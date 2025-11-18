OVHcloud consolide son leadership européen avec une première région 3-AZ en Allemagne

Roubaix – 18 novembre 2025 – À l’occasion du Sommet sur la souveraineté numérique européenne, OVHcloud, leader européen du cloud et acteur technologique mondial annonce renforcer sa présence en Allemagne avec le déploiement d'une région 3-AZ à Berlin. Après la France et l’Italie, cette troisième région cloud européenne consolide l’ancrage d’OVHcloud sur le continent et illustre sa volonté d’offrir des niveaux toujours plus élevés de sécurité et de résilience et une haute disponibilité.

Un ancrage européen pour accompagner la transformation numérique de la société

Les organisations publiques européennes exigent autonomie stratégique et résilience, tandis que les entreprises recherchent sécurité et conformité, notamment dans des secteurs réglementés comme la finance, l’énergie ou la défense. OVHcloud y répond avec plus de 80 produits dans ses datacenters, dont une vingtaine est située en Europe.

Premier fournisseur européen à proposer des régions multizones de haute disponibilité (3-AZ) à Paris et Milan, le groupe annonce le déploiement prochain d’une troisième région 3-AZ à Berlin pour répondre aux enjeux de ses clients.

« Notre première région 3-AZ à Berlin renforcera la sécurité et la résilience des infrastructures numériques européennes. Avec cette implantation, nous confirmons notre ambition d’accompagner toute l’économie, quels que soient les secteurs ou les tailles d’organisations. La souveraineté numérique européenne ne se construit pas avec des champions isolés mais des acteurs systémiques capables d’opérer à l’échelle du continent. » déclare Octave Klaba, fondateur et Président-Directeur Général d’OVHcloud.

Présent en Allemagne depuis 2005 et disposant déjà de deux datacenters sur le territoire, OVHcloud confirme, avec cette nouvelle implantation, son rôle de partenaire de confiance pour les organisations publiques et privées allemandes telles que Commerz Real, ITSC, la Bundesagentur für Arbeit et la Bundespolizei.

3-AZ : un modèle stratégique pour assurer sécurité, résilience et performance

Le modèle 3-AZ est conçu pour les applications critiques nécessitant haute disponibilité et résilience. Une région comprend trois zones de disponibilité (Availability Zones) indépendantes, avec des datacenters situés à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres, dotés d’alimentations électriques et de connexions réseau séparées. Elle garantit faible latence et sécurité maximale, et continuité des services, notamment pour les PRA dans des secteurs comme la finance, la santé ou les services publics.

Convaincu du rôle stratégique de ce modèle de déploiement pour la transformation numérique de l’économie, OVHcloud poursuivra le développement d’infrastructures cloud hautement redondées (régions 3-AZ) en Europe, avec l’ouverture de nouvelles régions dans d’autres métropoles européennes.

À propos d’OVHcloud



OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

