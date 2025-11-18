Amundi et ICG nouent

un partenariat stratégique et capitalistique de long terme



Concevoir et distribuer des solutions offrant aux investisseurs patrimoniaux un accès à des stratégies de marchés privés différenciées

Amundi, le leader européen de la gestion d’actifs, et ICG, l’une des premières sociétés de gestion européennes spécialisée dans les marchés privés, annoncent la signature d’un partenariat stratégique de long terme comprenant plusieurs volets :

Un accord de 10 ans selon lequel Amundi assurera, en exclusivité 1 pour la clientèle patrimoniale et de banques privées, la distribution des solutions evergreen et de certains autres produits développés par ICG, ICG devenant le fournisseur exclusif de ces produits spécifiques pour les distributeurs d’Amundi ;

Le développement conjoint de nouveaux produits spécifiquement destinés aux investisseurs patrimoniaux et adaptés à leurs besoins ;

Une prise de participation d’Amundi de 9,9% dans ICG2, Amundi devenant un actionnaire stratégique d’ICG sans dilution pour les actionnaires existants, consolidant le partenariat à long terme.





Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les deux parties. Il permet à Amundi de s’appuyer sur les expertises et l’historique de performance d’ICG pour accélérer son développement sur les actifs privés, l’un des créneaux les plus dynamiques de la gestion d’actifs.

ICG bénéficiera, pour sa part, de la capacité de distribution internationale d’Amundi et de son savoir-faire dans la conception de solutions d’investissement pour les clients patrimoniaux, un segment des marchés privés en forte de croissance.





Deux acteurs aux expertises complémentaires

ICG gère près de 125 milliards de dollars (108 milliards d'euros) d’actifs3 pour le compte de clients institutionnels à travers différentes stratégies de capital structuré, des fonds secondaires de capital-investissement, de la dette privée, du crédit et des actifs réels.

Amundi gère actuellement 70 milliards d'euros d'actifs au sein de sa plateforme dédiée aux marchés privés, essentiellement centrée sur les actifs immobiliers et la multi-gestion. Cette plateforme a été renforcée en 2024 par l'acquisition d'Alpha Associates.

La collaboration entre ICG et Amundi permettra aux plus de 200 millions d’investisseurs individuels servis par le réseau de distribution mondial d'Amundi, d’avoir un accès privilégié à l’offre performante et diversifiée d’actifs privés d’ICG, via des solutions adaptées à la gestion de patrimoine et à la préparation de la retraite.

Amundi possède les expertises nécessaires pour structurer des véhicules d’investissement adaptés à cette clientèle (fonds evergreen, closed-end, stratégie blended et ELTIFs) et a construit un réseau de plus de 600 distributeurs - banques de détail, banques privées, gestionnaires d'actifs, assureurs, ou plateformes numériques – dont font notamment partie les Caisses régionales de Crédit Agricole, LCL, et Indosuez Wealth Management.

Amundi et ICG se concentreront dans un premier temps, au cours du premier semestre 2026, sur le développement de deux fonds Evergreen européens : un fonds secondaire de capital-investissement et un fonds de dette privée.

Une gamme plus large de stratégies et de produits d'investissement adaptés aux investisseurs patrimoniaux sera développée par la suite.

Ce partenariat permettra également à Amundi d’offrir à Crédit Agricole Assurances des opportunités pour diversifier et étendre son allocation en actifs privés, notamment en dette privée.

Cette collaboration devrait apporter une valeur significative aux parties prenantes d’Amundi et ICG et renforcer leurs positions stratégiques et leurs ambitions à long terme sur les marchés privés.

Prise de participation d'Amundi dans ICG

La prise de participation d'Amundi dans ICG souligne la nature stratégique et de long terme du partenariat, Amundi ayant l’intention d’acquérir une participation économique jusqu’à 9,9% dans ICG sans dilution pour les actionnaires existants d'ICG. Le conseil d'administration d'ICG comprendra un administrateur non exécutif nommé par Amundi, ce qui lui permettra de participer activement aux décisions stratégiques du groupe.

Au sein d’Amundi, la participation sera comptabilisée entièrement par mise en équivalence.





Valérie Baudson, Directrice générale d’Amundi, a commenté : « Ce partenariat avec ICG, un leader reconnu et diversifié sur les marchés privés, constitue une opportunité unique pour proposer à nos clients distributeurs, ainsi qu'aux entités et clients du groupe Crédit Agricole, un accès à des stratégies performantes et historiquement réservées aux investisseurs institutionnels. Il s’inscrit pleinement dans les priorités du plan stratégique d’Amundi, qui vise à renforcer notre leadership en élargissant notre offre dans des segments porteurs et soutenus par des tendances de long terme. C’est le cas du marché des actifs privés dont l’ouverture à la clientèle des investisseurs patrimoniaux permet de répondre à leurs besoins croissants de diversification et de constitution d’une épargne à long-terme en vue de la retraite. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives très prometteuses et porteuses de croissance rentable et durable au bénéfice de l’ensemble de nos parties prenantes. »

Benoît Durteste, Directeur général et Directeur des investissements d'ICG, a ajouté : « Notre partenariat stratégique à long terme avec Amundi constitue une étape significative dans le développement de la stratégie d'ICG visant à accéder au canal de la gestion de patrimoine en complément de notre solide dispositif existant auprès des clients institutionnels. La combinaison de l'expertise d'ICG en matière d'investissement et de son esprit entrepreneurial

avec la capacité de structuration et le vaste réseau de distribution d'Amundi permet de former un partenariat distinctif avec un potentiel considérable, qui accélère significativement notre capacité à accéder à la clientèle patrimoniale pour les marchés privés. Cette relation repose également sur la conviction que la performance est clé pour notre succès à long terme. Forts de notre réputation d’excellence en matière de performance nous sommes ravis de nous associer à Amundi pour créer davantage de produits et de stratégies conçus pour répondre aux besoins du marché privé de la gestion de patrimoine, un segment important et en forte expansion. »

Amundi

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux4, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 300 milliards d’euros d’encours5.

Ses six plateformes de gestion internationales6, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

A propos d’ICG

ICG (LSE: ICG) est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs avec 124 milliards de dollars* d'actifs sous gestion et plus de trois décennies d'expérience, générant des rendements attractifs. Nous opérons depuis plus de 20 géographies à travers le monde et investissons le patrimoine de nos clients en capital structuré, via des fonds secondaires de capital-investissement, en dette privée, en crédit et en actifs réels. Nos collaborateurs créent des opportunités différenciées, investissent de manière responsable et génèrent de la valeur à long terme. Nous travaillons en partenariat avec des dirigeants d’entreprises, des fondateurs et des propriétaires d'entreprise dans le cadre d'une approche créative en les soutenant grâce à notre expertise et à notre capital. Pour plus d'informations, consultez notre site web et suivez-nous sur LinkedIn.

*Données au 30 juin 2025

Ce document vous est fourni par les filiales ou sociétés affiliées d’ICG plc (« ICG », et, selon le contexte, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, associés, membres, actionnaires, conseillers et agents, « les Parties ICG »). Ce document est fourni à titre d’information et de référence pratique uniquement et ne crée aucune obligation juridique contraignante à la charge d’une quelconque des Parties ICG. Les Parties ICG déclinent expressément toute responsabilité en cas d’utilisation, de mauvaise utilisation ou de diffusion de ces informations à des destinataires non autorisés.

Le présent document : (i) ne constitue pas une offre ou une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente d'un titre ou d'un instrument financier ; (ii) ne doit pas être utilisé pour évaluer les qualités d'un investissement dans des titres ; et (iii) est fourni uniquement à titre de référence. Bien que certaines informations aient été obtenues auprès de sources que nous considérons comme fiables et qu'elles soient basées sur celles-ci, aucune des parties ICG ne garantit leur exactitude, et elles peuvent être incomplètes ou condensées. Toutes les opinions, projections et estimations constituent le jugement des parties ICG à la date du document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les parties ICG ne font aucune déclaration et n'offrent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'équité, l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité du présent document. Les parties ICG déclinent toute responsabilité pour toute perte résultant de toute action entreprise ou non par quiconque utilisant les informations contenues dans le présent document. Le présent document ne doit pas être utilisé en remplacement d'un jugement indépendant. ICG peut avoir publié, et peut publier à l'avenir, d'autres communications qui sont incompatibles avec les informations contenues dans le présent document et aboutissent à des conclusions différentes. Le présent document reflète les différentes hypothèses, opinions et méthodes d'analyse des analystes qui l'ont préparé, et ICG n'est pas tenu de veiller à ce que ces communications soient portées à l'attention des destinataires du présent document. Les performances passées ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie des performances futures, et aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite concernant les performances futures. En outre, certaines informations contenues dans le présent document constituent des « déclarations prospectives », qui peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « va », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « cible », « projet », « prévision », « estimation », « intention », « continuer » ou « croire », ou leurs formes négatives ou autres variantes ou termes comparables. Toutes les déclarations prospectives ou tous les résultats figurant dans cette présentation sont basés sur des hypothèses actuelles, peuvent être simplifiés et peuvent dépendre d'événements indépendants de la volonté d'ICG. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives. Sauf indication contraire, les déclarations contenues dans le présent document sont faites à la date du jour.

1 A l’exclusion des Etats-Unis, de l’Australie, et de la Nouvelle-Zélande

2 Soumise à certaines conditions, et notamment à l'obtention d'autorisations réglementaires

3 A fin juin 2025

4 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

5 Données Amundi au 30/09/2025

6 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

