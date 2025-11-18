2025 m. gruodžio 10 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2025 m. gruodžio 10 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).
Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2025 m. lapkričio 18 d. Bendrovės valdybos sprendimu.
Registracija vyks nuo 11.00 val. iki 11.45 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. gruodžio 3 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdybos einamoji kadencija baigiasi 2025 m. gruodžio 10 d., AB „Rokiškio sūris“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti šiuos asmenis: Antaną Trumpą (einamos kadencijos valdybos pirmininkas), Joną Vaičaitį (nepriklausomas narys), Paul M Campbell (nepriklausomas narys), Ligitą Trumpaitę – Lumpickienę (UAB „Rokiškio pieno gamyba“ Gamybos ir administracijos direktorė), Ritą Trumpaitę – Vanagienę (Verslininkė, medicinos mokslų daktarė) ir Andrių Trumpą (AB „Rokiškio sūris“ Turto saugos ir priežiūros padalinio vadovas).
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2025 m. gruodžio 3 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu ir susirinkime balsuoti elektroniniu būdu.
Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Bendrovė sudaro galimybę balsuoti susirinkime, pateikiant Bendrovei kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą bendrojo balsavimo biuletenį ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com
Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.
Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.
Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis.
Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcijų skaičius yra 32 281 173 vnt. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro). Balsavimo teisę suteikia – 31 419 899 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 861 274 savos akcijos.
Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.
Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+370 458 55200
Priedas