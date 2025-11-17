JCDecaux renouvelle l’exploitation exclusive des espaces publicitaires du métro, du tram et des bus de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles

Paris, le 17 novembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce qu’il vient de remporter, à la suite d’un appel d’offres, le contrat de 8+2+2 ans portant sur l’exploitation des espaces publicitaires dans le métro ainsi que sur et dans les trams et bus de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. La capitale belge, qui attire chaque jour près de 400 000 commuters en provenance de tout le pays, est le siège de plusieurs institutions clés de l'Union européenne telles que le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne (Bruxelles-Capitale : 1,3 million d’habitants).

La STIB a choisi de faire à nouveau confiance à JCDecaux pour prendre en charge, à partir du 26 février 2026 :

Le déploiement de 180 à 200 nouveaux écrans digitaux d’information dans 26 stations de la STIB, en remplacement des mobiliers existants. 4 écrans LED iconiques et 5 cubes digitaux équiperont notamment les stations les plus fréquentées telles qu’Arts-Loi, Louise et Schuman ainsi que 80 supports tactiles interactifs d’information permettant à la STIB de renforcer sa communication à destination des voyageurs ;

L’exploitation et l’entretien des espaces publicitaires sur les 1 300 trams et bus de la STIB ;

L’exploitation publicitaire et l’entretien des 900 supports analogiques au sein des 69 stations du métro, ainsi que des 1 500 cadres dans les escaliers.



Dotés des dernières technologies, les nouveaux écrans de 75 pouces, parfaitement intégrés à leur environnement, offriront une résolution supérieure tout en consommant moins d’énergie. Ils s’appuieront sur l’écosystème Adtech vertueux de JCDecaux pour activer des campagnes performantes, parfaitement planifiées, adressant les bonnes audiences, avec des effets mesurables. L’offre DOOH, connectée aux suites VIOOH (SSP) et Displayce (DSP), offrira toute la puissance programmatique du média pour permettre aux marques d’adresser le bon message au bon moment au bon endroit, grâce au ciblage, à la contextualisation, à la flexibilité et au temps réel offerts.

Le réseau de la STIB, qui dessert les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que 11 communes de la périphérie, a connu ces 10 dernières années une augmentation du nombre de ses utilisateurs de 70 %. Unique en Europe, cette croissance démontre la popularité et l’intérêt des transports en commun à Bruxelles. Touchant près de 1,1 million de personnes par jour, le réseau de la STIB est une véritable référence en termes de transport public avec 4 lignes de métro, 19 lignes de tram, 52 lignes de bus et 11 lignes de bus de nuit, qui totalisent plus de 400 millions de trajets par an.

Fidèle à sa stratégie de qualité et d’innovation technologique, JCDecaux mettra à la disposition de la STIB son expertise et son savoir-faire pour enrichir l’expérience passager et la visibilité des marques-annonceurs, tout en répondant aux exigences de qualité de service et de durabilité. Conformément aux engagements RSE des deux entreprises, le développement durable et la sécurité seront des priorités fortes du contrat, avec des objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable, de matériaux recyclables et de gestion des déchets.

Acteur majeur de la communication extérieure à Bruxelles, JCDecaux bénéficie d’une offre riche et puissante, avec un positionnement premium sur ce marché clé en plein cœur de l’Europe, avec des concessions publicitaires en mobilier urbain, à Brussels Airport, dans le métro, sur et dans les trams et bus. Le Groupe gère également les concessions retail de Carrefour et Delhaize et des principaux centres commerciaux, ainsi que le système de vélos en libre-service Villo!®.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat fructueux avec la STIB. Grâce à 12 ans de collaboration étroite et une attention particulière aux demandes des annonceurs, notre nouvelle offre vise à mieux répondre à leurs besoins actuels et émergents à Bruxelles et, plus largement, en Belgique, où le marché de la communication extérieure est en croissance constante depuis plusieurs années. Véritable reconnaissance des compétences de JCDecaux pour proposer des solutions publicitaires puissantes innovantes et de grande qualité, ce nouveau contrat nous permettra de poursuivre le déploiement de dispositifs iconiques et d’une offre digitale premium et durable au sein de ce hub européen majeur, siège de l’Europe et de grandes institutions. Nous tenons à remercier la STIB de nous avoir renouvelé sa confiance et continuerons à nous mobiliser afin de proposer des produits et services à même de transformer l’environnement des transports et d’améliorer l’expérience passager tout en garantissant une visibilité et une efficacité optimales aux annonceurs et à leurs marques. »

