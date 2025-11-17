Test public d’En Alerte le 19 novembre 2025

MONTRÉAL, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens partout au pays recevront une alerte d’essai d’ En Alerte , le Système national d’alerte au public, le mercredi 19 novembre 2025.

Le message d’essai, émis par les organisations provinciales et territoriales de gestion des urgences, sera diffusé à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles. Le message débutera par le son distinctif d’En Alerte et il sera accompagné d’un texte indiquant qu’il s’agit d’un simple test et qu’aucune action n’est requise.

Un seul message d’essai sera diffusé dans chaque région aux heures indiquées ci-dessous :

PROVINCE OU TERRITOIRE HEURE LOCALE DU TEST Alberta 13 h 55 HNR Colombie-Britannique 13 h 55 HNP Île-du-Prince-Édouard 12 h 55 HNA Manitoba 13 h 55 HNC Nouveau-Brunswick 10 h 55 HNA Nouvelle-Écosse 13 h 55 HNA Nunavut 14 h 00 HNE Ontario 12 h 55 HNE Québec 13 h 55 HNE Saskatchewan 13 h 55 HNC Terre-Neuve-et-Labrador 10 h 45 HNT Territoires du Nord-Ouest 13 h 55 HNR Yukon 13 h 55 HY



Pourquoi ce test est-il important ?

Les tests réguliers sont essentiels pour :

Confirmer la fiabilité et la performance du système;

Sensibiliser le public et encourager la préparation en cas d’urgence;

Permettre aux responsables de la gestion des urgences de s’exercer à émettre rapidement des alertes critiques pouvant sauver des vies (p. ex. : tornades, incendies, alertes AMBER, etc.).





Compatibilité des appareils sans fil

Tous les appareils mobiles ne recevront pas nécessairement l’alerte d’essai. La réception dépend de plusieurs facteurs, notamment :

la compatibilité de l’appareil;

la connexion à un réseau LTE ou 5G;

la couverture du réseau cellulaire.





Les alertes sont diffusées sur plusieurs plateformes afin d’accroître les chances que chacun reçoive l’information cruciale — directement ou à proximité de quelqu’un qui la reçoit.

Pour en savoir plus sur la compatibilité des téléphones cellulaires, cliquez ici .

Peut-on se désinscrire de la réception des alertes ?

Étant donné l’importance d’avertir la population canadienne d’une menace imminente pour la vie ou les biens, il n’est pas possible de se désinscrire de la réception des alertes d’essai ou des alertes réelles.

Rôles et responsabilités

En Alerte est le résultat d’une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, Pelmorex, les diffuseurs radio et télé et les fournisseurs de services sans fil. Le système a transmis plus de 895 alertes d’urgence en 2025.







Participation et contexte

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) exige que les diffuseurs et les fournisseurs de services sans fil émettent au moins une alerte d’essai par an, en mai et/ou en novembre. La participation au test est déterminée par chaque organisation provinciale et territoriale de gestion des urgences (OGU).

Pour des mises à jour continues concernant le test, suivez la page officielle En Alerte sur X .

Pour organiser une entrevue sur le test En Alerte, veuillez contacter :

À propos d'En Alerte

En Alerte est le système d'alerte d'urgence du Canada. En Alerte fournit des alertes critiques et potentiellement vitales aux Canadiens par le biais de la télévision, de la radio et d'appareils sans fil compatibles. Le système En Alerte a été développé avec de nombreux partenaires, y compris les responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la gestion des urgences, Environnement et Changement climatique Canada, Pelmorex, l'industrie de la télé et radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil. Ensemble, ces partenaires travaillent pour s'assurer que les Canadiens reçoivent des alertes immédiatement afin de prendre les mesures nécessaires pour rester en sécurité.

Pour en savoir plus, visitez enalerte.ca et suivez-nous sur LinkedIn et X .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5938639e-9714-4fbb-a6a5-5cc4595ece49/fr