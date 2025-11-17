Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0318 - RIKV 26 0520

 Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKV 26 0318RIKV 26 0520
Greiðslu-og uppgjörsdagur 19.11.202519.11.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 12.10519.000
Samþykkt (verð / flatir vextir) 97,581/7,49996,347/7,500
Fjöldi innsendra tilboða 1226
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 21.20539.650
Fjöldi samþykktra tilboða 618
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 618
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir 97,581/7,49996,347/7,500
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir 97,644/7,29996,441/7,300
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu 97,581/7,49996,347/7,500
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) 97,586/7,48496,377/7,436
Besta tilboð (verð / flatir vextir) 97,644/7,29996,441/7,300
Versta tilboð (verð / flatir vextir) 97,515/7,70996,291/7,619
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) 97,574/7,52296,344/7,506
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,752,09

