„Utenos trikotažo“ valdybai vadovaus Jurgita Mišeniovienė

SBA grupės tekstilės bendrovės „Utenos trikotažas“ valdyba 2025 m. lapkričio 17 d. posėdyje pritarė Jurgitos Mišeniovienės paskyrimui valdybos pirmininke. Vytautas Vaškys, vadovavęs valdybai bendrovės restruktūrizavimo proceso pradžioje, toliau dirbs valdybos nariu. Prie valdybos taip pat prisijungė Aurimas Likus, pakeitęs Dovilę Tamoševičienę.
Naujoji valdybos pirmininkė Jurgita Mišeniovienė turi daugiau nei 15 metų vadovavimo patirties – yra vadovavusi baldų gamybos bendrovėms „Actona Lithuania“ ir „Theca Furniture“, dirbusi personalo ir organizacijų vystymo srityse.
Aurimas Likus nuo šių metų rugsėjo vadovauja SBA grupės finansų kontrolei, o iki tol 2,5 metų ėjo „Utenos trikotažo“ finansų vadovo pareigas. Dovilė Tamoševičienė toliau eis SBA grupės verslo kontrolės direktorės pareigas ir koncentruosis į grupės verslo plėtros projektus.
„Utenos trikotažui“ pasiekus pelningumo lūžį, šie sprendimai žymi perėjimą į naują strateginį etapą, kuriame daug dėmesio bus skiriama tolimesniam augimui ir veiklos efektyvumui. Jurgitos Mišeniovienės patirtis atliepia bendrovės strateginius tikslus ir dabartinę veiklos dinamiką.
„Vytautas Vaškys paklojo reikšmingą pamatą bendrovės restruktūrizavimo proceso metu, jo patirtis ir toliau bus vertinga valdybos darbe, užtikrinant veiklos tęstinumą. Artimiausiu metu dėmesį telksime į augimą ir veiklos tvarumą – tiek stiprinant pagrindinę veiklą bei keičiant verslo modelį, tiek vystant UTENOS prekių ženklą“, – sako Jurgita Mišeniovienė.
Nuo šiol „Utenos trikotažo“ valdybą sudaro Jurgita Mišeniovienė (pirmininkė), Aurimas Likus, Vytautas Vaškys, Neringa Vaitelytė, Jelena Grišina ir Artūras Užgalis.
„Utenos trikotažo“ pardavimai augo trečdaliu
Per devynis 2025 m. mėnesius SBA grupės tekstilės bendrovė „Utenos trikotažas“ tęsė kryptingą augimą – grupės pajamos padidėjo 30,7 proc. ir pasiekė 15,9 mln. eurų. Pagrindiniu augimo varikliu išliko užsakomųjų trikotažo gaminių segmentas, kurio pardavimai išaugo 46,1 proc. iki 13,3 mln. eurų. 19,3 proc. augimą fiksavo ir nuosavas drabužių prekės ženklas UTENOS, kurio pardavimai pasiekė 1,7 mln. eurų.
Per devynis mėnesius grupės EBITDA pasiekė 286 tūkst. eurų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu ji buvo neigiama, t. y. –1,6 mln. eurų. „Utenos trikotažo“ įmonės lygmeniu tuo pačiu laikotarpiu EBITDA augo iki 0,7 mln. eurų. Bendras nuostolis prieš mokesčius sumažėjo daugiau nei perpus – nuo 3,2 mln. eurų pernai iki 1,4 mln. eurų šiemet.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų vadovas Tadas Baužys tel. +370 672 44712
AB „Utenos trikotažas” generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė