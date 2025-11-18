Sodexo - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 novembre 2025

Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2025

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2025

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transaction LEI Code ISIN Volume

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen d'acquisition

(en euros) Marché 10/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 12 631 45,8255 CEUX 10/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 8 015 45,8830 XPAR 10/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 062 45,8934 AQEU 10/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 087 45,8008 TQEX 11/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 17 776 46,2326 CEUX 11/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 17 493 46,2482 XPAR 11/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 288 46,1755 AQEU 11/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 632 46,2533 TQEX 12/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 12 502 46,4552 CEUX 12/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 393 46,5419 AQEU 12/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 15 004 46,5280 XPAR 12/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 420 46,4177 TQEX 13/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 23 791 47,1565 XPAR 13/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 588 47,0835 TQEX 13/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 223 47,0370 AQEU 13/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 21 398 47,0669 CEUX 14/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 418 46,8778 AQEU 14/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 21 588 46,8940 XPAR 14/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 25 414 46,8692 CEUX 14/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 935 46,8928 TQEX Total 196 658 46,6214

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).

À propos de Sodexo



Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l’expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.



Chiffres clés Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires

consolidé pour l’exercice 2025

consolidé pour l’exercice 2025 426 000 employés au 31 août 2025

2e employeur privé basé en France

dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 22 octobre 2025)







Pièce jointe