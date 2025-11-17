Goodfellow Inc. renouvelle son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

DELSON, Québec, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (« Goodfellow » ou la « Société ») annonce aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé un avis déposé par la Société visant à renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« OPRCNA ») à l’égard de ses actions ordinaires (les « Actions »).

L’avis prévoit que Goodfellow peut, au cours de la période de 12 mois commençant le 20 novembre 2025 et se terminant au plus tard le 19 novembre 2026, acheter jusqu’à 481 002 Actions, représentant approximativement 10 % des

4 810 022 Actions détenues dans le public. En date du 6 novembre 2025, un total de 8 350 054 Actions étaient émises et en circulation et le nombre d’Actions détenues dans le public était de 4 810 022 Actions.

Toutes les Actions achetées dans le cadre de l’OPRCNA seront acquises sur le marché libre, à des dates et en des quantités déterminées par la Société, aux cours du marché en vigueur, majorés des frais de courtage applicables, par l’intermédiaire de la TSX ou d’autres bourses désignées ou de systèmes de négociation parallèles canadiens, et conformément aux règles et politiques de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables, et annulées. La Société pourrait également demander des dispenses pour offre publique de rachat auprès des autorités en valeurs mobilières permettant des achats aux termes de contrats de gré à gré, auquel cas les achats pourraient également être effectués conformément à ces dispenses, à escompte par rapport au cours du marché.

Le volume quotidien moyen des transactions sur les Actions à la TSX pour la période de six mois débutant le 1er mai 2025 et se terminant le 31 octobre 2025 est de 2 895. Par conséquent, conformément aux règles et politiques de la TSX, les achats quotidiens dans le cadre de l’OPRCNA seront limités à 1 000 Actions, sauf dans le cadre de certaines exceptions prescrites, y compris les achats hebdomadaires de blocs d’Actions qui ne sont pas détenus par des initiés de la Société.

Goodfellow considère que l’acquisition d’Actions aux fins d’annulation constitue une utilisation appropriée de ses fonds. Les décisions concernant le nombre actuel d’Actions et la date de tout achat ou toute autre action dans le cadre de l’OPRCNA seront prises par Goodfellow en fonction de différents facteurs, notamment les conditions du marché et la situation du capital et des liquidités de la Société.

Goodfellow a également renouvelé son plan d’achat automatique d’actions (le « PAAA ») avec un courtier désigné relativement à l’OPRCNA. Le PAAA permet l’achat d’Actions aux fins d’annulation, sous réserve de certains paramètres de négociation, par l’intermédiaire de son courtier désigné à des périodes où Goodfellow ne serait normalement pas active sur le marché en raison de restrictions réglementaires applicables ou de périodes d’interdiction d’opérations qu’elle s’impose. En dehors de ces périodes, Goodfellow peut racheter des Actions à son gré aux termes de l’OPRCNA.

Rien ne garantit que Goodfellow procédera à l’achat de la totalité ou d’une partie du nombre d’Actions qui font l’objet de l’OPRCNA mentionnée dans le présent communiqué. Goodfellow peut également suspendre ou interrompre l’OPRCNA à tout moment.

Aux termes de l’OPRCNA actuelle de la Société, qui expirera le 19 novembre 2025, la Société avait reçu l’approbation de la TSX pour acheter jusqu’à 493 102 Actions. En date du 6 novembre 2025, la Société avait racheté 111 100 Actions par l’intermédiaire de la TSX aux termes de l’OPRCNA actuelle à un prix moyen pondéré de 12,1781 $ l’Action.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur, entre autres choses, les objectifs, les stratégies, les priorités, les buts, les plans, la situation financière, les résultats d’exploitation, les tendances et les activités de la Société ainsi que sur ses marchés et industries. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que : « croire », « estimation », « attente », « stratégie », « avenir », « probable », « peut », « devrait », « volonté » et des références similaires à des périodes futures. Des exemples de déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations concernant le rachat d’Actions par la Société. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performances futures. Ces déclarations sont prospectives dans la mesure où elles sont fondées sur des évaluations, des attentes et des hypothèses se rapportant, notamment, à l’état de l’économie mondiale et de l’économie dans les régions où la Société exerce des activités; la demande pour les produits de la Société, dont celle provenant de ses clients récurrents, dont les placements des clients; les prix et marges pour ses produits; les concurrents; la fiabilité des chaînes d’approvisionnement; l’inflation, les taux d’intérêt, la fluctuation des devises étrangères; les frais généraux; les besoins en fonds de roulement et la disponibilité du capital et du financement aux fins de soutenir ces besoins; le recouvrement de créances clients; la disponibilité et le caractère adéquat de la couverture d’assurances; le caractère adéquat et la fiabilité de la main-d’œuvre employée par la Société; la gestion adéquate du risque environnemental et des risques en matière de santé et de sécurité; le caractère adéquat, fiable et performant des systèmes d’information; le caractère adéquat, fiable et performant des mécanismes internes de contrôle et d’information; l’absence de changement défavorable important au niveau du cadre réglementaire dans lequel la Société opère et de poursuites judiciaires. Bien que la Société croit que les évaluations, attentes et hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives présentées dans ce communiqué de presse soient raisonnables, rien ne garantit que ces évaluations, attentes et hypothèses s’avèreront exactes. Il est recommandé au lecteur de faire preuve de prudence et ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives comprises dans ce communiqué de presse, car rien ne garantit que les plans, intentions et attentes sur lesquels reposent les déclarations prospectives se concrétiseront ou se révéleront exacts. Les résultats réels pourraient différer de manière significative des attentes de la direction si des risques, dénotés ou non, et si des incertitudes affectaient les résultats de la Société ou si ses évaluations ou hypothèses s’avéraient inexactes. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les effets des conditions économiques générales et commerciales, y compris la nature cyclique de ses opérations, la concurrence de marché, l’inflation, les conditions du crédit, les taux de change et les risques de fluctuation des taux d’intérêt, les risques environnementaux, le niveau de la demande et la performance financière de l’industrie manufacturière, la concurrence des fournisseurs, les changements au niveau de la demande des clients, la mesure dans laquelle la Société réussit à obtenir de nouvelles relations à long terme avec les clients ou à conserver les relations existantes et le niveau de défaillance des services qui pourrait conduire les clients à utiliser les services des concurrents, l’augmentation des faillites de clients, la dépendance envers des employés clés, les lois et règlements, les systèmes d’information, les structures de coût et les exigences de fonds de roulement, les actions en matière de politiques commerciales, y compris des droits, des obstacles, des restrictions, des tarifs douaniers et des mesures de représailles, l’occurrence d’hostilités, l’instabilité politique ou les catastrophes naturelles et d’autres facteurs décrits dans le dernier rapport de gestion annuel de la Société et aux documents déposés publiquement par la Société et disponibles à www.sedarplus.ca. Pour toutes ces raisons, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives. Les risques et incertitudes susmentionnés sont décrits plus en détail dans les derniers rapports de gestion annuel et intermédiaire de la Société et dans ses autres documents déposés publiquement à l’adresse www.sedarplus.ca. Le rapport de gestion fournit un aperçu de notre performance antérieure ainsi que des stratégies futures et des indices de performance clés tels que perçus par l’équipe de direction. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, sauf dans les cas prévus par toute loi applicable.

De : Goodfellow inc.

Patrick Goodfellow

Président et chef de la direction

Téléphone : 450 635-6511

Télécopieur : 450 635-3730

info@goodfellowinc.com



