Maintenir le mouvement : Continental optimise la production de pneus grâce aux robots autonomes

À l’usine ContiLifeCycle de Continental à Hanovre-Stöcken, des robots mobiles autonomes (AMR) assurent le transport interne des pneus depuis mars 2025.

« Les robots de transport constituent un atout précieux dans nos opérations quotidiennes et contribuent à créer un environnement de production sûr, efficace et ergonomique », a déclaré Felix Hantelmann, directeur de l'usine ContiLifeCycle.

L’automatisation intelligente soutient la transition vers l’Industrie 4.0 ; des solutions robotiques sont utilisées dans les usines de pneus Continental à travers le monde.

MISSISSAUGA, Ontario, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'usine de rechapage ContiLifeCycle (CLC) de Continental pour pneus de camions et d'autobus à Hanovre-Stöcken, sept robots mobiles autonomes (AMR) assurent le bon déroulement des opérations depuis mars 2025. Leur mission : transporter les pneus verts dans l'usine, libérant ainsi les employés pour des tâches plus qualifiées telles que la configuration des machines et le contrôle qualité. En intégrant avec succès l'automatisation intelligente, Continental rend les processus de production manuels plus ergonomiques tout en améliorant encore l'efficacité de la fabrication des pneus, une étape clé vers l'industrie 4.0 prête pour l'avenir.

« Les robots autonomes soutiennent notre flux de production depuis maintenant six mois », explique Felix Hantelmann, directeur de l'usine ContiLifeCycle. « Ils effectuent des tâches de transport simples et répétitives, telles que le déplacement d'un pneu d'un point à un autre. Les robots sont directement connectés à notre système de commande numérique, ils savent donc exactement où aller et comment se coordonner entre eux pour y parvenir. Ils constituent un atout précieux pour nos opérations quotidiennes et contribuent à créer un environnement de production sûr, efficace et ergonomique. »

Plus de temps pour la qualité : les robots autonomes rationalisent la production de pneus

Les robots se déplacent de manière autonome et en toute sécurité dans le hall de production grâce à des capteurs avancés, des systèmes de caméras à 360 degrés et une technologie de contrôle basée sur l’intelligence artificielle. À des vitesses pouvant atteindre deux mètres par seconde – soit environ le rythme d’une marche rapide – ils transportent les pneus entre les différentes stations du processus de rechapage : de la machine de fabrication des pneus aux presses de vulcanisation, puis jusqu’au contrôle qualité.

Le nouveau flux de rechapage à chaud se déroule comme suit :

Un robot de manutention transfère la carcasse de pneu poncée vers la machine d’assemblage des pneus, où – selon la taille du pneu – jusqu’à 18 kilogrammes de caoutchouc neuf, chauffé à environ 100 °C, sont appliqués sur la bande de roulement et les flancs.

Une fois la bande de roulement et les flancs appliqués, le robot de manutention place le pneu sur un chariot de transport. Un robot mobile autonome, connecté au système numérique de gestion des commandes, déplace ensuite le chariot soit vers la presse de vulcanisation, soit vers une zone de stockage intermédiaire, selon la capacité disponible.

Dans la presse de vulcanisation, le pneu d’environ 75 kilogrammes est traité à 160 °C, ce qui lui confère sa forme finale et son profil de bande de roulement. Il est ensuite transféré via un convoyeur vers le poste de contrôle qualité.





Les avantages des robots de transport mobiles sont évidents :

« Nos employés n’ont plus à transporter les pneus à travers le hall, ce qui réduit considérablement la charge physique. Ils peuvent ainsi se concentrer sur des tâches plus exigeantes, telles que l’exploitation des machines et le contrôle qualité », explique Hantelmann. Avant l’introduction des robots, les employés transportaient les pneus manuellement à l’aide de grues et de chariots pouvant peser jusqu’à 250 kilogrammes lorsqu’ils étaient chargés de deux pneus. Ce processus nécessitait plusieurs étapes manuelles et de nombreux déplacements entre les stations.

Une technologie avec un esprit d’équipe : les employés contribuent au changement

Continental a accompagné le déploiement du projet par un programme de formation complet, favorisant ainsi l’adhésion des employés. Ces derniers ont même participé au choix des noms des robots, tels que Cargo Knight, Rubber Ranger et LifeCycle Commander. Six mois plus tard, les robots font désormais partie intégrante de l’équipe.

L’utilisation de robots mobiles autonomes illustre parfaitement la manière dont Continental exploite la numérisation et l’automatisation pour rendre la production de pneus plus efficace et plus durable. Et le succès parle de lui-même : des solutions similaires ont été mises en place dans d’autres usines de pneus Continental à travers le monde, notamment à Mount Vernon et Clinton en Amérique du Nord, à Púchov et Otrokovice en Europe, ainsi qu’à Hefei et Rayong en Asie.

Plus d’un million de pneus rechapés à l’usine ContiLifeCycle de Hanovre

Depuis 2013, l’usine CLC rechapent des pneus usés pour camions et autobus. Les pneus usagés sont d’abord soigneusement inspectés et débarrassés de leur ancienne bande de roulement. Ils reçoivent ensuite une nouvelle bande, sont vulcanisés pour obtenir un nouveau profil, puis soumis à des contrôles de qualité et de sécurité. Ce processus permet de réutiliser jusqu’à 70 % du pneu d’origine.

Le résultat : un produit équivalent à un pneu neuf en termes de sécurité et de performance, tout en utilisant nettement moins de ressources. Depuis son ouverture, l’usine de Hanovre a rechapé plus d’un million de pneus. En incluant les autres usines de rechapage dans le monde, Continental a produit environ huit millions de pneus rechapés pour camions et autobus.

Continental est un fabricant de pneus de premier plan et un spécialiste du secteur. Fondée en 1871, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 39,7 milliards d'euros en 2024 et emploie actuellement environ 95 000 personnes dans 54 pays et marchés.

Les solutions proposées par le secteur Pneumatiques rendent la mobilité plus sûre, plus intelligente et plus durable. Son portefeuille haut de gamme comprend des pneumatiques pour voitures, camions, bus, deux-roues et véhicules spéciaux, ainsi que des solutions et services intelligents pour les flottes et les détaillants de pneumatiques. Continental offre des performances de pointe depuis plus de 150 ans et est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Au cours de l'exercice 2024, le secteur Pneumatiques a généré un chiffre d'affaires de 13,9 milliards d'euros. La division Pneumatiques de Continental emploie plus de 57 000 personnes dans le monde entier et compte 20 sites de production et 16 sites de développement. Press contact

