OVHcloud annonce la mise en œuvre du programme de rachat d’actions

Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire du 6 février 2025 permettant la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, OVH Groupe annonce la signature ce jour avec un prestataire de service d’investissement (PSI) d’un mandat pour le rachat d’actions OVH Groupe jusqu’à un montant maximum de 10 000 000 euros sur une période allant du 18 novembre 2025 au 06 août 2026.

Cette opération a notamment pour objet l’acquisition de titres en vue de :

  • leur livraison dans le cadre de plans d’actions gratuites venant à échéance ; et
  • l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail.       

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

