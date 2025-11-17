ALSTOM S.A : Alstom livrera 55 locomotives électriques aux chemins de fer ukrainiens

55 locomotives Traxx Hauler seront livrées aux chemins de fer ukrainiens

Des locomotives à double tension spécialement adaptées aux besoins de l'infrastructure ukrainienne

Le contrat est évalué à environ 470 millions d'euros1 et a été enregistré au deuxième trimestre de l'exercice 2025/26





17 novembre 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, et les chemins de fer ukrainiens ont annoncé la signature d'un accord portant sur la fourniture de 55 locomotives Traxx. Le contrat sera financé principalement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (300 millions d'euros) et la Banque mondiale (190 millions de dollars).

Les locomotives seront conçues et fabriquées sur le site d'Alstom à Belfort, en France. La livraison débutera en 2027. Le montant du contrat comprend également la formation des conducteurs de train, du personnel de maintenance et certaines livraisons de pièces.

« Ce contrat avec les chemins de fer ukrainiens représente une étape importante dans notre engagement à soutenir la modernisation du transport ferroviaire en Ukraine. Les locomotives que nous livrerons sont adaptées aux besoins spécifiques du pays en matière d'infrastructure, tout en garantissant des performances, une fiabilité et une efficacité énergétique élevées. Nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement économique de l'Ukraine grâce à des solutions de mobilité durable », a déclaré Henri Poupart-Lafarge, directeur général d'Alstom.

« L'accord stratégique que nous avons signé avec Alstom pour la fourniture de 55 locomotives de fret modernes est une étape importante de l’étape critique du remplacement de la flotte de trains obsolètes, dont l'âge moyen est de 46 ans, et un investissement dans la sécurité économique et la durabilité de notre logistique. Cet accord est un signal important de la confiance des partenaires internationaux (Fonds URTF de la Banque mondiale, BERD) dans l'avenir de l'industrie ferroviaire ukrainienne. Nous sommes reconnaissants envers eux pour ce soutien », annonce Oleksandr Pertsovskyi, président directeur général des chemins de fer ukrainiens.

En tant que signataire de l'Ukraine Business Compact, Alstom soutient le développement économique et la reconstruction de l'Ukraine. Cet engagement comprend le renforcement des relations commerciales et d'investissement, le partage d'expertise, la fourniture de services pro bono et le lancement d'une série d'initiatives commerciales.

Des locomotives sur mesure offrant des performances, une fiabilité et une efficacité énergétique élevées

Les locomotives commandées seront équipées de quatre bogies dans une configuration double B o -B o , ce qui signifie que chaque essieu sera alimenté par un moteur de traction distinct. Les locomotives à double tension seront adaptées aux systèmes de traction 3 kV CC et 25 kV CA. Avec une puissance allant de 7,2 à 9,4 MW, les locomotives pourront atteindre une vitesse de 120 km/h. Leur conception garantit une efficacité opérationnelle, une fiabilité et une efficacité énergétique élevées, leur permettant de transporter des charges plus lourdes que les autres solutions actuellement disponibles sur le marché. Les locomotives électriques utiliseront des systèmes de sécurité et des outils de transmission radio de fabrication ukrainienne.

Alstom en Ukraine

Alstom est présent en Ukraine depuis 2012. Le centre d'ingénierie de Kharkiv est spécialisé dans le développement de systèmes modernes de contrôle du trafic ferroviaire et emploie des ingénieurs ukrainiens hautement qualifiés. En 2018, Alstom a ouvert un bureau à Kiev pour soutenir des projets de matériel roulant, notamment le développement de locomotives électriques, tant en Ukraine que sur d'autres marchés. Le premier projet mis en œuvre par Alstom en Ukraine a été la modernisation du tronçon Krasnohrad-Lozova, long de 123 km. Au cours des années suivantes, l'équipe ukrainienne d'Alstom a conçu, fabriqué, installé et entretenu des systèmes de contrôle du trafic ferroviaire pour des projets en Ukraine, en Azerbaïdjan, au Turkménistan, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, en Mongolie et en Suède.

Le plus large portefeuille de locomotives

Le portefeuille de locomotives Traxx d'Alstom est le plus large du secteur et couvre la plupart des marchés mondiaux de locomotives électriques et hybrides. Ces produits vont des locomotives de manœuvre et de voyageurs aux applications polyvalentes et de fret lourd, capables de s'adapter à diverses conditions climatiques, normes et standards. Produits respectueux de l'environnement et rentables, les locomotives Traxx offrent une grande disponibilité grâce à des intervalles de maintenance prolongés ainsi qu'à une conception axée sur la facilité d'entretien et à des solutions de maintenance prédictive et basée sur l'état​. De plus, plusieurs types de locomotives peuvent être équipés d'une fonctionnalité hybride, telle que le fonctionnement sur le dernier kilomètre pour les locomotives de ligne principale, afin de permettre des concepts d'exploitation plus durables et plus efficaces​.

Alstom possède plus de 175 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de locomotives, avec plus de 6 000 unités vendues depuis 2000 dans le monde entier.

ALSTOM™, Traxx™, Traxx Hauler™ sont des marques déposées du groupe Alstom.



Alstom

Alstom s'engage à contribuer à un avenir sobre en carbone en développant et en promouvant des solutions de transport innovantes et durables que les gens apprécient. Des trains à grande vitesse aux métros, monorails, tramways, en passant par les systèmes clés en main, les services, les infrastructures, la signalisation et la mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présente dans 63 pays et forte d'un vivier de talents de plus de 86 000 personnes de 184 nationalités, l'entreprise concentre ses compétences en matière de conception, d'innovation et de gestion de projets là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Cotée en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2025.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.alstom.com









1 Cette commande a été divulguée dans une précédente note aux investisseurs, publiée le 26 septembre 2025, qui ne mentionnait pas le nom du client (à savoir les chemins de fer ukrainiens). Cette commande a été enregistrée au deuxième trimestre de l'exercice 2025/26.

