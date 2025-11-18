"Scope" sumažino UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" pirminės neapdraustos skolos reitingą nuo B iki CC ir emitento reitingą nuo B- iki C

„Scope Ratings“ GmbH (toliau - Scope) sumažino uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ emitento reitingą nuo B- iki C. Scope taip pat sumažino pirminės neapdraustos skolos reitingą nuo B iki CC.

Atitinkamai yra vykdoma susijusių reitingų peržiūra atsižvelgiant į emitento skolos refinansavimo progresą.

Papildomą informaciją galite rasti: https://scoperatings.com/ratings-and-research/rating/EN/179596

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Mantas Auruškevičius

Investicinės bendrovės valdytojas

mantas.auruskevicius@lordslb.lt


