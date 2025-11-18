Sodexo - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 novembre 2025

|Information réglementée
Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2025
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2025
Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.
Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.
Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :
|Jour de la transaction
|LEI
|Code ISIN
|Volume
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen d'acquisition
(en euros)
|Marché
|10/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|12 631
|45,8255
|CEUX
|10/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|8 015
|45,8830
|XPAR
|10/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|1 062
|45,8934
|AQEU
|10/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|2 087
|45,8008
|TQEX
|11/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|17 776
|46,2326
|CEUX
|11/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|17 493
|46,2482
|XPAR
|11/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|1 288
|46,1755
|AQEU
|11/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|2 632
|46,2533
|TQEX
|12/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|12 502
|46,4552
|CEUX
|12/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|1 393
|46,5419
|AQEU
|12/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|15 004
|46,5280
|XPAR
|12/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|3 420
|46,4177
|TQEX
|13/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|23 791
|47,1565
|XPAR
|13/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|2 588
|47,0835
|TQEX
|13/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|2 223
|47,0370
|AQEU
|13/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|21 398
|47,0669
|CEUX
|14/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|1 418
|46,8778
|AQEU
|14/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|21 588
|46,8940
|XPAR
|14/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|25 414
|46,8692
|CEUX
|14/11/2025
|969500AGKR3PRJG4WD05
|FR0000121220
|2 935
|46,8928
|TQEX
|Total
|196 658
|46,6214
Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).
