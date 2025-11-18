MADD Canada et ses commanditaires provinciaux, la SGI et SLGA, incitent les élèves de la Saskatchewan à dire non à la conduite avec capacités affaiblies

REGINA, Saskatchewan, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les collisions de la route sont l’une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiennes et Canadiens, et l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Dans le but de prévenir d'autres tragédies, MADD Canada est de retour en Saskatchewan pour sensibiliser les élèves aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, avec le soutien de ses commanditaires provinciaux notamment l’Assurance du gouvernement de la Saskatchewan (SGI) et la Régie des alcools et des jeux de la Saskatchewan (SLGA). Aujourd'hui, les élèves de la 7e à la 12e année participeront à une présentation spéciale du Programme scolaire 2025-2026 à l’école secondaire F.W. Johnson Collegiate à Regina.

Conçu pour les élèves de la 7e à la 12e année, le Programme scolaire de MADD Canada sensibilise chaque année des milliers de jeunes à travers le pays grâce à des présentations d'une heure offrant un aperçu saisissant des dangers et des conséquences dévastatrices de la conduite après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Les présentations fournissent aux élèves les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies.

« Les décès et les blessures attribuables à la conduite avec capacités affaiblies changent à jamais la vie des familles et des communautés entières », déclare Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. Dans le cadre de notre Programme scolaire, nous présentons ces histoires aux élèves afin de les aider à comprendre les conséquences réelles et déchirantes de la conduite avec capacités affaiblies et de les inciter à faire des choix sécuritaires et sobres. Des choix qui pourraient sauver des vies. Nous tenons à remercier nos commanditaires provinciaux, la SGI et SLGA, qui nous ont permis de réaliser respectivement 30 et 60 présentations. »

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques liés à la conduite avec capacités affaiblies. De plus, un quiz interactif renforce les leçons clés et encourage les élèves à réfléchir à leurs choix. Chaque séance se termine par des témoignages poignants de victimes et de survivants, dont un nouveau témoignage d'Alyssa Kryger, blessée dans une collision impliquant du cannabis en 2018 et dont le père, Mike, et l'oncle, Mark, ont été tués dans la même collision.

« La SGI est fière de faire équipe avec MADD Canada pour veiller à ce que les jeunes prennent des décisions responsables », a déclaré l’honorable Jeremy Harrison, ministre responsable de la SGI. « Il est important de savoir qu’on n’est jamais trop jeune pour savoir comment trouver un moyen de transport sécuritaire. »

« La SLGA est tout aussi fière de faire équipe avec MADD Canada pour veiller à ce que les élèves de toute la province aient accès à ce programme éducatif qui sauve des vies », a déclaré l'honorable Alana Ross, ministre responsable de la SLGA. « Ce programme illustre les risques et les conséquences dangereuses de la conduite avec capacités affaiblies et constitue un excellent moyen de rappeler aux jeunes qu'ils ont le choix et la capacité d'éviter une telle tragédie. »

Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire renfermant du contenu supplémentaire afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

MADD Canada est reconnaissant envers ses commanditaires nationaux et provinciaux pour leur soutien au Programme scolaire. Pour de plus amples renseignements sur nos commanditaires et pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes de bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos de l’Assurance du gouvernement de la Saskatchewan

L’Assurance du gouvernement de la Saskatchewan (SGI) est le fonds d’assurance automobile autonome de la province. La SGI est le porte-parole de la province en matière de sécurité routière et l’administrateur de la Loi sur la sécurité routière. Veuillez consulter : www.sgi.sk.ca.

À propos de la Régie des alcools et des jeux de la Saskatchewan

La Régie des alcools et des jeux de la Saskatchewan (SLGA) est responsable du contrôle et de la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis dans toute la province. Veuillez consulter : www.slga.com.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

