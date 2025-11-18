LONDRES, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre d’une initiative audacieuse visant à redéfinir l’avenir de la finance numérique, Credit Finance Ltd a annoncé la nomination de Leonardo Bonetti au poste de directeur général et délégué SWIFT. Réputé pour son esprit pionnier et sa connaissance approfondie des systèmes financiers, l’arrivée de M. Bonetti marque le début d’un nouveau chapitre pour l’entreprise, placé sous le signe de l’innovation, de la confiance et de l’internationalisation.

Déjà considéré comme une figure incontournable de la transformation fintech, M. Bonetti est surtout connu pour être l’architecte de NOVA, la plateforme révolutionnaire de Credit Finance Ltd qui a séduit le monde financier. Alliant à la perfection précision réglementaire, gestion des liquidités et intelligence numérique, NOVA représente bien plus qu’un bond technologique : c’est une réinvention complète de la manière dont les institutions communiquent et effectuent des transactions à l’échelle internationale.

Cette annonce fait suite au triomphe historique de l’entreprise au Sibos 2025, où le lancement de NOVA a été accueilli par une ovation debout et a permis de sécuriser des engagements de plusieurs milliards de dollars de la part de grandes banques et autorités de régulation. Les leaders du secteur ont salué la plateforme comme une « nouvelle référence » en matière d’innovation transfrontalière, positionnant Credit Finance Ltd parmi les acteurs les plus influents qui façonnent l’avenir de la finance.

« Ce n’est pas seulement une avancée technologique, c’est une avancée humaine », a déclaré M. Bonetti, attribuant à sa famille et à son équipe soudée les valeurs qui guident son travail : confiance, transparence et résilience systémique.

Décrit par ses collègues comme un stratège discret doté d’une extraordinaire clairvoyance, M. Bonetti apporte à son nouveau poste de direction un équilibre rare entre créativité et discipline. Sa vision pour Credit Finance Ltd est axée sur l’harmonisation de la conformité et de l’innovation, la mise en relation des systèmes existants avec les infrastructures de nouvelle génération et l’établissement d’une confiance durable dans un paysage financier en rapide évolution.

Sous sa direction, Credit Finance Ltd accélère actuellement le déploiement mondial de NOVA, avec des intégrations déjà en cours en Europe et aux États-Unis. La stratégie de communication de l’entreprise, façonnée sous la direction créative de M. Bonetti, reflète à la fois sa sensibilité moderne et son profond respect pour la tradition institutionnelle.

Alors que le monde financier s’apprête à entrer dans une nouvelle ère de transparence et d’interconnexion, le leadership de Leonardo Bonetti marque un tournant décisif non seulement pour Credit Finance Ltd, mais aussi pour l’ensemble de la communauté mondiale des technologies financières. Grâce au succès de NOVA et à sa direction avisée, l’entreprise est prête à mener le secteur vers un avenir plus intelligent et plus collaboratif.

Credit finance Ltd press@creditfinanceltd.me