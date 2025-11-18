BTDUex Exchange entra oficialmente al mercado mexicano

PARÍS, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 15 de noviembre, BTDUex, una plataforma líder global de trading de activos digitales, anunció su entrada oficial al mercado latinoamericano. BTDUex se centrará en México, Argentina y Brasil como sus principales mercados estratégicos en América Latina, expandiéndose hacia los países vecinos para crear una sinergia regional. Esto marca un paso clave en su estrategia de globalización. Con su sistema BTDUex-AI autodesarrollado, la entrada de BTDUex en este importante mercado financiero latinoamericano brindará servicios de gestión de activos digitales de grado institucional a los inversionistas mexicanos, ayudándoles a acceder a mayores oportunidades de crecimiento de patrimonio.

La innovación tecnológica impulsa la transformación de la industria

La competitividad central de BTDUex se deriva de su sistema BTDUex-AI desarrollado de forma independiente. Al rastrear grandes flujos de capital en el mercado y capturar las tendencias deterministas, el sistema mejora significativamente las tasas de éxito de los inversionistas. Además, BTDUex ha lanzado su producto insignia: AI Copy, que permite a los inversionistas sin experiencia en trading participar en el mercado.

"El campo tradicional del trading de activos digitales sufre una considerable asimetría de información y barreras técnicas", afirmó el director ejecutivo de BTDUex. "Estamos comprometidos con derribar estas barreras mediante la innovación tecnológica, llevando estrategias de trading avanzadas, antes exclusivas para inversionistas institucionales, y ofreciéndolas de manera más accesible y segura a los inversionistas minoristas en México".

Mirando hacia el futuro

La llegada de BTDUex traerá una nueva transformación al mercado mexicano de activos digitales. Al reducir las barreras técnicas del trading profesional y mejorar la eficiencia de inversión, se espera que la plataforma incremente aún más la tasa de adopción de activos digitales en México, ayudando a que más inversionistas compartan los beneficios del desarrollo en la era de la economía digital.

Con la expansión al mercado mexicano, BTDUex continuará avanzando su estrategia de globalización. La empresa planea convertirse en uno de los 10 principales intercambios internacionales de criptomonedas en el mundo dentro de dos años, y continuará aplicando su concepto de desarrollo de “trading algorítmico y simbiosis mutualista".

Acerca de BTDUex

BTDUex es una plataforma líder global de trading de activos digitales, comprometida con ofrecer servicios seguros y eficientes a inversionistas de todo el mundo mediante la innovación tecnológica. La plataforma cuenta con su propio sistema AI Copy autodesarrollado, que ha obtenido licencias en varios países y la aprobación de la SEC en Estados Unidos. Actualmente, sus servicios abarcan múltiples países y regiones en Asia, Europa y América Latina.

