Nanterre, le 18 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 10 novembre au 14 novembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 10 Novembre au 14 Novembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 10/11/2025 FR0000125486 2 864 116,292300 XPAR VINCI 11/11/2025 FR0000125486 7 843 117,937700 XPAR VINCI 11/11/2025 FR0000125486 61 118,150000 CEUX VINCI 11/11/2025 FR0000125486 787 117,450000 TQEX VINCI 12/11/2025 FR0000125486 18 900 119,050800 XPAR VINCI 12/11/2025 FR0000125486 1 821 119,023900 CEUX VINCI 12/11/2025 FR0000125486 898 118,854700 TQEX VINCI 13/11/2025 FR0000125486 14 079 120,642100 XPAR VINCI 13/11/2025 FR0000125486 2 079 120,705500 CEUX VINCI 13/11/2025 FR0000125486 109 120,750000 TQEX VINCI 14/11/2025 FR0000125486 71 519 119,729100 XPAR VINCI 14/11/2025 FR0000125486 35 145 119,618500 CEUX VINCI 14/11/2025 FR0000125486 5 469 119,510700 TQEX TOTAL 161 574 119,5387

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

Pièce jointe