Bouygues : déclaration des transactions sur actions propres

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
Paris, le 17/11/25
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 10, 11, 12, 13 et 14 novembre 2025.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 29 avril 2025
I. Présentation agrégée
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|10/11/2025
|FR0000120503
|49 232
|40,4530
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|11/11/2025
|FR0000120503
|50 000
|40,8303
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|12/11/2025
|FR0000120503
|76 000
|41,1569
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|13/11/2025
|FR0000120503
|111 000
|41,8700
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|14/11/2025
|FR0000120503
|68 268
|41,5587
|XPAR
II. Présentation détaillée
https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-17-tableau-de-declaration-a-j7-des-operations-de-rachat.xlsx
BOUYGUES SA
Société anonyme au capital de 383 620 188 €
Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS
572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246
