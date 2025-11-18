Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 10. november til 13. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.182.052 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 245,2514 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|10. november
|OSE
|305.000
|245,7936
|74.967.048,00
|CEUX
|TQEX
|11. november
|OSE
|284.052
|246,6417
|70.059.068,17
|CEUX
|TQEX
|12. november
|OSE
|293.200
|247,2542
|72.494.931,44
|CEUX
|TQEX
|13. november
|OSE
|299.800
|241,4240
|72.378.915,20
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.182.052
|245,2514
|289.899.962,81
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|2.099.507
|243,7758
|511.809.012,29
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|2.099.507
|243,7758
|511.809.012,29
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|3.281.559
|244,3073
|801.708.975,09
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|3.281.559
|244,3073
|801.708.975,09
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 46.924.171 egne aksjer, tilsvarende 1,84% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 36.603.869 egne aksjer. tilsvarende 1,43% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg