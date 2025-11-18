Le CN célèbre avec fierté le 30e anniversaire de sa privatisation

MONTRÉAL, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a trente ans aujourd’hui, le 17 novembre 1995, les actions du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) ont été mises en vente dans le cadre du premier appel public à l’épargne (PAPE) sur les bourses de Toronto et de New York. Cette entrée en bourse a rapporté 2,25 G$ CA. Il s’agissait à l’époque de la plus importante introduction en bourse de l’histoire canadienne.

Fondé en 1919, le CN était la plus importante et la plus ancienne société d’État au pays. La privatisation a contribué à faire du CN le chef de file du transport et le partenaire commercial majeur qu’il est aujourd’hui, propulsant l’économie et les chaînes d’approvisionnement nord-américaines d’un océan à l’autre.

Pour souligner cet important anniversaire, Shauneen Bruder, présidente du Conseil d’administration, et Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN, ainsi que des membres de la direction, ont sonné la cloche d’ouverture de la Bourse de Toronto et la cloche de fermeture de la Bourse de New York.

« Il y a exactement trente ans, nous franchissions une étape importante sur le chemin qui a mené le CN à devenir le chef de l’industrie que nous sommes aujourd’hui. Toutes les personnes qui ont contribué à ce succès peuvent être extrêmement fières du chemin parcouru, sachant que c’est ce même esprit qui continue de nous animer aujourd’hui. La force du CN réside dans sa capacité de propulser l’économie. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



« Je me rappelle de l’enthousiasme et la détermination qui animait l’entreprise lorsqu’elle s’est inscrite en bourse. Nous savions qu’il s’agissait d’un moment décisif qui nous mettrait à l’épreuve de manière inédite. Rétrospectivement, il est impressionnant de voir comment ce moment de changement est devenu le catalyseur de trois décennies de croissance, d’innovation et de fierté pour ce que le CN est devenu. »

Cristina Circelli, vice-présidente, secrétaire générale et avocate générale du CN



Au cours des trois dernières décennies, le CN a mis en place un solide réseau sur trois côtes qui offre à ses clients et à ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement de la valeur et des possibilités d’atteindre de nouveaux marchés, favorisant ainsi la croissance durable de l’économie à long terme en Amérique du Nord et partout dans le monde.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

