"Scope" sumažino UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" pirminės neapdraustos skolos reitingą nuo B iki CC ir emitento reitingą nuo B- iki C

„Scope Ratings“ GmbH (toliau - Scope) sumažino uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ emitento reitingą nuo B- iki C. Scope taip pat sumažino pirminės neapdraustos skolos reitingą nuo B iki CC.
Atitinkamai yra vykdoma susijusių reitingų peržiūra atsižvelgiant į emitento skolos refinansavimo progresą.
Papildomą informaciją galite rasti: https://scoperatings.com/ratings-and-research/rating/EN/179596
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt