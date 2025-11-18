Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 10. november til 13. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.182.052 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 245,2514 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 10. november OSE 305.000 245,7936 74.967.048,00 CEUX TQEX 11. november OSE 284.052 246,6417 70.059.068,17 CEUX TQEX 12. november OSE 293.200 247,2542 72.494.931,44 CEUX TQEX 13. november OSE 299.800 241,4240 72.378.915,20 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.182.052 245,2514 289.899.962,81 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 2.099.507 243,7758 511.809.012,29 CEUX TQEX Totalt 2.099.507 243,7758 511.809.012,29 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 3.281.559 244,3073 801.708.975,09 CEUX TQEX Totalt 3.281.559 244,3073 801.708.975,09





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 46.924.171 egne aksjer, tilsvarende 1,84% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 36.603.869 egne aksjer. tilsvarende 1,43% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg