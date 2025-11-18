Datavault AI, Triton Geothermal과 수백만 달러 규모의 토큰화 서비스 계약 체결하며 막대한 수익 기회 확보

필라델피아, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여, 그리고 실물자산(RWA) 토큰화 기술을 제공하는 Datavault AI Inc.(NASDAQ: DVLT)가 세계 에너지 중심지인 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 Triton Geothermal LLC(“Triton”)와 토큰화 서비스 계약을 체결했다고 발표했다. Triton은 24시간 안정적인 전력을 공급할 수 있는 전 주기(Base-load) 지열 에너지 기업이다.

계약 조건에 따르면, Datavault AI는 총 1억 2,500만 달러 규모로 예상되는 디지털 토큰 발행과 관련해 최대 800만 달러의 토큰화 수수료를 지급받게 된다. 또한 계약은 발행 이후 Triton이 징수하는 모든 디지털 토큰 거래 수수료의 5%를 Datavault AI가 지속적으로 참여·공유하도록 규정하고 있다. 이번 협력은 Datavault AI의 RWA 토큰화 사업에 중요한 상업적 기회가 되는 동시에, 규제된 디지털 자산 시장에서 지속 가능한 반복 수익을 확대하려는 회사의 전략적 목표를 뒷받침하는 의미 있는 진전이다.

디지털 토큰 발행은 Triton의 지열 에너지 생산 자산 개발을 지원하기 위한 목적을 가지고 있다. Triton의 최초 추출 지점은 미국 에너지부(DOE)의 연구 프로그램을 통해 입증된 지열 저장층 내에 위치해 있다. 이 지하 자원은 독립적으로 검증된 대규모 지열 유체가 존재하는 저장층을 기반으로 하며, 미국 내 다수의 기저부하(Base-load) 발전소 건설 계획이 포함된 수년간의 상업적 개발 프로그램으로 뒷받침된다. DOE의 지열 저장층 독립 기술 검증과 Triton의 시장 평가 작업은 이미 완료되었으며, 이를 통해 해당 자원의 경제적 타당성이 확인되었고, 토큰의 기초 자산 기반을 구성하는 요소로 활용될 예정이다.

Datavault AI, 단독 기술 제공사로 참여

Datavault AI는 Triton이 앞으로 운영을 확대·확장함에 따라 진행되는 현재 및 향후 재생 지열 에너지 포트폴리오 전체의 토큰화 작업을 담당하는 단독 기술 제공사로 지정되었다. 더 광범위한 저장층 자료와 과거 시추 데이터는 복수의 지열 발전소를 포함하는 장기 개발 가능성을 보여주며, 이는 토큰화 구조에 강력한 가치 평가 기반을 제공한다. Triton의 역할은 Datavault AI의 독자적인 토큰화 프로토콜과 프로젝트 개발 기준에 따라 스마트 컨트랙트 프레임워크 설계 및 배포, 토큰 발행 지원, 비수탁형 기술 실행 통제 관리 등의 업무를 수행하게 된다.

토큰 발행에 앞서 디지털 토큰은 양측이 수용 가능한 독립적 가치평가를 기반으로 뒷받침된다. 토큰 배포는 해당 관할 지역의 적용 가능한 증권 규제를 준수하여, 면제( 또는 등록 발행을 통해 이루어질 수 있다.

Triton의 CEO 피에트로 카스텔리(Pietro Castelli)는 “Datavault AI 플랫폼의 활용은 토큰화된 재생 에너지 자산의 투명성, 규정 준수, 운영 통제를 강화할 것으로 기대된다”며 이번 계약에 의미를 부여했다.

Datavault AI의 최고마케팅책임자(CMO)이자 미국 에너지부 산하 브루크헤이븐 국립연구소(Brookhaven National Laboratory)와의 전략적 파트너십 프로젝트 수석 연구책임자(Lead Principal Investigator)인 Sonia Choi는 “지금 이 순간은 우리에게 있어 뜻깊은 시점이다. 우리가 추진해 온 RWA 토큰화 작업의 성숙도가 높아지고 있음을 보여줄 뿐만 아니라, 실물 기반 디지털 자산이 재생 에너지 프로젝트를 실질적으로 지원할 수 있음을 증명하고 있는 것이다. 이번 프로젝트의 시작과 다음 단계로의 진전을 함께할 수 있어 기대감이 크다.”라고 밝혔다.

Datavault AI의 최고경영자(CEO) 겸 공동창업자인 Nathaniel Bradley는 “지열 에너지는 소수의 자연적 재생 에너지원 가운데 하나로, 첨단 에너지 시스템과 AI 기반 인프라의 핵심 솔루션이 될 수 있는 독보적인 위치에 있다. 이번 기회는 구조화된 디지털 자산과 재생 에너지 개발 프로그램을 통합하는 것이 실제로 가능하며, 이를 통해 미국 내 에너지 생산 속도를 높일 수 있음을 보여주는 사례이다.”라고 강조했다.

Datavault AI는 디지털 자산 분야에서 기관 참여 증가와 규제 명확성 제고가 지속됨에 따라, 이와 유사한 유형의 추가 토큰화 계약이 향후 회사의 매출 기반에서 점점 더 중요한 비중을 차지할 것으로 예상하고 있다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 부문과 데이터 과학(Data Science) 부문을 중심으로 협업형 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초로 다중 채널 무선 HD 사운드 전송, 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거를 포함한 핵심 공간 음향 기술을 구현했다. 데이터 과학 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용해 체험형 데이터 인식, 가치 평가, 안전한 수익화 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선스 및 통합형 데이터 서비스를 지원한다. 또한 Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스를 가능하게 하며, 신뢰성과 윤리를 기반으로 한 책임 있는 AI 생태계 조성에 앞장서고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 타사 시스템 통합, 세부 데이터 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 회사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 보다 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인이 가능하다.

미래 예측 진술

이 보도자료에는 1995년 개정 「민간 증권소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 증권법이 규정하는 “미래예측 진술”이 포함되어 있으며, 이는 Datavault AI Inc.(“Datavault AI” 또는 “회사”) 및 그 산업과 관련된 위험과 불확실성을 수반한다. 일부 경우, 이러한 미래예측 진술은 “may,” “might,” “will,” “shall,” “should,” “expects,” “plans,” “anticipates,” “could,” “intends,” “target,” “projects,” “contemplates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “potential,” “goal,” “objective,” “seeks,” “likely,” “continue” 등과 같은 단어들 또는 이들의 부정형 혹은 유사한 의미를 가진 표현이 포함되어 있는지 여부로 식별할 수 있다. 이 단어들이 없다고 해서 해당 진술이 미래예측 진술이 아니라는 뜻은 아니다. 이러한 미래예측 진술에는, 향후 사건, Triton과의 토큰화 서비스 계약(Tokenization Service Agreement)에서 기대되는 수익, 예측된 디지털 토큰 발행 및 향후 거래 수수료 참여, Datavault AI의 토큰화 기술 배포 및 확장 가능성, Triton과 유사한 참여가 Datavault AI의 매출 기반에서 점점 더 큰 비중을 차지할 것이라는 기대, 지열 또는 기타 자원 기반(Resource-backed) 디지털 자산 발행 가능성, 토큰화된 자산의 시장 수용성, 예상 가치평가 절차, Datavault AI의 RWA 솔루션의 상업적 확장 등과 관련된 진술이 포함된다. 이러한 진술은 회사와 경영진이 합리적이라고 판단한 추정치와 가정에 기반하지만, 본질적으로 불확실하다. 이에 따라 독자들은 본 보도자료에 포함된 미래예측 진술에 과도하게 의존하지 말 것을 주의해야 한다.

실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 미래예측 진술에서 나타난 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성은 아래에 한정되지 않는다. 즉 경제·시장·규제 환경의 변화를 비롯해 계획된 디지털 토큰 발행의 완료 여부, 규모, 시기, 성공 가능성과 관련된 위험, Triton이 자금 조달 및 프로젝트 개발 활동을 완료할 수 있는 능력, Datavault AI가 Triton과의 계약에 명시된 서비스를 실행할 수 있는 능력, 가치평가 방법론 및 제3자 보고서와 관련된 불확실성, 토큰화 자산에 적용되는 규제 프레임워크 변화에 따른 위험, 기술 개발 및 통합과 관련된 위험, 기타 Datavault AI가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류—예: 2024년 12월 31일 기준 연차보고서(Form 10-K) 및 그 외 수시 제출 문서—에 보다 자세히 설명된 위험 요인들이 이에 해당한다. 이러한 요인들은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 실제 결과가 기대와 상당히 다르게 나타날 수 있음을 의미한다.

본 보도자료에 포함된 미래예측 진술은 해당 진술이 이루어진 시점의 사건에만 관련된다. Datavault AI는 법에서 요구하는 경우를 제외하고, 본 보도자료 발표 이후 발생하는 사건이나 상황, 혹은 새로운 정보나 예상치 못한 사건을 반영하여 미래예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다. Datavault AI가 본 미래예측 진술에서 밝힌 계획·의도·기대가 실제로 달성되지 않을 수 있으며, 독자는 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 또한 Datavault AI의 미래예측 진술에는 회사가 향후 추진할 수 있는 인수합병, 지분 매각, 합작투자, 투자 활동 등이 미칠 잠재적 영향은 반영되어 있지 않다.

언론 문의:

marketing@dvlt.ai

