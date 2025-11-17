SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).

Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 10. til 14. november foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 134.450 1.648.398.804 10 november 2025 665 12.802,1654 8.513.440 11 november 2025 700 12.868,2286 9.007.760 12 november 2025 700 12.750,2714 8.925.190 13 november 2025 800 12.431,3500 9.945.080 14 november 2025 750 12.485,4667 9.364.100 Total 10. -14. november 2025 3.615 45.755.570 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 47.596 626.089.284 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 138.065 1.694.154.374 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 761.672 9.436.057.884 10 november 2025 3.332 12.772,8091 42.559.000 11 november 2025 3.508 12.842,3119 45.050.830 12 november 2025 3.508 12.691,2586 44.520.935 13 november 2025 4.008 12.356,7390 49.525.810 14 november 2025 3.758 12.442,0370 46.757.175 Total 10. -14. november 2025 18.114 228.413.750 Køb fra Familiefonden* 2.370 12.609,8173 29.885.267 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 269.691 3.562.424.247 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 782.156 9.694.356.901

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 138.065 A-aktier og 881.942 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,44% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 17. november 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

