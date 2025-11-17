Avis aux médias : En collaboration avec la SGI et la SLGA, le Programme scolaire de MADD Canada véhicule des messages saisissants sur la conduite sobre aux élèves de la Saskatchewan

REGINA, Saskatchewan, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Programme scolaire de MADD Canada sera présenté aux élèves de la 7e à la 12e année de la Saskatchewan en partenariat avec ses commanditaires provinciaux, notamment l’Assurance du gouvernement de la Saskatchewan (SGI) et la Régie des alcools et des jeux de la Saskatchewan (SLGA). L'événement, qui se tiendra à l’école secondaire F.W. Johnson Collegiate à Regina, rassemblera les élèves de la 7e à la 12e année pour une présentation spéciale qui mettra en lumière les conséquences tragiques et tout à fait évitables de la conduite avec capacités affaiblies, et les incitera à se protéger eux-mêmes, leurs familles et leurs pairs en faisant des choix sobres.



Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiennes et Canadiens, et l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Afin de prévenir ces tragédies insensées, MADD Canada, la SGI et la SLGA véhiculent des messages de sensibilisation à la conduite sobre auprès des élèves de la Saskatchewan dans le cadre du Programme scolaire de MADD Canada.

Les médias sont invités à assister à la présentation spéciale et à discuter avec les invités, les étudiants et le personnel.

Date: Mardi 18 novembre 2025 à 9 h Lieu: F.W. Johnson Collegiate,400 Fines Drive, Regina, SK S4N 5L9 Invités: Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada

Sean Wilson, député provincial de Canora-Pelly

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques et les conséquences liés à la conduite avec capacités affaiblies, ainsi qu'un quiz interactif et des témoignages de victimes. Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire renfermant du contenu supplémentaire afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/school-program/.



Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer votre présence à l’événement, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 223 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca