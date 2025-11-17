Communiqué de presse

Eviden lance une nouvelle version de sa solution GEMMA adaptée à NG112, la nouvelle génération du service européen de gestion des urgences

GEMMA V9 intègre de nouveaux modules de prise en charge des services médicaux d'urgence, de gestion des incendies et des opérations de sauvetage répondant aux exigences technologiques de NG112

Paris, France – 17 novembre 2025 – Eviden, la branche produits d’Atos Group leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd’hui GEMMA V9, une mise à jour majeure de sa plateforme de gestion des urgences, GEMMA. Cette dernière version, disponible dès à présent, marque une étape importante dans la prise en compte des systèmes de communication de nouvelle génération destinés à la sécurité publique. Elle intègre de nouvelles fonctionnalités conformes aux normes européennes du service d’urgence européen de nouvelle génération NG112 (Next Generation 112) ainsi que de nouveaux modules dédiés aux services médicaux d'urgence EMS (Emergency Medical Services) et aux opérations de lutte contre les incendies et de secours.

GEMMA V9 sera présenté à l’occasion du salon Milipol sur le stand d'Eviden (Hall 5 – T182).

GEMMA est un système multi-agences conçu pour aider les centres de réception des appels d’urgence (Public Safety Answering Points - PSAP) et les services d'intervention d'urgence (Emergency Response Organizations - EROs) dans la mise en œuvre de réponses rapides et efficaces. GEMMA améliore la coordination entre les centres de commandement et les équipes sur le terrain, gérant toutes les étapes des situations d'urgence et de crise, depuis la prise en charge des premiers appels jusqu’à la répartition des ressources, l'orientation des premiers intervenants et le déclenchement d’une procédure d'escalade si nécessaire. Déployée depuis plus de 25 ans dans le soutien aux missions critiques en Europe et dans le monde, la plateforme GEMMA d'Eviden permet aux services de secours d'agir avec précision et efficacité dans toutes les situations d’urgence. Interopérable, elle facilite la coordination entre les différents acteurs de l’urgence, transmet une connaissance précise de la situation en temps réel et fournit un système d’aide à la décision basée sur les données.

Les principales innovations de GEMMA V9

Module GEMMA NG112 destiné aux centres d’appels de sécurité publique (Public Safety Answering Points - PSAP)





GEMMA prend désormais en charge les communications d'urgence multimédia, y compris la voix, la vidéo, le texte en temps réel et les données, conformément aux dernières normes NG112 et NG9-1-1. L'interopérabilité entre les centres d'appels d'urgence et les intervenants sur le terrain est ainsi garantie en Europe et dans le monde.

Module GEMMA de services médicaux d'urgence (Emergency Medical Services - EMS)





Conçu pour les ambulanciers et les régulateurs médicaux, le module EMS permet le triage des patients en temps réel, l'allocation des ressources et le partage des données médicales pour des décisions rapides et éclairées, de la prise d'appel au transfert de la victime à l'hôpital.

Module GEMMA dédié aux opérations de lutte contre les incendies et de secours





Ce module améliore le commandement et le contrôle des incidents grâce à la géolocalisation, à l'évaluation dynamique des risques et au suivi intégré des ressources, garantissant une coordination précise lors des interventions critiques.

« Avec cette nouvelle version de GEMMA, la sécurité publique de nouvelle génération prend véritablement effet », a déclaré Bernard Payer, Senior Vice President, Head of Mission-Critical Systems at Eviden, Atos Group. « En intégrant des fonctionnalités natives de NG112 et des modules spécialisés pour les équipes médicales d'urgence, les services de secours et de lutte contre les incendies, nous renforçons la coopération entre les différents maillons de la chaîne de l’urgence et nous contribuons à leur intelligence situationnelle pour, in fine, sauver plus de vies. »

Une plateforme unifiée et collaborative pour les organismes de sécurité publique

Avec cette nouvelle version, GEMMA renforce sa position de plateforme complète et modulaire connectant les centres de communication d'urgence (Emergency Communication Centers - ECC), les premiers intervenants et les agences partenaires au sein d'un écosystème numérique unifié. Son architecture flexible permet une intégration transparente avec les systèmes existants et les technologies émergentes basées sur l'IoT et l'IA, soutenant les agences dans leur parcours de transformation numérique vers des opérations de sécurité publique entièrement connectées.

À propos de l'expertise d'Eviden en matière de sécurité intérieure

Eviden fournit des systèmes numériques et de communication pour la protection civile et les forces de l'ordre. Ces systèmes associent communications critiques 4G/5G, gestion des urgences, vision par ordinateur, renseignement d'origine électromagnétique, analyse de données, IA et cybersécurité pour protéger les citoyens dans les zones urbaines, les frontières, les grands événements et les sites critiques.

À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

