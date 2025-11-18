Déclaration des transactions sur actions propres du 10 novembre au 14 novembre 2025

Nanterre, le 18 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 10 novembre au 14 novembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 10 Novembre au 14 Novembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI10/11/2025FR00001254862 864116,292300XPAR
VINCI11/11/2025FR00001254867 843117,937700XPAR
VINCI11/11/2025FR000012548661118,150000CEUX
VINCI11/11/2025FR0000125486787117,450000TQEX
VINCI12/11/2025FR000012548618 900119,050800XPAR
VINCI12/11/2025FR00001254861 821119,023900CEUX
VINCI12/11/2025FR0000125486898118,854700TQEX
VINCI13/11/2025FR000012548614 079120,642100XPAR
VINCI13/11/2025FR00001254862 079120,705500CEUX
VINCI13/11/2025FR0000125486109120,750000TQEX
VINCI14/11/2025FR000012548671 519119,729100XPAR
VINCI14/11/2025FR000012548635 145119,618500CEUX
VINCI14/11/2025FR00001254865 469119,510700TQEX
      
  TOTAL161 574119,5387 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

