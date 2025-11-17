A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).       

Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                   

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 10. til 14. november foretaget følgende transaktioner:                   

  Antal
A aktier 		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 134.450   1.648.398.804
 10 november 2025 665 12.802,1654 8.513.440
 11 november 2025 700 12.868,2286 9.007.760
 12 november 2025 700 12.750,2714 8.925.190
 13 november 2025 800 12.431,3500 9.945.080
 14 november 2025 750 12.485,4667 9.364.100
Total 10. -14. november 2025 3.615   45.755.570
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 47.596   626.089.284
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		138.065   1.694.154.374
  Antal
B aktier 		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 761.672   9.436.057.884
 10 november 2025 3.332 12.772,8091 42.559.000
 11 november 2025 3.508 12.842,3119 45.050.830
 12 november 2025 3.508 12.691,2586 44.520.935
 13 november 2025 4.008 12.356,7390 49.525.810
 14 november 2025 3.758 12.442,0370 46.757.175
Total 10. -14. november 2025 18.114   228.413.750
Køb fra Familiefonden* 2.370 12.609,8173 29.885.267
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 269.691   3.562.424.247
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden) 		782.156   9.694.356.901

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 138.065 A-aktier og 881.942 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,44% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 17. november 2025

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

