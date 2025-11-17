Avis aux médias : MADD Canada fait équipe avec son commanditaire provincial Alcool NB Liquor pour présenter son Programme scolaire auprès des jeunes du Nouveau-Brunswick

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En partenariat avec son commanditaire provincial Alcool NB Liquor (ANBL), MADD Canada invite les médias à assister à un événement présentant son Programme scolaire 2025-2026 au Nouveau-Brunswick. L'événement se tiendra à l'école intermédiaire George Street Middle School à Fredericton et rassemblera les élèves de 7e et 8e année pour une présentation spéciale qui mettra en lumière les conséquences tragiques et entièrement évitables de la conduite avec capacités affaiblies, et leur donnera les moyens de se protéger, ainsi que leur famille et leurs pairs, en faisant des choix sobres.



Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiennes et Canadiens, et l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. En collaboration avec ANBL, le Programme scolaire de MADD Canada véhicule des messages qui sauvent des vies auprès des jeunes du Nouveau-Brunswick afin de prévenir ces tragédies insensées.

Les médias sont invités à assister à la présentation spéciale et à discuter avec les invités, les élèves et le personnel.

Date: Mercredi 19 novembre 2025 à 9 h Lieu: George Street Middle School, 575 George Street, Fredericton, NB E3B 1K2 Invités: Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada

Sharon Cattan, responsable de la responsabilité sociale d'entreprise, ANBL

Heidi Johnston, spécialiste en transport sécuritaire, ANBL

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques liés à la conduite avec capacités affaiblies, ainsi qu'un quiz interactif et des témoignages de victimes. Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire renfermant du contenu supplémentaire afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer votre présence à l'événement, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 223 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca