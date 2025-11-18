Sodexo - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 novembre 2025

 | Source: Sodexo SA Sodexo SA

Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2025

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2025

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transactionLEICode ISINVolume
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen d'acquisition
(en euros)		Marché
10/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122012 63145,8255CEUX
10/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212208 01545,8830XPAR
10/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 06245,8934AQEU
10/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 08745,8008TQEX
11/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122017 77646,2326CEUX
11/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122017 49346,2482XPAR
11/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 28846,1755AQEU
11/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 63246,2533TQEX
12/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122012 50246,4552CEUX
12/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 39346,5419AQEU
12/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122015 00446,5280XPAR
12/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212203 42046,4177TQEX
13/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122023 79147,1565XPAR
13/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 58847,0835TQEX
13/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 22347,0370AQEU
13/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122021 39847,0669CEUX
14/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 41846,8778AQEU
14/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122021 58846,8940XPAR
14/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122025 41446,8692CEUX
14/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 93546,8928TQEX
      
  Total196 65846,6214 
      

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l’expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.
Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.


Chiffres clés Sodexo

  • 24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires
    consolidé pour l’exercice 2025
  • 426 000 employés au 31 août 2025
  • 2e employeur privé basé en France
    dans le monde
  • 43 pays
  • 80 millions de consommateurs au quotidien
  • 8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière
    (au 22 octobre 2025)


Pièce jointe


Attachments

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 novembre 2025

Recommended Reading