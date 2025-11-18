Journée Mondiale des Toilettes : JCDecaux achève à Paris le déploiement du plus grand réseau de sanitaires publics à entretien automatique au monde

Paris, le 18 novembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce la réalisation complète du déploiement de la nouvelle génération de sanitaires publics de la Ville de Paris, premier réseau mondial de sanitaires automatiques sur le domaine public d’une ville, après 18 mois de mobilisation de la part des équipes de JCDecaux.

Inventeur du sanitaire à entretien automatique sur le domaine public et leader mondial dans ce domaine, JCDecaux s’était vu confier en 2022 par la Ville de Paris le renouvellement et la modernisation des sanitaires parisiens. Après 2 ans d’industrialisation, leur déploiement avait débuté en mars 2024 pour succéder progressivement aux modèles précédents. JCDecaux et ses partenaires Enedis et Eau de Paris ont remplacé environ 7 sanitaires par semaine, répartis à travers les différents quartiers de Paris, afin que soit garanti un haut niveau de service par arrondissement.

Une mobilisation forte des équipes pour réaliser une performance technologique et industrielle au service de la Ville de Paris, des Parisiens et des visiteurs.

Les équipes chantier de JCDecaux ont travaillé 24/24 6/7 pour remplacer en seulement 18 mois 417 sanitaires (avec une prévision de 18 créations d'emplacement pour atteindre un parc cible de 435 sanitaires) et relevé de nombreux défis avec succès :

Un déploiement éclair sur les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avant la cérémonie d’ouverture ;

Un taux de disponibilité maintenu à 90 % sur l’ensemble du parc pendant le chantier ;

La réutilisation à 100 % des emplacements et des infrastructures et réseaux existants, en ayant expertisé chaque site lors de la phase de conception du produit ;

Une méthode innovante avec son partenaire Enedis de récupération des réseaux électriques sous tension pour limiter les temps d'intervention sur site et maintenir un haut niveau de continuité de service pendant toute la phase chantier.

Tout au long du chantier, JCDecaux et ses partenaires ont fait des Parisiens et des visiteurs une priorité. La dépose et la pose des sanitaires se sont effectuées de nuit pour ne gêner ni la circulation ni les déplacements des piétons, et le service est resté efficace avec un taux de service de plus de 98 % et plus de 3 000 interventions par semaine.

Des sanitaires plus capacitaires en hausse de fréquentation.

Favorisant plus encore l’accès de toutes et tous à l’hygiène dans l’espace public, la fréquentation de ces nouveaux sanitaires, dont la capacité d’accueil a été doublée et la disponibilité du service multipliée par quatre par rapport aux précédents modèles, est en hausse avec près de 2,5 millions d’entrées par mois sur l’ensemble du parc :

1 million pour la partie cabine (85 entrées en moyenne par jour et sanitaire)

1,5 million pour l’urinoir (115 entrées en moyenne par jour et sanitaire)

Alors que 17,7 millions d’entrées ont été enregistrées sur l’ensemble de l’année 2024, ce sont déjà 18 millions d’entrées qui ont été comptabilisées de janvier à septembre 2025.

JCDecaux : leader mondial des sanitaires à entretien automatique.

Les sanitaires publics, soumis à des exigences spécifiques, ne sont pas des mobiliers urbains comme les autres. Leur bon fonctionnement nécessite une parfaite compréhension des usages, alliée à la maîtrise de la conception et de l’exploitation. Fort de son savoir-faire unique, JCDecaux opère les deux plus grands contrats de sanitaires publics à entretien automatique dans le monde : Paris et Berlin, avec respectivement 435 et 278 édicules. Le Groupe exploite plus de 2 500 sanitaires dans 28 pays, qui totalisent plus de 30 millions d’entrées par an. Ces sanitaires publics font partie intégrante du paysage urbain mondial. De Paris à Berlin, en passant par Marseille, San Francisco, Stockholm, Abidjan ou Lagos, JCDecaux propose des mobiliers et services afférents qui évoluent avec leur environnement et leur époque.

Aux Etats-Unis, notre mission est d'offrir des services d'hygiène de premier ordre qui rendent les espaces urbains plus conviviaux, plus sûrs et accessibles à tous. Depuis près de 30 ans, nous accompagnons la ville de San Francisco, où nous déployons nos sanitaires à entretien automatique, nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, garantissant ainsi fiabilité et sécurité pour les résidents et les visiteurs. Notre équipe dédiée gère l'ensemble de l'entretien et des opérations en cours, soutenue par un modèle de financement innovant où les revenus publicitaires des kiosques couvrent l'installation et les frais de fonctionnement. Ceci permet un service ininterrompu, gratuit pour les contribuables et permettant un engagement à long terme éprouvé en faveur du bien-être public.

Dans ce pays, d'autres projets sont en cours de développement pour favoriser l'accès à l'hygiène dans l’espace urbain :

Chicago : dans le cadre d'un programme qui n'incluait jusqu'à présent pas de sanitaires, JCDecaux participera à un projet pilote en installant gratuitement début 2026 un sanitaire public à entretien automatique ;

New York : JCDecaux s'est engagé à doubler le nombre de ses sanitaires publics à entretien automatique pour en déployer au total 40 à travers toute la ville. Sept ont déjà été installés.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « En inventant le sanitaire à entretien automatique en 1980, JCDecaux a non seulement été visionnaire et précurseur, mais a surtout permis de démocratiser et révolutionner l’accès à l’hygiène pour toutes et pour tous dans l’espace urbain. Nous sommes très fiers d’avoir déployé avec succès la nouvelle génération de sanitaires à entretien automatique pour la Ville de Paris, véritable performance industrielle et opérationnelle pour laquelle je remercie chaleureusement toutes nos équipes et nos partenaires, pleinement mobilisés à toutes les étapes de ce projet. Depuis plus de 40 ans et les deux premiers exemplaires installés à l’époque dans le quartier de Beaubourg et fort de son savoir-faire unique en tant que concepteur et exploitant, JCDecaux agit en faveur de l’hygiène publique et gère aujourd’hui le 1er réseau de sanitaires publics automatiques au monde. L’innovation continue au cœur du modèle de JCDecaux apporte aux villes du monde entier des solutions sécurisées d’accès à l'hygiène et à la propreté, un droit humain fondamental qui sera mis en avant lors de la Journée mondiale des toilettes 2025, le 19 novembre prochain. Par son action, JCDecaux, partenaire officiel du Fonds Conjoint des Nations Unies pour les Objectifs de Développement Durable, est fier de soutenir l’objectif n°6, autour de l’assainissement et de l’eau potable pour tous d’ici 2030. »

