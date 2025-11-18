AB „INVL Baltic Farmland“ 2025 m. devynių mėnesių neaudituota tarpinė informacija

2025 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 368 tūkst. eurų, o pajamos – 640 tūkst. eurų (2024 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 344 tūkst. eurų, pajamos – 605 tūkst. eurų).
Papildoma informacija:
Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų tris ketvirčius uždirbo 368 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno – t.y. 7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendrovė sausio-rugsėjo mėnesiais gavo 640 tūkst. eurų pajamų, kurių metinis augimas siekė 5,8 proc.
„2025 m. žemės nuomos rinka išliko stabili, o paklausa dirbamai žemei – aukšta. Grūdų sektoriuje derlius buvo ganėtinai solidus – kiekiai šiek tiek gerėjo arba išliko panašūs kaip 2024 m., tačiau dėl lietingų orų javapjūtės metu suprastėjo kokybiniai rodikliai. Ūkių veiklos sąnaudas šiemet didino išaugusios trąšų ir degalų kainos bei žemos grūdų supirkimo kainos. Nepaisant sektoriaus iššūkių, mūsų turto administravimo rezultatai išliko panašūs į praėjusių metų, o nuoseklus veiklos modelis išlieka patrauklus ilgalaikiams investuotojams.“ – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.
Bendrovė planuoja šiemet uždirbti 0,46 mln. eurų grynojo pelno ir gauti 0,89 mln. eurų konsoliduotų pajamų. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2025 metus turimų sklypų vertė nepakis ir neįvyks naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų rugsėjo pabaigoje sudarė 19,72 mln. eurų. Tai reiškia, kad nuosavas kapitalas akcijai buvo 6,11 euro. Lyginant su praėjusių metų pabaiga, ši vertė padidėjo 10,3 proc., ir į šį augimą jau įskaičiuoti akcininkams išmokėti dividendai.
2024 metais „INVL Baltic Farmland“ uždirbo 1,836 mln. eurų grynojo pelno ir gavo 0,835 mln. eurų konsoliduotų pajamų. Bendrovė ne tik išaugino turimos žemės vertę 9,5 proc. iki 22,736 mln. eurų, bet ir viršijo planuotus finansinius tikslus 2024 metams net įvertinus sėkmės mokestį ir didesnę mokestinę naštą. Bendrovės akcininkams už 2024 metus buvo išmokėta 0,387 mln. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro.
„Nasdaq“ Vilniaus biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com
