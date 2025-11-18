Communiqué de presse

Eviden et HMD Secure annoncent un partenariat stratégique afin d’intégrer des fonctionnalités critiques avancées au nouveau téléphone compact et durci Terra M de HMD

La nouvelle solution sera présentée pour la première fois à Milipol Paris sur le stand d'Eviden, Hall 5 – T182

Paris, France – 18 novembre 2025 – Eviden, la branche produits d’Atos Group leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, et HMD Secure (Human Mobile Devices), annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique visant à intégrer Lifelink MCx Connect d'Eviden au nouveau téléphone HMD Terra M de HMD, un appareil robuste et économique, conçu pour les entreprises, les forces de sécurité intérieure et les techniciens de terrain exposés à des environnements difficiles.

Lifelink MCx Connect d'Eviden est une solution conforme aux normes 3GPP1 et répond aux standards de télécommunications mondiaux. Elle permet de passer d’une communication push-to-talk en bande étroite traditionnelle à des communications sécurisées, interopérables et prêtes pour la connectivité haut débit des réseaux LTE et 4G/5G, que ce soit sur un réseau privé, public ou hybride.

Le HMD Terra M, un smartphone robuste et économique, doté d'un système d'exploitation intelligent pour un contrôle et une sécurité améliorés, est livré avec des applications essentielles, dont Lifelink MCx Connect. Les clients qui souhaitent activer les services MCx pourront contractualiser directement avec Eviden, garantissant ainsi une expérience fluide et un accompagnement personnalisé.

Ce partenariat associe la robustesse, l’aspect compact et le prix abordable du téléphone Terra M de HMD aux fonctionnalités avancées de Lifelink MCx Connect d'Eviden. Le résultat est une solution de communication stratégique puissante pour les organisations à la recherche de communications sécurisées, fiables et interopérables, sans compromis sur le budget ni la robustesse.

Cette solution s’adresse aux acteurs de la sécurité intérieure, aux entreprises de sécurité, aux polices municipales, aux opérateurs de transport locaux, aux hôpitaux et aux techniciens de terrain. Avec cet appareil robuste et économique doté de capacités de communication critiques, Eviden et HMD proposent une solution à la fois accessible et adaptée aux futurs standards de communications et aux déploiements à grande échelle.

Bernard Payer, Senior Vice President, Head of Mission-Critical Systems chez Eviden, Atos Group, a déclaré : « L'intégration de Lifelink MCx Connect au téléphone Terra M de HMD marque une étape importante de la mise à disposition de capacités de communications critiques à un public plus large. En associant nos fonctionnalités de haut niveau à un appareil robuste et abordable, nous permettons aux utilisateurs professionnels d'accéder à des services sécurisés et fiables d’où qu'ils interviennent. »

Anssi Rönnemaa, Directeur financier de HMD, a déclaré : « Notre nouveau téléphone HMD Terra M est conçu pour les professionnels à la recherche d’un équipement robuste, simple d’utilisation, à un prix accessible. En intégrant Lifelink MCx Connect d'Eviden, nous offrons à nos clients un matériel adapté à leurs contraintes sur le terrain et qui intègre des capacités de communication avancées, pour qu’ils soient connectés aux moments les plus cruciaux. »

À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de HMD Secure

HMD Secure Oy est une filiale de HMD (Human Mobile Devices), le plus grand fabricant européen de smartphones. Basé en Finlande, HMD Secure développe des solutions robustes, souveraines et sécurisées destinées aux gouvernements, à la défense, à la sécurité publique, aux entreprises et aux infrastructures critiques. S’appuyant sur une R&D européenne, une traçabilité et une sécurité renforcées de la chaîne d’approvisionnement, l’offre de HMD Secure répond aux enjeux de fiabilité, de souveraineté, de résilience et de contrôle des organisations.

1 3GPP : 3rd Generation Partnership Project est un organisme international de normalisation qui définit les standards de technologies de télécommunications mobiles.

