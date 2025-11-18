Le supercalculateur JUPITER construit par Eviden franchit l’étape de l'exascale selon le TOP500, une première en Europe

Paris, France – 18 novembre 2025 – Eviden, la branche produits d’Atos Group leader dans le calcul avancé, annonce aujourd'hui le classement de 58 systèmes construits par Eviden1 dans le TOP500 et le Green500, les classements mondiaux des supercalculateurs les plus puissants et les plus économes en énergie au monde.

Parmi les 58 systèmes construits par Eviden classés dans le TOP500, JUPITER, grâce à sa partition Booster, reste le 4e supercalculateur le plus puissant au monde et le 1er en Europe, marquant une étape historique alors qu’il est le 1er supercalculateur européen à franchir officiellement le seuil symbolique de l'ExaFlop – un milliard de milliards de calculs par seconde.

Eviden est également en tête du Green500 pour la quatrième édition consécutive, revendiquant les trois premières places avec ses systèmes KAIROS (CALMIP), ROMEO (URCA) et l'extension GPU Levante (DKRZ) – et JUPITER, étant reconnu comme le plus économe en énergie de tous les supercalculateurs de classe exascale existants.

Ces réalisations soulignent l'engagement indéfectible d'Eviden en faveur de l'innovation, de la performance et de la durabilité, permettant d’accélérer l'adoption de l'IA et de la simulation à grande échelle pour la science, la recherche et le progrès technologique.

JUPITER franchit la barrière de l'exascale, une étape historique

Développé par le Jülich Supercomputing Centre (JSC) en collaboration avec l'entreprise commune EuroHPC (EUROHPC JU), et acquis par EuroHPC, JUPITER est le premier ordinateur exascale d'Europe à atteindre un tel niveau de performance, permettant une rupture dans l’entraînement de l'IA et des simulations scientifiques dans des domaines tels que le climat, l'énergie, la médecine et la recherche sur les matériaux. Il a déjà rendu possible plus de 100 projets, aboutissant à des réalisations telles que la simulation d'un ordinateur quantique universel avec 50 qubits et la modélisation de l'ensemble du système terrestre à une résolution d'un kilomètre.

Classée 4ème mondiale dans le TOP500 et 1ère en Europe, la partition JUPITER Booster est également reconnue dans le Green500 comme le supercalculateur le plus économe en énergie parmi tous les systèmes de classe exascale. Avec 63 GigaFlops par watt, la partition JUPITER Booster présente le meilleur rapport performance/watt, garantissant la consommation d'énergie la plus faible par rapport à ses concurrents exascale, à performance comparable (1 ExaFlop).

Construit en un temps record avec une conception durable, JUPITER établit des normes d'efficacité mondiales et constitue le cœur de la « JUPITER AI Factory », offrant bientôt un accès sécurisé aux modèles d'IA pour la recherche, les start-ups et l'industrie.

Eviden en tête du Green500 pour la quatrième édition consécutive

Eviden a pris la tête du calcul haute performance durable, revendiquant les trois premières places du classement Green500 avec KAIROS (#1 à 73 GFlops/Watt), ROMEO (#2 à 70 GFlops/Watt) et son extension GPU Levante (#3 à 69 GFlops/Watt). Ce classement est important car les GigaFlops par watt mesurent le nombre de calculs qu'un système effectue pour chaque unité d'énergie consommée, un GFlop/watt plus élevé se traduisant par une consommation d'énergie et des coûts inférieurs. Ce succès est le résultat d'années d'innovation, en particulier avec la 5e génération de la technologie de refroidissement par eau tiède (DLC) brevetée d’Eviden, son expertise dans les applications HPC et les logiciels intelligents comme Argos pour l'optimisation de l'énergie en temps réel. Alors que les demandes d'IA et de HPC explosent, Eviden établit une référence en matière de croissance durable.

Bruno Lecointe, VP, directeur monde HPC, HPC-IA et calcul quantique chez Eviden, Atos Group, a déclaré : « Briser le plafond symbolique de 1 ExaFlop, construire le supercalculateur Exascale le plus économe en énergie et obtenir les trois premières places du Green500 représentent une fierté et une étape déterminante pour les équipes d'Eviden. Ces résultats démontrent que l'avenir du numérique n'est pas seulement une question d'échelle et de vitesse, mais aussi de responsabilité, en fournissant une puissance sans précédent tout en minimisant l'impact environnemental. Alors que la demande d'IA et de HPC s'accélère à l'échelle mondiale, nous restons déterminés à stimuler une innovation alliant performance et efficacité, pour façonner un avenir numérique plus durable pour la science, l'industrie et la société. »

À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Ce chiffre comprend les 57 systèmes répertoriés dans le TOP500 sous la marque « Eviden », ainsi que le système Gefion du Centre danois pour l'innovation en IA (DCAI), construit par Eviden et optimisé par NVIDIA

