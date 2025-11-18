LHV Groupi tulemused oktoobris 2025

LHV Groupi oktoobri tulemusi iseloomustas ärimahtude jätkuv kasv. LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuvõrdluses 49 miljoni võrra ja ulatus 5,28 miljardi euroni. Deposiitide maht kasvas 47 miljoni võrra ja ulatus 7,50 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht suurenes 38 miljoni võrra 1,66 miljardi euroni. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti oktoobris 8,1 miljonit.

AS LHV Group teenis oktoobris konsolideeritud puhaskasumit 8,9 miljonit eurot. Tütarettevõtetest teenis AS LHV Pank 9,5 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,2 miljonit eurot ja AS LHV Kindlustus 0,1 miljonit eurot. LHV Bank Ltd teenis oktoobris puhaskahjumit 0,3 miljonit eurot. Aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli oktoobris 13,5%.

LHV Panga klientide arv kasvas oktoobris 3400 võrra ja ulatus kokku 486 tuhande kliendini. Laenumahud kasvasid 37 miljoni euro võrra ja laenuportfelli maht ulatus 4,61 miljardi euroni. Eraisikute laenuportfell kasvas 26 miljoni euro võrra, samal ajal kui ettevõtete laenuportfell kasvas 11 miljonit eurot. Kogu laenuportfelli kvaliteet püsib tugev. Hoiuste maht vähenes 39 miljoni euro võrra ja ulatus 6,60 miljardi euroni. Hoiuste langus oli seotud nii suuremate hoiustajate kui ka platvormihoiuste langusega. Laenuportfelli keskmine intress pööras tõusule. Samas hoiuste osas langus kestab. Kulud olid oktoobris plaanijärgsed, veidi olid plaanitust suuremad personalikulud ja müügiga seotud turunduskulud.

Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank jätkas oktoobris ärimahtude kasvu. Laenumahud suurenesid 13 miljoni euro võrra ning laenuportfell ulatus oktoobri lõpu seisuga 673 miljoni euroni. Hoiused kasvasid kuises võrdluses 76 miljoni euro võrra ning hoiuste kogumaht ulatus kokku 1,08 miljardi euroni. Konto avas üle 400 kliendi ja otsehoiuste maht kasvas 14 miljoni euro võrra ulatudes 46 miljoni euroni. Lisandusid otsekorraldused ja valmimas on Easy Access hoiused. Novembri keskel algas uus laiem kommunikatsiooni- ja turunduskampaania. Alustati liitumist neljanda hoiuste platvormiga. Oktoobrikuu kahjum oli tingitud LHV Pangaga sõlmitud tuletisinstrumentide väärtuse muutusest​.

LHV Kindlustus sõlmis oktoobris 4,1 miljoni euro eest uusi kindlustuslepinguid. Oktoobri lõpu seisuga on kehtivaid kindlustuslepinguid ligikaudu 293 000. Kahjujuhtumeid hüvitati 2,4 miljoni euro ulatuses ja registreeriti 13 500 uut kahjujuhtumit. Kindlustuse kasumlikkus püsib endiselt heal tasemel.

Oktoober oli aktsiaturgudel tervikuna väga tugev kuu. LHV Varahalduse suuremad fondid Ettevõtlik ja Julge tõusid kuuga vastavalt 1,0% ja 1,6%​. Fondide Tasakaalukas ja Rahulik tootluseks kujunes 0,9% ja 0,7%. LHV Pensionifond Indeks tõusis kuuga 4,6%. Müük olnud oodatust mõnevõrra tagasihoidlikum, fondide maht ja äritulu sellest tulenevalt plaanist veidi maas​. Oktoobri teises pooles sai uuendatud pensioni investeerimiskonto toodet ja hinnakirja - nüüdsest on antud lahendus ülekaalukalt kõige soodsam, fondidest pea kaks korda odavam viis passiivselt läbi indeksite II samba vara investeerida​.

LHV Groupi netotulude senise aasta tulemus jääb finantsplaanile alla 4,7 miljoni euroga ehk 2%. Puhaskasumi vaates jääb senise aasta tulemus finantsplaanile alla 5,1 miljoni euroga ehk 5%. Oktoobri lõpu seisuga ületab laenuportfell finantsplaani 95 miljoni euroga ning hoiuste maht 98 miljoni euroga.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 486 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 107 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 229 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.



