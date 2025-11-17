Bouygues : déclaration des transactions sur actions propres

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Paris, le 17/11/25

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 10, 11, 12, 13 et 14 novembre 2025.

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 29 avril 2025

I. Présentation agrégée





Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 10/11/2025 FR0000120503 49 232 40,4530 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 11/11/2025 FR0000120503 50 000 40,8303 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 12/11/2025 FR0000120503 76 000 41,1569 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 13/11/2025 FR0000120503 111 000 41,8700 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 14/11/2025 FR0000120503 68 268 41,5587 XPAR

II. Présentation détaillée





https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-17-tableau-de-declaration-a-j7-des-operations-de-rachat.xlsx







