Les investisseurs obtiennent un nouveau moyen de générer des distributions mensuelles et une exposition aux actions ordinaires de JPMorgan Chase & Co. alors que Purpose lance le FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose

TORONTO, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose ») est fière d’annoncer l’ajout d’un nouveau FNB axé sur le revenu d’actions individuelles à sa gamme de FNB d’actions à revenu Purpose (« actions à revenu ») : le FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose (le « Fonds »). Les investisseurs disposent d’une nouvelle solution pour améliorer* leur revenu mensuel grâce à une exposition ciblée aux actions ordinaires de JPMorgan Chase et Co. (« JPMorgan »). Le nouveau FNB commencera à être négocié aujourd’hui à la Cboe Canada sous le symbole JPYS.

Revenu futé, croissance réelle

Contrairement aux stratégies qui sacrifient la croissance future au profit des dividendes, le Fonds est conçu pour se concentrer sur le rendement à long terme tout en versant des distributions mensuelles stables et fiscalement avantageuses. JPYS utilise une stratégie systématique d’options d’achat couvertes et un effet de levier modéré pour générer un revenu mensuel amélioré*.

« Le leadership de JPMorgan sur le marché et ses investissements stratégiques dans l’IA et la technologie ont renforcé sa réputation de titan des services financiers », déclare Yuan Gao, vice-président, Produits, chez Investissements Purpose. « Avec notre nouveau FNB de parts de rendement, nous sommes ravis d’offrir aux investisseurs canadiens une puissante combinaison de revenus et de croissance grâce à une exposition à ce chef de file de l’industrie. »

Principaux avantages :

Revenu mensuel amélioré : Les investisseurs touchent des distributions mensuelles améliorées* tout en conservant une exposition aux actions de JPMorgan.

Les investisseurs touchent des distributions mensuelles améliorées* tout en conservant une exposition aux actions de JPMorgan. Potentiel de croissance à long terme : Participer à la croissance du rendement total potentiel à long terme de JPMorgan, la plus grande banque des États-Unis et un pionnier dans le secteur des services financiers.

Participer à la croissance du rendement total potentiel à long terme de JPMorgan, la plus grande banque des États-Unis et un pionnier dans le secteur des services financiers. Distribution fiscalement avantageuse : La stratégie vise à générer une distribution fiscalement avantageuse sous forme de gains en capital, de dividendes et de remboursement de capital, qui sont généralement imposés plus favorablement que le revenu d’intérêts.

La stratégie vise à générer une distribution fiscalement avantageuse sous forme de gains en capital, de dividendes et de remboursement de capital, qui sont généralement imposés plus favorablement que le revenu d’intérêts. Couverture en dollars canadiens : Le Fonds sera couvert à 100 % en dollars canadiens, ce qui réduira le risque de change lié au dollar américain pour les investisseurs.





La plateforme de FNB de revenu d’actions individuelles la plus importante au Canada**

Le FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose est le plus récent fonds de la gamme de FNB d’actions à revenu Purpose. Depuis son lancement en décembre 2022, la plateforme s’est enrichie de 29 FNB, offrant un éventail de stratégies axées sur le rendement pour les actifs canadiens, américains et de cryptomonnaie. Le nouvel ajout fait des actions à revenu une option de premier plan pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu mensuel et un rendement total de leurs actions et actifs numériques préférés.

« Notre nouvelle offre est un ajout parfait à notre gamme de FNB d’actions à rendement, offrant aux Canadiens plus de moyens d’atteindre leurs objectifs financiers et de compléter leurs portefeuilles », déclare Nick Mersch, gestionnaire de portefeuille, Actions à rendement. « Le FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose offre la possibilité de générer un revenu supplémentaire en plus de la stabilité du titre sous-jacent. C’est une nouvelle façon pour les Canadiens de faire fructifier leurs placements. »

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif d’environ 27 milliards de dollars. Investissements Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous envoyer un courriel à info@purposeinvest.com.

*Les fonds d’actions à rendement sont conçus pour procurer des distributions mensuelles « améliorées » ou plus élevées par rapport aux actions ordinaires sous-jacentes, qui versent des distributions relativement plus faibles ou nulles.

** Chef de file s’entend du premier à lancer au Canada. Les actions à revenu ont été lancées au Canada en décembre 2022.

