
481446XCSE20251110 16:52:32.981962
501446XCSE20251110 16:52:32.982356
501446XCSE20251110 16:52:32.998872
21446XCSE20251110 16:52:32.998910
71445XCSE20251111 9:07:46.819000
121444XCSE20251111 9:29:06.870000
51444XCSE20251111 9:29:06.870000
31444XCSE20251111 9:29:06.889000
211449XCSE20251111 9:52:52.881000
111448XCSE20251111 9:58:29.196000
311449XCSE20251111 10:11:41.188000
311449XCSE20251111 10:12:38.090000
311450XCSE20251111 10:15:17.864000
31452XCSE20251111 10:22:46.546000
91452XCSE20251111 10:22:46.546000
91452XCSE20251111 10:22:46.546000
91452XCSE20251111 10:23:04.757000
91452XCSE20251111 10:23:06.922000
11452XCSE20251111 10:23:08.439000
111453XCSE20251111 10:31:15.911000
61454XCSE20251111 10:33:07.599000
121454XCSE20251111 10:33:13.298000
151454XCSE20251111 10:33:13.298000
151454XCSE20251111 10:33:41.938000
131454XCSE20251111 10:33:41.938000
141454XCSE20251111 10:34:07.095000
101454XCSE20251111 10:37:26.254000
111452XCSE20251111 10:38:05.531000
91452XCSE20251111 10:38:05.531000
21452XCSE20251111 10:38:05.531000
111452XCSE20251111 10:38:05.531000
321451XCSE20251111 10:44:25.546000
321450XCSE20251111 10:47:03.552000
111450XCSE20251111 10:47:03.552000
111452XCSE20251111 10:47:03.582000
21450XCSE20251111 10:47:20.395000
411450XCSE20251111 10:52:22.285000
41453XCSE20251111 10:58:04.345000
151453XCSE20251111 10:58:04.345000
151453XCSE20251111 10:58:04.345000
101453XCSE20251111 10:58:04.345000
431452XCSE20251111 10:58:04.352000
321451XCSE20251111 10:58:18.840000
11452XCSE20251111 10:58:18.840000
441452XCSE20251111 11:00:56.708000
2941453XCSE20251111 11:14:55.082000
281452XCSE20251111 11:14:55.101000
141452XCSE20251111 11:14:57.085000
281452XCSE20251111 11:14:57.085000
321452XCSE20251111 11:15:02.301000
311452XCSE20251111 11:18:16.602000
221452XCSE20251111 11:30:51.920000
111453XCSE20251111 11:35:41.729000
21453XCSE20251111 11:38:18.499000
91453XCSE20251111 11:38:18.499000
111451XCSE20251111 11:40:23.242000
111451XCSE20251111 11:40:23.242000
141450XCSE20251111 11:41:01.166000
141449XCSE20251111 11:43:27.082000
71449XCSE20251111 11:43:27.082000
101449XCSE20251111 11:43:27.082000
101449XCSE20251111 11:43:27.082000
311448XCSE20251111 11:47:15.048000
101448XCSE20251111 11:47:15.048000
211450XCSE20251111 11:54:44.999000
1001450XCSE20251111 11:54:44.999743
111450XCSE20251111 12:22:23.181000
101450XCSE20251111 12:22:23.181000
101450XCSE20251111 12:22:23.181000
101450XCSE20251111 12:22:23.181000
411449XCSE20251111 12:56:16.180000
101449XCSE20251111 12:56:16.180000
111449XCSE20251111 12:56:16.180000
101449XCSE20251111 12:56:16.180000
1001449XCSE20251111 12:56:16.180743
131452XCSE20251111 12:56:18.234000
71452XCSE20251111 12:56:28.285000
41452XCSE20251111 12:56:28.285000
111452XCSE20251111 12:56:39.285000
91452XCSE20251111 12:56:49.732000
21452XCSE20251111 12:56:49.732000
111452XCSE20251111 12:56:59.731000
91452XCSE20251111 12:57:09.732000
21452XCSE20251111 12:57:09.732000
11452XCSE20251111 12:57:33.732000
101452XCSE20251111 12:57:33.732000
101452XCSE20251111 13:01:14.731000
11452XCSE20251111 13:01:14.731000
111452XCSE20251111 13:05:01.439000
91452XCSE20251111 13:08:01.734000
21452XCSE20251111 13:08:01.734000
111452XCSE20251111 13:11:01.731000
91452XCSE20251111 13:14:38.883000
21452XCSE20251111 13:14:38.883000
311450XCSE20251111 13:17:50.225000
771450XCSE20251111 13:17:50.225759
101450XCSE20251111 13:17:50.242000
231450XCSE20251111 13:17:50.242744
211450XCSE20251111 13:17:51.243000
101450XCSE20251111 13:17:51.243000
211449XCSE20251111 13:30:37.558000
101449XCSE20251111 13:30:37.558000
531449XCSE20251111 13:40:37.408000
421448XCSE20251111 14:04:55.150000
111448XCSE20251111 14:04:55.150000
101448XCSE20251111 14:04:55.150000
1001448XCSE20251111 14:04:55.150960
311448XCSE20251111 14:16:59.759000
221448XCSE20251111 14:16:59.761000
331447XCSE20251111 14:27:30.614000
111447XCSE20251111 14:27:30.614000
101447XCSE20251111 14:27:30.614000
431446XCSE20251111 14:42:07.042000
111446XCSE20251111 14:42:07.042000
101446XCSE20251111 14:42:07.042000
1001446XCSE20251111 14:42:07.042432
521446XCSE20251111 14:42:19.347000
521446XCSE20251111 14:42:22.838000
211448XCSE20251111 14:42:23.416000
111447XCSE20251111 14:42:25.436000
121448XCSE20251111 14:54:28.492000
111448XCSE20251111 14:54:55.701000
111448XCSE20251111 14:55:24.734000
81448XCSE20251111 14:59:33.776000
31448XCSE20251111 14:59:33.776000
321446XCSE20251111 14:59:39.097000
71446XCSE20251111 14:59:39.097000
31446XCSE20251111 14:59:39.097000
111446XCSE20251111 14:59:39.097000
411445XCSE20251111 15:09:34.513000
321444XCSE20251111 15:10:51.171000
1001444XCSE20251111 15:15:04.971249
651443XCSE20251111 15:18:40.044000
1001443XCSE20251111 15:18:40.044139
401444XCSE20251111 15:21:08.192000
121446XCSE20251111 15:21:08.198000
521444XCSE20251111 15:23:07.191000
101444XCSE20251111 15:23:07.191000
311444XCSE20251111 15:31:38.662000
321443XCSE20251111 15:37:56.558000
111443XCSE20251111 15:37:56.558000
431442XCSE20251111 15:43:06.915000
111443XCSE20251111 15:44:04.731000
551442XCSE20251111 15:46:59.308000
1651442XCSE20251111 15:46:59.308518
421442XCSE20251111 15:48:55.347000
351442XCSE20251111 15:48:55.347160
171444XCSE20251111 16:02:36.978779
111444XCSE20251111 16:13:49.933307
111444XCSE20251111 16:16:45.064241
11444XCSE20251111 16:16:45.064241
111444XCSE20251111 16:16:45.093884
111444XCSE20251111 16:16:45.260927
281444XCSE20251111 16:17:09.840586
501444XCSE20251111 16:17:35.167324
501444XCSE20251111 16:17:35.167417
381444XCSE20251111 16:17:35.167453
2001444XCSE20251111 16:26:28.967991
541442XCSE20251111 16:27:29.828989
1461442XCSE20251111 16:27:29.829000
11444XCSE20251111 16:42:20.316073
21444XCSE20251111 16:42:20.316073
1971444XCSE20251111 16:42:20.316130
111443XCSE20251111 16:42:20.722082
1891443XCSE20251111 16:42:20.722101
61448XCSE20251112 9:00:29.022000
41448XCSE20251112 9:00:29.022000
221451XCSE20251112 9:13:41.779000
221450XCSE20251112 9:20:51.063000
211448XCSE20251112 9:29:20.665000
221448XCSE20251112 9:29:22.046000
101452XCSE20251112 9:35:28.872000
1001452XCSE20251112 9:35:28.872000
211450XCSE20251112 9:35:59.022000
111449XCSE20251112 9:36:14.317000
211451XCSE20251112 9:41:08.436000
101452XCSE20251112 9:45:41.201000
11452XCSE20251112 9:45:41.201000
101452XCSE20251112 9:46:36.146000
11452XCSE20251112 9:46:36.146000
101452XCSE20251112 9:48:58.733000
11452XCSE20251112 9:48:58.733000
111451XCSE20251112 9:49:51.730000
101451XCSE20251112 9:49:51.730000
541453XCSE20251112 9:50:55.520000
111452XCSE20251112 9:58:11.104000
111452XCSE20251112 9:58:11.104000
101452XCSE20251112 9:58:11.104000
111452XCSE20251112 9:58:11.104000
101452XCSE20251112 9:58:11.104000
211452XCSE20251112 10:09:43.031000
111451XCSE20251112 10:15:08.215000
111451XCSE20251112 10:15:08.215000
521452XCSE20251112 10:22:29.169000
1091452XCSE20251112 10:22:29.169539
581452XCSE20251112 10:22:29.169571
331452XCSE20251112 10:22:29.169628
101453XCSE20251112 10:27:23.846000
11453XCSE20251112 10:27:23.846000
211451XCSE20251112 10:27:30.329000
211450XCSE20251112 10:30:59.430000
21452XCSE20251112 10:37:58.846000
101453XCSE20251112 10:42:16.496000
231453XCSE20251112 10:42:16.496000
101453XCSE20251112 10:42:59.779000
11453XCSE20251112 10:42:59.779000
101453XCSE20251112 10:43:50.846000
11453XCSE20251112 10:43:50.846000
111452XCSE20251112 10:44:39.952000
2001452XCSE20251112 10:47:13.316337
111452XCSE20251112 10:47:13.317000
111452XCSE20251112 10:47:13.415000
111453XCSE20251112 10:50:12.857000
111453XCSE20251112 10:52:47.298000
501452XCSE20251112 10:53:56.241697
1501452XCSE20251112 10:53:56.241697
171454XCSE20251112 10:54:31.112000
111454XCSE20251112 10:55:22.845000
91454XCSE20251112 10:57:57.862000
21454XCSE20251112 10:57:57.862000
161455XCSE20251112 11:01:55.276000
111455XCSE20251112 11:04:25.844000
321452XCSE20251112 11:06:48.110000
201452XCSE20251112 11:06:48.110000
101452XCSE20251112 11:06:48.110000
231454XCSE20251112 11:26:15.870000
111454XCSE20251112 11:26:54.843000
311452XCSE20251112 11:28:46.141000
311452XCSE20251112 11:28:46.272000
321453XCSE20251112 11:29:01.182000
501453XCSE20251112 11:29:32.417529
3501453XCSE20251112 11:29:32.417529
111453XCSE20251112 11:31:18.684000
411455XCSE20251112 11:31:32.160000
311455XCSE20251112 11:31:47.601000
211455XCSE20251112 11:36:05.635000
211454XCSE20251112 11:36:59.218000
211456XCSE20251112 12:03:54.595000
221459XCSE20251112 12:08:55.923000
111457XCSE20251112 12:09:01.185000
111457XCSE20251112 12:13:18.385000
111456XCSE20251112 12:25:43.579000
111455XCSE20251112 12:28:00.223000
61455XCSE20251112 12:40:00.046000
21455XCSE20251112 12:40:00.046000
51455XCSE20251112 12:40:00.046000
211454XCSE20251112 12:57:10.391000
101454XCSE20251112 12:57:10.391000
211457XCSE20251112 13:03:14.390000
411457XCSE20251112 13:03:14.390000
91457XCSE20251112 13:03:14.390000
151457XCSE20251112 13:11:07.157000
211455XCSE20251112 13:17:13.593000
111455XCSE20251112 13:17:13.593000
31454XCSE20251112 13:17:15.421000
291454XCSE20251112 13:17:15.422000
211453XCSE20251112 13:23:28.190000
101453XCSE20251112 13:23:28.190000
211452XCSE20251112 13:58:00.803000
101452XCSE20251112 13:58:00.803000
101452XCSE20251112 13:58:00.803000
101452XCSE20251112 13:58:00.803000
221451XCSE20251112 14:13:36.135000
21451XCSE20251112 14:13:36.135000
91451XCSE20251112 14:13:36.135000
211451XCSE20251112 14:15:08.456000
211450XCSE20251112 14:22:27.092000
111450XCSE20251112 14:22:27.092000
121450XCSE20251112 14:26:31.721000
91450XCSE20251112 14:30:12.069000
121450XCSE20251112 14:30:12.069000
111446XCSE20251112 14:40:09.086000
11446XCSE20251112 14:56:03.013000
111447XCSE20251112 15:07:35.254000
111447XCSE20251112 15:07:35.349000
111446XCSE20251112 15:12:08.085000
101446XCSE20251112 15:12:08.085000
111445XCSE20251112 15:23:23.623000
101445XCSE20251112 15:23:23.623000
101445XCSE20251112 15:23:23.623000
211450XCSE20251112 15:41:11.628000
111450XCSE20251112 15:41:11.628000
321450XCSE20251112 15:41:11.645000
221450XCSE20251112 15:44:14.876000
31449XCSE20251112 15:48:28.026000
221450XCSE20251112 15:49:36.121000
1191450XCSE20251112 15:49:36.261000
111450XCSE20251112 15:49:49.441000
121450XCSE20251112 15:49:57.756000
111450XCSE20251112 15:50:05.846000
221450XCSE20251112 15:50:05.914000
101450XCSE20251112 15:50:06.019000
101450XCSE20251112 15:51:51.933000
101450XCSE20251112 15:51:51.933000
21450XCSE20251112 15:51:51.933000
131450XCSE20251112 15:52:26.749000
331450XCSE20251112 15:54:33.531000
181450XCSE20251112 15:54:33.583000
141450XCSE20251112 15:56:53.757000
81450XCSE20251112 15:56:53.757000
11450XCSE20251112 15:57:45.844000
331450XCSE20251112 16:01:14.454000
111450XCSE20251112 16:01:14.454000
101451XCSE20251112 16:02:09.093000
11451XCSE20251112 16:02:09.093000
211449XCSE20251112 16:08:07.757000
111449XCSE20251112 16:08:07.757000
331448XCSE20251112 16:08:09.712000
111447XCSE20251112 16:11:53.189000
111447XCSE20251112 16:11:53.189000
111447XCSE20251112 16:14:32.471000
111446XCSE20251112 16:16:02.850000
111446XCSE20251112 16:16:24.663000
111445XCSE20251112 16:17:54.222000
111445XCSE20251112 16:17:54.222000
111445XCSE20251112 16:18:49.779000
211444XCSE20251112 16:18:54.600000
201444XCSE20251112 16:18:54.600000
7161445XCSE20251112 16:19:23.761439
111450XCSE20251113 9:04:38.277000
211446XCSE20251113 9:05:50.525000
161446XCSE20251113 9:05:50.574000
41446XCSE20251113 9:10:35.039000
11449XCSE20251113 9:14:45.573000
91449XCSE20251113 9:14:45.573000
161449XCSE20251113 9:14:45.573000
221447XCSE20251113 9:15:02.084000
211443XCSE20251113 9:18:34.541000
221441XCSE20251113 9:19:12.705000
151447XCSE20251113 9:40:38.369000
31447XCSE20251113 9:40:38.369000
51447XCSE20251113 9:40:38.369000
101447XCSE20251113 9:40:38.426000
51447XCSE20251113 9:40:38.426000
211444XCSE20251113 9:41:47.512000
161443XCSE20251113 9:46:58.512000
221445XCSE20251113 9:53:51.983000
111445XCSE20251113 10:08:07.591000
111445XCSE20251113 10:08:07.591000
221445XCSE20251113 10:08:07.644000
221445XCSE20251113 10:08:07.654000
111444XCSE20251113 10:10:30.484000
101444XCSE20251113 10:10:30.484000
151445XCSE20251113 10:11:17.326000
71445XCSE20251113 10:15:52.448000
41445XCSE20251113 10:15:52.448000
111444XCSE20251113 10:15:53.028000
81444XCSE20251113 10:15:53.084000
61443XCSE20251113 10:15:54.038000
51443XCSE20251113 10:21:13.507000
61443XCSE20251113 10:21:13.507000
101443XCSE20251113 10:21:13.507000
221442XCSE20251113 10:21:13.516000
221441XCSE20251113 10:21:13.556000
161440XCSE20251113 10:22:19.645000
61440XCSE20251113 10:22:19.645000
221440XCSE20251113 10:25:42.614000
91440XCSE20251113 10:25:42.679000
221439XCSE20251113 10:30:41.760000
81440XCSE20251113 10:45:35.038000
191440XCSE20251113 10:45:35.038000
81440XCSE20251113 10:45:35.100000
111442XCSE20251113 10:59:09.136000
111442XCSE20251113 10:59:09.267000
111441XCSE20251113 11:06:42.295000
21441XCSE20251113 11:06:42.295000
211443XCSE20251113 11:06:57.652000
111442XCSE20251113 11:13:08.229000
111442XCSE20251113 11:14:05.731000
41444XCSE20251113 11:14:08.050000
111442XCSE20251113 11:14:12.526000
111442XCSE20251113 11:17:43.086000
101443XCSE20251113 11:20:17.431000
71444XCSE20251113 11:24:07.218000
11445XCSE20251113 11:27:42.119000
101445XCSE20251113 11:27:42.119000
171445XCSE20251113 11:27:42.119000
161445XCSE20251113 11:27:42.119000
31445XCSE20251113 11:27:42.119000
101445XCSE20251113 11:27:42.119000
101445XCSE20251113 11:27:46.883000
211443XCSE20251113 11:45:10.252000
101443XCSE20251113 11:45:10.252000
311443XCSE20251113 11:45:14.819000
121445XCSE20251113 11:45:14.820000
91445XCSE20251113 11:45:14.820000
111443XCSE20251113 11:47:31.509000
111443XCSE20251113 11:47:31.509000
221443XCSE20251113 11:51:08.902000
221442XCSE20251113 11:51:32.511000
221441XCSE20251113 11:51:33.763000
51440XCSE20251113 11:52:01.541000
111440XCSE20251113 12:00:44.762000
111440XCSE20251113 12:00:44.798000
111439XCSE20251113 12:27:54.926000
111439XCSE20251113 12:27:54.926000
111439XCSE20251113 12:27:54.926000
331439XCSE20251113 12:27:54.940000
871439XCSE20251113 12:27:54.941000
331438XCSE20251113 12:27:54.952000
211441XCSE20251113 12:35:22.659000
111441XCSE20251113 12:35:22.659000
101441XCSE20251113 12:35:22.659000
111441XCSE20251113 12:35:22.659000
201443XCSE20251113 12:55:09.159000
21443XCSE20251113 13:25:21.191000
101443XCSE20251113 13:25:21.191000
201443XCSE20251113 13:25:21.191000
111443XCSE20251113 13:25:21.191000
231445XCSE20251113 13:29:43.027000
91445XCSE20251113 13:29:43.027000
631445XCSE20251113 13:29:43.027000
91445XCSE20251113 13:29:43.027000
411443XCSE20251113 13:30:34.514000
431442XCSE20251113 14:22:00.280000
421443XCSE20251113 14:22:10.605000
21442XCSE20251113 14:23:21.670000
301442XCSE20251113 14:39:24.977000
131442XCSE20251113 14:39:24.977000
111442XCSE20251113 14:39:24.977000
71445XCSE20251113 14:49:34.685000
181445XCSE20251113 14:49:34.685000
251445XCSE20251113 14:49:34.685000
601445XCSE20251113 14:49:34.685000
111445XCSE20251113 14:49:34.685000
601445XCSE20251113 14:49:34.958000
121445XCSE20251113 14:49:35.249000
221444XCSE20251113 14:53:16.181000
111444XCSE20251113 14:53:16.181000
311444XCSE20251113 15:02:34.373000
161445XCSE20251113 15:02:34.394000
261445XCSE20251113 15:02:34.394000
181445XCSE20251113 15:02:34.416000
51445XCSE20251113 15:02:48.096000
161445XCSE20251113 15:03:10.227000
21445XCSE20251113 15:03:13.918000
161445XCSE20251113 15:03:13.919000
211444XCSE20251113 15:03:15.541000
101444XCSE20251113 15:06:11.318000
121444XCSE20251113 15:06:11.319000
251444XCSE20251113 15:19:33.435000
1131444XCSE20251113 15:19:33.435000
661446XCSE20251113 16:09:53.225259
201446XCSE20251113 16:09:53.260037
3501446XCSE20251113 16:09:53.790084
471447XCSE20251113 16:17:45.104145
3531447XCSE20251113 16:20:30.461712
581446XCSE20251113 16:34:16.139535
631446XCSE20251113 16:37:39.163972
2791446XCSE20251113 16:37:39.164022
661446XCSE20251113 16:39:53.569193
4341446XCSE20251113 16:39:53.569209
7001446XCSE20251113 16:53:04.647258
101436XCSE20251114 9:00:09.469000
501432XCSE20251114 9:03:28.777706
221431XCSE20251114 9:05:04.238000
211429XCSE20251114 9:06:56.004000
211426XCSE20251114 9:09:34.140000
11425XCSE20251114 9:16:41.100000
101425XCSE20251114 9:16:41.100000
311423XCSE20251114 9:18:53.701000
331424XCSE20251114 9:20:03.914704
171424XCSE20251114 9:20:03.914704
111426XCSE20251114 9:26:14.592000
71426XCSE20251114 9:28:57.592000
41426XCSE20251114 9:28:57.592000
11426XCSE20251114 9:35:50.492000
231429XCSE20251114 9:44:22.864000
31429XCSE20251114 9:44:22.864000
1271429XCSE20251114 9:44:33.888000
161431XCSE20251114 9:54:21.447000
61431XCSE20251114 10:00:21.593000
211428XCSE20251114 10:02:14.796000
221427XCSE20251114 10:18:24.719000
111427XCSE20251114 10:18:24.719000
111427XCSE20251114 10:18:24.719000
101427XCSE20251114 10:18:24.719000
421428XCSE20251114 10:18:47.311000
91428XCSE20251114 10:18:47.311000
171428XCSE20251114 10:27:55.524000
41428XCSE20251114 10:27:55.524000
151428XCSE20251114 10:28:03.519000
41428XCSE20251114 10:28:03.519000
51428XCSE20251114 10:28:03.519000
221426XCSE20251114 10:30:16.955000
221425XCSE20251114 10:40:06.579000
111425XCSE20251114 10:40:07.054000
111425XCSE20251114 10:40:54.594000
101425XCSE20251114 10:42:45.592000
111424XCSE20251114 10:45:29.085000
111424XCSE20251114 10:45:29.085000
101425XCSE20251114 10:48:58.315000
11425XCSE20251114 10:48:58.315000
111425XCSE20251114 10:51:35.593000
211427XCSE20251114 11:02:10.999000
111427XCSE20251114 11:15:08.274000
101427XCSE20251114 11:15:08.274000
201427XCSE20251114 11:16:28.633000
61427XCSE20251114 11:16:28.633000
201427XCSE20251114 11:16:28.637000
101428XCSE20251114 11:16:33.207000
121428XCSE20251114 11:16:33.207000
101428XCSE20251114 11:27:23.830000
61428XCSE20251114 11:27:23.830000
121428XCSE20251114 11:27:23.830000
111429XCSE20251114 11:39:46.019000
111429XCSE20251114 11:39:46.019000
151429XCSE20251114 11:39:46.019000
61429XCSE20251114 11:39:46.019000
151429XCSE20251114 11:39:46.019000
111429XCSE20251114 11:40:02.092000
61429XCSE20251114 11:40:02.092000
141429XCSE20251114 11:40:02.092000
201431XCSE20251114 11:40:03.638000
111431XCSE20251114 11:40:03.638000
31431XCSE20251114 11:40:03.638000
311428XCSE20251114 11:40:11.055000
101426XCSE20251114 11:48:22.187000
11426XCSE20251114 11:48:22.187000
101426XCSE20251114 11:48:22.187000
281426XCSE20251114 11:49:30.869000
41427XCSE20251114 11:49:39.457000
101427XCSE20251114 11:49:39.457000
181428XCSE20251114 11:58:45.878000
181428XCSE20251114 11:58:45.878000
141428XCSE20251114 11:58:45.878000
311427XCSE20251114 12:06:50.218000
211426XCSE20251114 12:10:30.728000
141426XCSE20251114 12:12:34.192000
331424XCSE20251114 12:12:47.555000
221423XCSE20251114 12:16:47.933000
221422XCSE20251114 12:19:23.028000
111423XCSE20251114 12:35:51.596000
111423XCSE20251114 12:39:35.591000
211421XCSE20251114 12:40:23.074000
211420XCSE20251114 12:54:08.178000
101420XCSE20251114 12:54:08.178000
101420XCSE20251114 12:54:08.178000
101420XCSE20251114 12:54:08.178000
221422XCSE20251114 12:58:26.489000
11422XCSE20251114 13:01:21.325000
11422XCSE20251114 13:01:21.325000
91422XCSE20251114 13:01:21.325000
51420XCSE20251114 13:01:25.785000
161420XCSE20251114 13:01:25.785000
51419XCSE20251114 13:02:06.259000
171419XCSE20251114 13:04:09.182000
51419XCSE20251114 13:04:09.182000
111417XCSE20251114 13:17:20.334000
101417XCSE20251114 13:17:20.334000
211416XCSE20251114 13:21:00.185000
311417XCSE20251114 13:23:27.216000
1281416XCSE20251114 13:23:27.216092
311420XCSE20251114 13:32:23.384000
1191420XCSE20251114 13:32:23.384836
31423XCSE20251114 13:36:51.959000
151423XCSE20251114 13:37:00.525000
111423XCSE20251114 13:38:57.598000
111423XCSE20251114 13:43:37.043000
71423XCSE20251114 13:48:19.056000
41423XCSE20251114 13:48:19.056000
181423XCSE20251114 13:49:26.869111
111423XCSE20251114 13:49:26.869111
361423XCSE20251114 13:49:26.869150
1351423XCSE20251114 13:49:26.869170
211423XCSE20251114 13:49:26.870000
41424XCSE20251114 13:50:15.591000
71424XCSE20251114 13:50:15.591000
111424XCSE20251114 13:51:11.592000
221422XCSE20251114 13:55:47.674000
221421XCSE20251114 13:57:04.220000
311420XCSE20251114 13:58:02.508446
331422XCSE20251114 14:02:25.278671
111422XCSE20251114 14:02:25.278671
111422XCSE20251114 14:02:25.278671
121422XCSE20251114 14:02:25.278671
21422XCSE20251114 14:02:25.278671
101422XCSE20251114 14:02:25.278671
181422XCSE20251114 14:02:25.278671
181422XCSE20251114 14:02:25.278671
851422XCSE20251114 14:02:25.278699
31422XCSE20251114 14:02:37.299000
111422XCSE20251114 14:02:40.010000
101422XCSE20251114 14:02:58.593000
11422XCSE20251114 14:02:58.593000
31422XCSE20251114 14:03:18.592000
41422XCSE20251114 14:06:37.454000
411422XCSE20251114 14:07:52.166000
211420XCSE20251114 14:09:06.529000
101420XCSE20251114 14:09:06.529000
111418XCSE20251114 14:09:23.593000
221419XCSE20251114 14:15:00.609000
211418XCSE20251114 14:23:49.254000
11418XCSE20251114 14:23:49.254000
101418XCSE20251114 14:23:49.254000
111418XCSE20251114 14:23:49.254000
421417XCSE20251114 14:24:03.083000
81421XCSE20251114 14:45:05.790000
101421XCSE20251114 14:45:05.790000
111421XCSE20251114 14:45:05.790000
31421XCSE20251114 14:45:05.790000
141421XCSE20251114 14:45:05.790000
11421XCSE20251114 14:45:05.790000
91421XCSE20251114 14:45:05.790000
271421XCSE20251114 14:45:05.790000
11423XCSE20251114 14:48:28.140000
31423XCSE20251114 14:48:28.140000
101423XCSE20251114 14:48:28.156000
41423XCSE20251114 14:48:28.156000
101423XCSE20251114 14:48:28.156000
91423XCSE20251114 14:48:28.210000
41423XCSE20251114 14:48:28.210000
121423XCSE20251114 14:48:28.210000
101423XCSE20251114 14:48:28.842000
81423XCSE20251114 14:48:31.956000
31423XCSE20251114 14:48:31.956000
101423XCSE20251114 14:48:31.956000
91423XCSE20251114 14:48:31.956000
221423XCSE20251114 14:49:26.593000
221423XCSE20251114 14:49:26.595000
111423XCSE20251114 14:49:26.599000
111423XCSE20251114 15:01:19.497000
111422XCSE20251114 15:04:01.570000
111421XCSE20251114 15:07:15.315000
111421XCSE20251114 15:08:49.593000
321422XCSE20251114 15:22:03.599000
91422XCSE20251114 15:22:03.599000
211421XCSE20251114 15:26:11.184000
81424XCSE20251114 15:33:25.522000
21424XCSE20251114 15:33:25.522000
331425XCSE20251114 15:41:05.283000
311425XCSE20251114 15:42:25.219000
91428XCSE20251114 15:50:10.430000
311428XCSE20251114 15:52:33.593000
111428XCSE20251114 15:52:33.595000
111428XCSE20251114 15:52:34.202000
111428XCSE20251114 15:52:46.262000
31428XCSE20251114 15:53:04.330000
31428XCSE20251114 15:53:04.455000
21428XCSE20251114 15:53:05.562000
21428XCSE20251114 15:53:05.618000
11428XCSE20251114 15:53:06.452000
11428XCSE20251114 15:53:08.563000
51428XCSE20251114 15:53:08.883000
111428XCSE20251114 15:53:22.594000
111428XCSE20251114 15:55:00.593000
51428XCSE20251114 16:02:27.606000
191427XCSE20251114 16:03:15.720000
31427XCSE20251114 16:04:00.203000
191427XCSE20251114 16:04:00.203000
211426XCSE20251114 16:11:04.009000
101426XCSE20251114 16:11:04.009000
311426XCSE20251114 16:11:43.830000
251426XCSE20251114 16:12:21.157000
321426XCSE20251114 16:12:26.581000
321426XCSE20251114 16:13:42.624000
111426XCSE20251114 16:13:42.644000
221426XCSE20251114 16:14:36.728000
111426XCSE20251114 16:15:31.610000
221426XCSE20251114 16:18:29.428650
141426XCSE20251114 16:18:33.124271
631426XCSE20251114 16:18:33.124310
3671426XCSE20251114 16:18:33.124328
661426XCSE20251114 16:18:42.478717
511426XCSE20251114 16:18:42.478752
851426XCSE20251114 16:18:42.481060
1741426XCSE20251114 16:18:42.496067
321426XCSE20251114 16:18:42.496092
2921426XCSE20251114 16:18:42.496106
10001425XCSE20251114 16:33:52.404942


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 46

Recommended Reading