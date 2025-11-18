Une étude menée par YPrime révèle une réduction de 74 % des erreurs de localisation lors de la migration des eCOA grâce à des flux de travail basés sur l’IA

MALVERN, Pennsylvanie, 19 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime, leader reconnu dans le domaine des technologies d’études cliniques, a publié aujourd’hui de nouveaux résultats indiquant que l’application de l’IA dans le processus de localisation des eCOA apporte des avantages qualitatifs mesurables, à savoir une réduction de 74 % des erreurs de migration, des cycles de révision deux fois plus rapides et une plus grande inclusivité des études à l’échelle mondiale.

La recherche « Garbage In, Garbage Out : Can AI Reduce the Impact of Human Error in eCOA Localized Text Migration ? » présentée à l’ISPOR 2025 par Jonathan Norman, directeur de la localisation et de la gestion à grande échelle chez YPrime, a évalué comment l’IA pourrait améliorer l’un des aspects les plus négligés du développement des eCOA, à savoir la migration, processus qui consiste à importer des évaluations des résultats cliniques (COA) traduites dans des systèmes numériques.

À partir d’un échantillon de 15 études réalisées dans 11 langues, YPrime a comparé la migration effectuée par des humains à son propre processus de migration basé sur l’IA. Le flux de travail basé sur l’IA a permis de réduire le nombre total d’erreurs de migration de 74 %, de diminuer de 60 % le nombre de rapports d’écran contenant des erreurs et de raccourcir de 67 % le processus de révision de la localisation, tout en n’introduisant aucun nouveau type d’erreur.

« La localisation est l’une des étapes les plus critiques et les moins automatisées dans la préparation d’études cliniques internationales », a déclaré le Dr Karl McEvoy, vice-président, eCOA et technologies pour les patients chez YPrime. « Cette recherche démontre que lorsque l’IA est formée à l’aide de structures de fichiers et de règles linguistiques spécifiques à l’eCOA, elle peut éliminer les étapes du processus produisant le plus d’erreurs, ce qui permet aux linguistes et aux équipes de recherche de passer en revue des documents de meilleure qualité. Il en résulte des approbations plus rapides, des données plus fiables et des études cliniques internationales plus inclusives. »

En améliorant la vitesse et la précision de la localisation, l’IA aide les promoteurs à garder une couverture linguistique plus large, réduisant ainsi le besoin d’exclure les populations sous-représentées quand les délais sont serrés. L’approbation plus rapide des rapports d’écran localisés favorise l’accélération de la publication des versions d’études eCOA et des étapes importantes relatives au premier patient, ce qui permet de réaliser des économies de temps et d’argent mesurables dans l’ensemble des programmes mondiaux.

Les résultats de cette étude témoignent de l’engagement continu de YPrime en faveur de l’innovation, qui débouche sur une efficacité mesurable des études, dans le sillage de lancements récents, tels que Advanced eCOA Oversight, Automated Data Change Forms (DCF) et les intégrations de glucomètres pour les études sur les appareils connectés. YPrime poursuit le développement de ses initiatives en matière d’IA au sein de sa plateforme eCOA, en mettant l’accent sur l’évaluation de la qualité et les flux de travail de localisation de nouvelle génération qui allient automatisation et supervision humaine.

YPrime a récemment été nommée leader dans l’évaluation eCOA PEAK Matrix® 2025 d’Everest Group, reconnaissant ainsi sa capacité éprouvée à fournir des solutions eCOA évolutives et de haute qualité qui répondent à la rapidité et à la complexité des études cliniques modernes. La société a également été reconnue comme pionnière dans le domaine de l’engagement des patients en 2024, ce qui souligne sa volonté de créer des outils numériques qui améliorent l’accès, la précision et l’équité dans la recherche clinique.

Les experts de YPrime discuteront de ces résultats lors d’un webinaire qui se tiendra le mercredi 3 décembre 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.yprime.events. Pour consulter l’intégralité de l’affiche ISPOR, rendez-vous sur www.yprime.com/resources.

À propos d’YPrime

YPrime simplifie les études cliniques grâce aux solutions eCOA, IRT et eConsent qui combinent rapidité, flexibilité et qualité. Grâce à une application intuitive et à une conception facile à utiliser, la plateforme eCOA d’YPrime permet d’améliorer l’observance des patients. Elle rationalise également les flux de travail du centre d’étude grâce à un puissant portail eCOA, s’intègre parfaitement aux dispositifs connectés et aide les promoteurs grâce à des tableaux de bord en temps réel améliorant le processus de prise de décision. La localisation des eCOA assistée par l’IA accélère la mondialisation, tandis que les eCOA et IRT prévalidés et configurables garantissent un démarrage plus rapide des études avec des mesures de qualité supérieures aux normes du secteur. Reconnue par les leaders pharmaceutiques et les entreprises biotechnologiques émergentes, YPrime combine expertise approfondie du secteur et innovation pour fournir des solutions fiables. Avec près de deux décennies de succès avéré, des solutions dans plus de 250 langues et une assistance dans plus de 100 pays, YPrime est votre partenaire idéal pour trouver des solutions sûres à tous les problèmes en matière de recherche clinique. Visitez www.yprime.com ou envoyez un e-mail à marketing@yprime.com.

