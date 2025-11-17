SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 10. til 14. november foretaget følgende transaktioner:
| Antal
A aktier
| Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
| Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
|I alt, seneste meddelelse
|134.450
|1.648.398.804
|10 november 2025
|665
|12.802,1654
|8.513.440
|11 november 2025
|700
|12.868,2286
|9.007.760
|12 november 2025
|700
|12.750,2714
|8.925.190
|13 november 2025
|800
|12.431,3500
|9.945.080
|14 november 2025
|750
|12.485,4667
|9.364.100
|Total 10. -14. november 2025
|3.615
|45.755.570
|Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet
|47.596
|626.089.284
| Total under aktietilbagekøbs-
programmet
|138.065
|1.694.154.374
| Antal
B aktier
| Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
| Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
|I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)
|761.672
|9.436.057.884
|10 november 2025
|3.332
|12.772,8091
|42.559.000
|11 november 2025
|3.508
|12.842,3119
|45.050.830
|12 november 2025
|3.508
|12.691,2586
|44.520.935
|13 november 2025
|4.008
|12.356,7390
|49.525.810
|14 november 2025
|3.758
|12.442,0370
|46.757.175
|Total 10. -14. november 2025
|18.114
|228.413.750
|Køb fra Familiefonden*
|2.370
|12.609,8173
|29.885.267
|Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)
|269.691
|3.562.424.247
| Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)
|782.156
|9.694.356.901
*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.
Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 138.065 A-aktier og 881.942 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,44% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.
København, 17. november 2025
Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521
