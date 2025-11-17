|Flokkur
|RIKV 26 0318
|RIKV 26 0520
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|19.11.2025
|19.11.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|12.105
|19.000
|Samþykkt (verð / flatir vextir)
|97,581
|/
|7,499
|96,347
|/
|7,500
|Fjöldi innsendra tilboða
|12
|26
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|21.205
|39.650
|Fjöldi samþykktra tilboða
|6
|18
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|6
|18
|Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir
|97,581
|/
|7,499
|96,347
|/
|7,500
|Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir
|97,644
|/
|7,299
|96,441
|/
|7,300
|Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu
|97,581
|/
|7,499
|96,347
|/
|7,500
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir)
|97,586
|/
|7,484
|96,377
|/
|7,436
|Besta tilboð (verð / flatir vextir)
|97,644
|/
|7,299
|96,441
|/
|7,300
|Versta tilboð (verð / flatir vextir)
|97,515
|/
|7,709
|96,291
|/
|7,619
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir)
|97,574
|/
|7,522
|96,344
|/
|7,506
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,75
|2,09
Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0318 - RIKV 26 0520
