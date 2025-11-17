OSE Immunotherapeutics annonce que le Comité indépendant d’experts scientifiques (IDMC) recommande la poursuite d’ARTEMIA, l’essai pivot de Phase 3 de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules

NANTES, le 17 novembre 2025, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies contre le cancer et les maladies auto-immunes, annonce aujourd’hui que le Comité indépendant d’experts scientifiques (IDMC, Independent Data Monitoring Committee) de l’essai clinique pivot international de Phase 3 ARTEMIA, évaluant Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), a émis une recommandation positive pour poursuivre l’essai sans modification.

Comme prévu dans le protocole de l’étude ARTEMIA, le Comité indépendant d’experts scientifiques (IDMC) se réunit régulièrement pour examiner les données de l’essai en cours. Son rôle est d’évaluer l’avancement de l’étude, les données de sécurité et les critères d’efficacité critiques, afin de protéger les intérêts des participants. L’IDMC fournit au promoteur et au comité de pilotage des recommandations concernant la modification, la poursuite ou l’arrêt de l’étude. Ce type de comité est habituel dans les études de grande envergure, randomisées et menées sur plusieurs sites, comme ARTEMIA.

« Nous sommes très satisfaits de la recommandation de l’IDMC de poursuivre notre essai de Phase 3 sans modification », déclare le Dr Silvia Comis, Chief Clinical and Medical Research Officer d’OSE Immunotherapeutics. « Début octobre, au moment de la réunion du Comité, 102 patients avaient été randomisés dans l’essai. Nous approchons maintenant des 120 patients, conformément à nos prévisions de recrutement pour 2025 ».

L’étude ARTEMIA, lancée en septembre 2024, vise à comparer Tedopi® administré en monothérapie au traitement standard par docétaxel chez des patients HLA-A2 positifs atteints d’un CPNPC métastatique ayant développé une résistance secondaire aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires. L’étude internationale est menée sur plusieurs sites cliniques en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, et a pour objectif de fournir des données confirmatoires en vue d’un dépôt réglementaire.

L’IDMC prévoit une seconde revue de l’essai au cours du premier trimestre 2026. La fin du recrutement dans l’essai ARTEMIA est prévue fin 2026 et les résultats sur le critère principal de survie globale sont attendus pour le premier trimestre 2028.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

