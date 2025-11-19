Taina Kyllönen on nimitetty eQ:n henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi

eQ Oyj pörssitiedote

19.11.2025, klo 9.00

Taina Kyllönen, KTM, on nimitetty eQ:n henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.2.2026 ja raportoi toimitusjohtaja Jouko Pölöselle. Kyllönen siirtyy eQ:lle Helsingin yliopiston viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävästä, jossa hänen vastuualueelleen on kuulunut myös muun muassa innovaatiopalvelut ja markkinointi. Tätä ennen hän on toiminut pitkään viestinnän, sijoittajasuhteiden ja markkinoinnin johtotehtävissä SSAB:lla, Rautaruukissa sekä Metsossa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisten asiantuntijatiimien johtamisesta.

”Toivotan Tainan lämpimästi tervetulleeksi eQ:lle. Tainalla on laaja kokemus viestinnästä ja brändin rakentamisesta, sijoittajasuhteiden hoitamisesta, yrityskulttuurin kehittämisestä ja johtoryhmätyöskentelystä pörssiyhtiöissä. Tainassa yhdistyy vahva strateginen osaaminen ja käytännöllinen hands-on asenne. Hänen vankka osaamisensa tuo erinomaisen lisän eQ:n yrittäjähenkiseen, osaavaan ja sitoutuneeseen tiimiin”, toteaa eQ Oyj:n toimitusjohtaja Jouko Pölönen.





”Odotan innolla työskentelyä eQ:lla. On hienoa päästä mukaan yhtiön kehittämiseen ja kannattavan kasvun rakentamiseen yhdessä koko tiimin kanssa”, sanoo Taina Kyllönen.

Kyllösen CV ja kuva on tämän tiedotteen liitteenä.

eQ Oyj

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, puh. 050 1282

Taina Kyllönen, puh. 040 582 2175







Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Liitteet