Harvian hallituksen puheenjohtaja vaihtuu: Catharina Stackelberg-Hammarén valittu uudeksi puheenjohtajaksi

Hallituksen puheenjohtajan Heiner Olbrichin ilmoitettua luopuvansa puheenjohtajan tehtävästä Harvia Oyj:n hallitus on valinnut kokouksessaan 17.11.2025 keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarénin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Stackelberg-Hammarén seuraa tehtävässä Olbrichia, joka on toiminut Harvian hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 ja puheenjohtajana vuodesta 2024. Muutoksen tavoitteena on turvata hallituksen työskentelyn saumaton jatkuvuus Olbrichin ilmoitettua luopuvansa puheenjohtajan tehtävästä, sekä ettei hän ole henkilökohtaisista syistä käytettävissä uudelleenvalintaan hallitukseen huhtikuun 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Olbrich jatkaa hallituksen jäsenenä nykyisen toimikauden loppuun asti. Markus Lengauer valittiin varapuheenjohtajaksi.

Catharina Stackelberg-Hammarén on toiminut Harvian hallituksen jäsenenä vuodesta 2023 sekä varapuheenjohtajana ja hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2024.

Hallituksen puheenjohtajan vaihdoksen myötä hallitus päätti lisäksi muutoksista hallituksen valiokuntien kokoonpanoon. Ne ovat 17.11.2025 alkaen seuraavat:

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén, jäsenet Anders Holmén ja Olli Liitola.

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Petri Castrén, jäsenet Hille Korhonen ja Markus Lengauer.

Harvian hallituksen puheenjohtajana Catharina Stackelberg-Hammarén toimii valinnastaan puheenjohtajaksi alkaen asiantuntijana Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa Heiner Olbrichin sijaan olematta toimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta antaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä varsinaiselle yhtiökokoukselle viimeistään 31.1.2026.

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

