TORONTO, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un récent sondage de CPA Canada, les jeunes (18 à 34 ans) dépenseront davantage que leurs aînés pendant les Fêtes… gracieuseté de leur carte de crédit.

À l’approche de cette saison festive, 40 % d’entre eux prévoient dépenser plus que l’an dernier et pour ce faire, 58 % s’attendent à utiliser leur carte de crédit. En outre, plus de la moitié des jeunes (56 %) se disent plus stressés qu’en 2024 par les dépenses à venir.

« Ces résultats indiquent que bien des jeunes canadiens cèdent à la pression de dépenser, quitte à dépasser leur budget », explique Li Zhang, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « Or, en l’absence d’un plan de remboursement, le crédit, solution à court terme, peut rapidement devenir un cadeau empoisonné. De quoi commencer la nouvelle année du mauvais pied. »

À l’inverse, la plupart des 55 ans et plus (68 %) envisagent de dépenser le même montant que l’année dernière; délaissant les cartes de crédit, 70 % miseront sur l’épargne ou leur revenu courant pour financer leurs achats.

Quel que soit le groupe d’âge, offrir des cadeaux demeure en tête des priorités de la majorité des répondants (68 %). À l’échelle nationale, le budget moyen consacré aux cadeaux s’élève à 661 $. Cette modeste augmentation de 10 % par rapport à 2024 est en grande partie attribuable aux 18 à 34 ans, qui priorisent davantage les cadeaux et réceptions que les dons ou déplacements.

Dans l’ensemble, les cartes de crédit ont moins la cote (49 %) que l’épargne et le revenu courant (66 %) chez les répondants. L’an dernier, ces modes de paiement étaient essentiellement au coude-à-coude. On doit ce changement aux 55 ans et plus : rappelons que 70 % d’entre eux utiliseront leur épargne ou leur revenu courant pour leurs achats des Fêtes.

« C’est un signe encourageant, qui témoigne peut-être d’une tendance vers une certaine responsabilisation des consommateurs. Ce recul du crédit pourrait changer la donne et limiter l’endettement des Canadiens après les Fêtes. »

Méthodologie

Léger a mené le sondage Omnibus en ligne à propos des dépenses des Fêtes du 17 au 19 octobre 2025, auprès d’un échantillon aléatoire de 1 594 Canadiens de 18 ans ou plus.