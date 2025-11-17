Midland signe une entente définitive avec Barrick pour la propriété aurifère Lewis

MONTRÉAL, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer la signature d’une entente d’option définitive avec une filiale indirecte à part entière de Barrick Mining Corporation (« Barrick ») visant la propriété aurifère Lewis (la « propriété »), présentement détenue à 100 % par Midland et située environ à 60 kilomètres au sud-ouest de la ville de Chapais, en Abitibi, Québec (la « transaction »).

Entente d’option

En vertu de la transaction, Barrick a le droit d’acquérir une participation de jusqu’à 75 % dans la propriété en contrepartie de paiements en espèces totalisant 750 000 $ et de travaux d’exploration totalisant 12 000 000 $ le ou avant le 31 décembre 2032. Barrick sera gérant des travaux effectués dans le cadre de la transaction.

Barrick peut acquérir une participation initiale de 51 % dans la propriété, en versant des paiements en espèces de 250 000 $ à Midland et en finançant des travaux d’exploration d’au moins 3 000 000 $, incluant un montant garanti de 200 000 $ le ou avant le 31 décembre 2028, après quoi Barrick et Midland formeront une coentreprise (la « coentreprise »).

Barrick pourra acquérir une participation additionnelle de 9 % dans la coentreprise, portant sa participation totale à 60 %, en versant des paiements en espèces totalisant 200 000 $ et en finançant des travaux d’exploration d’au moins 1 500 000 $ le ou avant le 31 décembre 2030 (la « première option de financement de la coentreprise »).

Enfin, Barrick pourra acquérir une participation additionnelle de 15 % dans la coentreprise, portant sa participation totale à 75 %, en versant des paiements en espèces totalisant 300 000 $ et en finançant des travaux d’exploration d’au moins 7 500 000 $ le ou avant le 31 décembre 2032 (la « deuxième option de financement de la coentreprise »).

Si Barrick n’exerce pas ou ne mène pas à terme la première option de financement de la coentreprise ou la deuxième option de financement de la coentreprise, les participations dans la coentreprise seront assujetties à tout ajustement subséquent des participations apporté conformément aux modalités de financement proportionnel et de dilution prévues à l’entente de coentreprise. La dilution d’une participation dans la coentreprise à 10 % ou moins entraînera la conversion de la participation dans la coentreprise en une redevance de 2 % des produits nets d’affinage (« NSR ») assortie d’un droit de rachat de 50 % de la redevance (1 % NSR) pour la somme de 1 500 000 $.

À propos de la propriété Lewis

Le projet Lewis, acquis en avril 2020, consiste en 154 droits exclusifs d'exploration (anciennement appelés « claims ») (86 km2) et couvre une position stratégique caractérisé par une flexure régionale à proximité du corridor de déformation de Guercheville-Opawica. La propriété aurifère Lewis est située à environ 60 kilomètres au nord-ouest du gîte de Nelligan qui contient des ressources présumées de 106,395 millions de tonnes à une teneur de 0,96 g/t Au pour 5,16 millions d’onces d’or ainsi que des ressources indiquées de 102,845 millions de tonnes à une teneur de 0,85 g/t Au pour 3,12 millions d’onces d’or (voir le communiqué de presse de IAMGOLD Corp. daté du 20 février 2025). À environ 10 kilomètres à l’ouest de la propriété Lewis, on retrouve l’ancienne mine du Lac Shortt qui a produit historiquement 2,7 millions de tonnes à une teneur de 4,6 g/t Au (Source : MERN-SIGEOM).

Mise en garde :

La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Barrick, BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc, Centerra Gold inc. Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Enoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prévisions concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tout énoncé, autre qu’un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et des gouvernements (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.