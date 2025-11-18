Eviden et AMD fourniront « Alice Recoque », premier supercalculateur exascale de France

Plus qu'un supercalculateur, Alice Recoque renforcera les capacités de la France et de l'Europe en matière de calcul scientifique, d'IA et de recherche, en alliant efficacité énergétique et souveraineté

Paris, France – 18 novembre 2025 – Eviden, la branche produits d’Atos Group leader dans le calcul avancé, et AMD (NASDAQ : AMD) annoncent avoir été sélectionnés pour construire Alice Recoque, un supercalculateur convergé de nouvelle génération répondant aux besoins de calcul scientifique (HPC) et d’intelligence artificielle (IA), en tant qu’AI Factory. Alice Recoque sera le premier supercalculateur exascale français et le deuxième en Europe, une machine capable d’étendre les capacités de recherche de l'Europe tout en garantissant efficacité énergétique et souveraineté.

Ce projet, piloté par le GENCI et opéré par le CEA, aura la capacité de dépasser un Exaflop par seconde (soit un milliard de milliards de calculs par seconde) pour la simulation scientifique, alimenté par les technologies de calcul HPC-IA d’AMD. Cette performance extrême, surpassant ce que l'humanité pourrait accomplir en quatre ans de calculs mentaux incessants, augmentera par cinquante la capacité du système précédent, en ne multipliant que par 5 la puissance électrique.

Ce projet, d'un coût total de 554 millions d'euros sur 5 ans de fonctionnement, est co-financé par EuroHPC JU, avec un budget issu du Programme Europe Numérique (DEP), et par le consortium Jules Verne, piloté par la France à travers le GENCI et le CEA avec la participation des Pays Bas, au travers de SURF, et de la Grèce avec GRNET.

Alice Recoque sera installée au sein du Très Grand Centre de calcul du CEA (TGCC), qui abrite déjà des systèmes Eviden, comme la machine Joliot-Curie de GENCI ou la machine Topaze du CEA.

Une usine d’IA-HPC pour relever les défis les plus pressants de l'Europe

Alice Recoque s'attaquera aux défis sociétaux, scientifiques et industriels les plus critiques de l'Europe en combinant des simulations à grande échelle, des analyses de données massives et des capacités d’IA.

Alice Recoque couvre l'ensemble du cycle de vie du calcul, intégrant du matériel de pointe, des logiciels d’IA avancés et des cas d’usage d’IA pour fournir des solutions évolutives à fort impact. Ce projet résulte directement de la collaboration et de l'engagement d'Eviden et d'AMD à accélérer la recherche et l'industrialisation des cas d’usage du HPC et de l’IA, avec un investissement majeur en ressources humaines et technologiques.

La partition « accélération » du système Alice Recoque sera alimentée par les processeurs AMD EPYC™ de nouvelle génération, nom de code « Venice », les GPU AMD Instinct™ MI430X – un nouvel accélérateur de la série MI400 conçu pour l’IA souveraine et le calcul scientifique – ainsi que des FPGA AMD. Par ailleurs, Alice Recoque accueillera une partition de calcul scalaire basée sur le microprocesseur européen Rhea2 développé par SiPearl. L’ensemble du système sera interconnecté par la solution réseau d’Eviden (BXIv3) au sein de sa dernière plateforme BullSequana XH3500, et complété par du stockage fourni par la société DDN.

Ce puissant écosystème permettra en particulier d'améliorer la modélisation climatique, d'accélérer l'innovation dans les matériaux et l'énergie, de mettre en place des jumeaux numériques pour la médecine personnalisée et de soutenir les modèles frontières d’IA européens de nouvelle génération. Il aidera également à traiter la très grande quantité de données générées par des instruments scientifiques tels que les télescopes, les satellites ainsi que les appareils connectés et les applications d'IA, générant des avancées majeures dans de multiples domaines.

S'engager pour une chaîne d'approvisionnement souveraine et maîtrisée

Fruit d'une ambition commune pour la souveraineté technologique, le système Alice Recoque s’appuie sur diverses technologies européennes, y compris pour certaines composantes critiques. L’ensemble du système sera interconnecté grâce à la solution de réseau BXI v3 d'Eviden, une alternative Européenne efficace pour interconnecter les systèmes IA et HPC. En complément du système Exascale, une partition supplémentaire intégrera le processeur européen Rhea2 de SiPearl afin d’augmenter les capacités de calcul de l’infrastructure.

Avec près des trois-quarts de la production des composants BullSequana XH3500 localisée en Europe, Eviden garantit traçabilité complète, conformité réglementaire et réduction des risques géopolitiques, tout en s'alignant sur les objectifs climatiques de l'Europe et en renforçant la souveraineté numérique grâce à des technologies AI-HPC sécurisées, durables et performantes.

Atteindre l'exascale avec moins de ressources et une consommation d'énergie réduite

Composé de 94 racks, Alice Recoque devrait être l’un des supercalculateurs les plus performants d’Europe pour les charges de travail HPC en double précision, avec des performances mémoire inégalées, des analyses plus approfondies et des simulations plus rapides. Pour atteindre ces capacités, Alice Recoque intégrera des composants modulaires et évolutifs dans la plateforme de supercalcul BullSequana XH3500, récemment dévoilée par Eviden afin de répondre aux demandes croissantes de l'IA, du HPC et de l'informatique quantique.

Avec 25 % de racks et de composants en moins par rapport aux systèmes exascale équivalents et jusqu’à 50 % d’efficacité énergétique en plus par GPU, l’architecture d’Eviden permettra à Alice Recoque de fournir des performances maximales à un coût et une consommation minimum, afin de répondre aux objectifs exigeants de l’Europe en matière d’efficacité énergétique.

Basé sur les GPU AMD Instinct MI430X, Alice Recoque prend en charge des types de données IA avancés, notamment FP4 et FP8, offrant des performances de calcul IA de premier plan. Chaque GPU intègre 432 Go de mémoire HBM4 et une bande passante de 19,6 To/s, ce qui permettra à Alice Recoque de fournir une capacité et un débit de pointe par GPU.

Pour permettre aux GPU AMD Instinct de fonctionner à pleine capacité et améliorer l’efficacité des communications distribuées, la solution réseau développée par Eviden, BXI v3, connectera tous les composants du système. Gage de souveraineté, cette technologie de réseau européenne garantira des performances applicatives accrues et une utilisation optimisée des ressources.

Les solutions matérielles et logicielles d'Eviden garantiront une puissance de calcul de haut-niveau avec une amélioration de l’efficacité énergétique des applications. Celle-ci est aujourd’hui estimée à environ 20%, par rapport aux systèmes exascale équivalents, une étape majeure vers l’IA frugale. La surveillance en temps réel et l'optimisation de l'énergie sont rendues possibles par le logiciel Argos d'Eviden, tandis que sa technologie unique de refroidissement liquide direct de 5e génération utilisera de l'eau tiède pour refroidir 100 % des composants de rack, offrant ainsi efficacité et durabilité à grande échelle.

Chiffres clés

Coût total du projet de 554 millions d'euros sur 5 ans

Performance de pointe de 1 exaflop (soit 1 milliard de milliards de calculs) par seconde en mode double précision L’équivalent de ce que l'humanité pourrait accomplir en quatre ans de calculs mentaux incessants L’équivalent de la puissance de 10 millions d’ordinateurs de bureau Augmentation par 50 de la capacité de calcul du centre de calcul intensif du CEA (TGCC), en ne multipliant que par 5 la puissance électrique

94 racks, 280km de câblage, 280 tonnes sur 174 mètres carrés (racks + services + câblage) Poids équivalent à 140 véhicules électriques ou 28 bus urbains 25% de racks et de composants en moins par rapport aux systèmes exascale existants

Consommation d’énergie réduite : Amélioration de l’efficacité énergétique des applications estimée à 20% par rapport aux systèmes exascale équivalents Jusqu’à 50 % d’efficacité énergétique supplémentaire par GPU, par rapport aux systèmes exascale équivalents 100 % des composants du rack refroidis à l'eau tiède



Philippe Baptiste, ministre français de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace

« La sélection d’Eviden pour construire Alice Recoque, le nouveau supercalculateur exascale européen, représente une avancée majeure pour la France et l’Europe. Ce projet incarne notre ambition commune dans les domaines du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et des technologies quantiques, tout en renforçant notre leadership technologique. Hébergé au TGCC du CEA, Alice Recoque permettra aux chercheurs et aux industriels de relever des défis cruciaux, de la modélisation climatique à l’innovation dans le domaine de la santé. Il constitue une pierre angulaire de ce que nous accomplirons ensemble, pour la science, le progrès et l’avenir numérique français et européen ».

Anne Le Hénanff, Ministre déléguée, chargée de l'IA et du Numérique

« À l'occasion du Sommet sur la souveraineté numérique du 18 novembre, nous réaffirmons avec les autres États membres européens notre ambition : renforcer nos champions européens du numérique. Le choix d'Eviden pour produire le supercalculateur Alice Recoque est un exemple concret de l'action collective de l'Europe pour faire de la souveraineté numérique une réalité. Alice Recoque deviendra un pilier essentiel pour l'avenir de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle. C'est une source de fierté de voir des entreprises françaises jouer un rôle central dans cette avancée. »

Dimitris Papastergiou, ministre grec de la Gouvernance numérique

« L’expérience européenne démontre que la souveraineté technologique s’acquiert par la coopération et une vision à long terme. La participation de la Grèce au projet de supercalculateur Alice Recoque témoigne de notre engagement en faveur d’un écosystème technologique européen fort et compétitif et s’inscrit pleinement dans notre stratégie nationale en matière d’IA, mise en œuvre sous l’égide du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Alice Recoque ouvre de nouvelles perspectives de collaboration et d’innovation, offrant aux startups, aux chercheurs et aux institutions académiques grecques un accès à des outils de pointe et positionnant la Grèce à l’avant-garde des développements mondiaux en IA. »

Anders Jensen, directeur exécutif d’EuroHPC

« Alors que l'Europe entre officiellement dans l'ère exascale, je suis ravi d'accueillir prochainement Alice Recoque au sein de notre parc de supercalculateurs EuroHPC. Ce supercalculateur exascale révolutionnaire, alimenté par des technologies européennes pionnières, permettra de propulser la découverte scientifique, l'innovation industrielle et la souveraineté technologique vers de nouveaux sommets, tout en garantissant une efficacité énergétique exceptionnelle. »

Philippe Lavocat, PDG de GENCI

« Dans la course mondiale pour faire de la puissance de calcul le moteur de la découverte scientifique et de l'innovation, la décision d'EuroHPC de choisir Eviden et d'adopter des technologies souveraines pour le supercalculateur exascale Alice Recoque marque une étape décisive pour l'Europe et la France. Forts d'une collaboration entamée il y a trois ans, GENCI et tous les membres du consortium Jules Verne sont extrêmement fiers d'avoir joué un rôle essentiel dans la réalisation de ce système exascale révolutionnaire, véritable atout pour la recherche et l'industrie. En ouvrant la voie aux services post-exascale, Alice Recoque propulsera l'Europe « au-delà du HPC », fédérant le calcul haute performance, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques pour soutenir la science, accélérer l'innovation et renforcer notre souveraineté technologique et notre compétitivité mondiale. »

Anne-Isabelle Etienvre, administratrice générale du CEA

« Acteur majeur du calcul haute performance, le CEA et ses équipes sont prêts et fiers d'héberger et d'exploiter le supercalculateur exascale Alice Recoque au TGCC. Cette initiative témoigne de notre expertise dans la construction d'infrastructures de recherche de grande envergure et des compétences de nos équipes tout au long de la chaîne de valeur. Le CEA salue le choix fait par EuroHPC d'une machine intégrant de nombreux composants technologiques et logiciels européens pour ce projet, notamment le réseau BXI d'Eviden et le processeur Rhea2 de SiPearl, soutenus de longue date par le CEA. Nous félicitons Eviden d’avoir remporté l'appel d'offres mené par EuroHPC pour réaliser ce nouveau fleuron européen de la recherche. L'Europe démontre ainsi son unité et réaffirme son leadership dans le domaine du calcul haute performance et de l'intelligence artificielle, une stratégie en accord avec la vision du CEA. »

Valeriu Codreanu, responsable des services de calcul chez SURF

« Nous sommes fiers de participer à ce projet extraordinaire. Alice Recoque permettra non seulement à nos scientifiques d’accéder à une puissance de calcul de pointe, mais renforcera également la souveraineté européenne »

Emmanuel Le Roux, vice-président senior, directeur mondial des activités « Advanced Computing and AI », Eviden, Atos Group

« Alice Recoque représente une nouvelle étape cruciale vers l'avenir numérique de l'Europe, défini par la souveraineté, la durabilité et l'excellence scientifique. Véritable catalyseur de percées scientifiques et industrielles, depuis la modélisation climatique et les soins de santé jusqu’aux matériaux avancés et à l'innovation en matière d'IA, ce système donnera aux chercheurs et aux industries de toute l'Europe les moyens d'agir. Né d'une vision européenne partagée, cette usine d’IA reflète ce que nous pouvons accomplir collectivement vers un objectif commun. Eviden est pleinement engagé à son succès, apportant son expertise pointue, son esprit de collaboration et son engagement à long terme pour un leadership technologique responsable. »

Dan McNamara, vice-président senior, Compute & Enterprise AI chez AMD

« Nous nous engageons à permettre la prochaine génération d’innovations dans l’IA et le HPC. Le supercalculateur Alice Recoque représente une avancée majeure pour l’IA souveraine européenne, en réunissant ambition nationale, collaboration régionale et technologies de calcul haute performance et IA d’AMD. Grâce à notre collaboration continue avec EuroHPC JU, le consortium Jules Verne et Eviden, nous sommes fiers de soutenir le leadership scientifique et industriel de l’Europe avec une plateforme conçue pour l’échelle, l’efficacité et la découverte. »

Philippe Notton, CEO et fondateur de SiPearl

« Avec le supercalculateur Alice Recoque, nous franchissons une étape importante dans notre mission de fournir des technologies microprocesseurs souveraines à l’écosystème européen de l’AI et du HPC grâce à notre coopération avec notre partenaire stratégique Eviden. »

Paul Bloch, président et co-fondateur, DDN

« DDN est honoré de soutenir le supercalculateur exascale Alice Recoque avec EuroHPC Joint Undertaking, GENCI, le CEA, Surf, GRnet et Eviden. Ce déploiement renforce le leadership de DDN dans les infrastructures de data-intelligence pour le calcul intensif et l’intelligence artificielle. En offrant des performances extrêmes, une efficacité et une compréhension des données à très grande échelle, nous contribuons à accélérer la découverte et à renforcer la compétitivité européenne pour relever des défis à fort impact.»

