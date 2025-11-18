Nexans lance un programme de rachat d’actions

Paris, le 18 novembre 2025 – Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, annonce la mise en place d’un programme de rachat d’actions portant sur un nombre maximum de 128 000 actions, conformément à l’autorisation donnée par la 14ème résolution de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 15 mai 2025, afin de satisfaire aux obligations découlant des plans d’actions gratuites et de performance au bénéfice des salariés et dirigeants mandataires sociaux.

Nexans a confié ce programme à un prestataire de services d’investissement pour sa réalisation sur la période du 18 novembre 2025 au 28 février 2026.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 7,1 milliards d’euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

