Bouygues : déclaration des transactions sur actions propres

 | Source: BOUYGUES BOUYGUES

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

 Paris, le 17/11/25

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 10, 11, 12, 13 et 14 novembre 2025.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 29 avril 2025

I.      Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 10/11/2025 FR0000120503 49 232 40,4530 XPAR
BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 11/11/2025 FR0000120503 50 000 40,8303 XPAR
BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 12/11/2025 FR0000120503 76 000 41,1569 XPAR
BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 13/11/2025 FR0000120503 111 000 41,8700 XPAR
BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 14/11/2025 FR0000120503 68 268 41,5587 XPAR

II.      Présentation détaillée


https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-17-tableau-de-declaration-a-j7-des-operations-de-rachat.xlsx


BOUYGUES SA
Société anonyme au capital de 383 620 188 €
Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS
572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246

Pièce jointe


Attachments

01_Déclarations des transactions sur actions propres_17_11_2025

Recommended Reading

  • November 12, 2025 12:00 ET | Source: BOUYGUES
    BOUYGUES : Disclosure of trading in own shares

     REGULATED INFORMATION DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES Paris, 12/11/2025 Disclosure of trading in own shares on 7 November 2025.As part of the authorisation granted by the Annual General Meeting...

    Read More
    BOUYGUES : Disclosure of trading in own shares
  • November 05, 2025 01:30 ET | Source: BOUYGUES
    Bouygues: Nine-month 2025 results

    NINE-MONTH 2025 RESULTS Paris, 05/11/25 STRONG NINE-MONTH 2025 GROUP RESULTS THE GROUP IS TARGETING, FOR 2025, A SLIGHT INCREASE IN COPA AND A SLIGHT INCREASE IN SALES AT CONSTANT EXCHANGE RATES,...

    Read More
    Bouygues: Nine-month 2025 results