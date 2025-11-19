

Communiqué de presse

Atos annonce la disponibilité d'Autonomous Data & AI Engineer, une solution d'IA agentique sur Microsoft Azure, optimisée par la plateforme Atos Polaris AI

Les solutions d'IA agentique seront en démonstration sur le stand d'Atos lors du salon Microsoft Ignite, qui se tiendra à San Francisco du 18 au 21 novembre

Paris, France – 18 novembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA et partenaire Microsoft Frontier pour les technologies d'IA, annonce aujourd'hui la disponibilité d'une solution d'IA agentique, Autonomous Data and AI Engineer, conçue pour augmenter les capacités et la vitesse des équipes d'ingénierie des données et de l'IA. Cette solution s'appuie sur la plateforme Atos Polaris AI lancée plus tôt cette année et aujourd’hui intégrée aux fonctionnalités avancées du cloud et de l'IA d'Azure, permettant l’implémentation de systèmes complets d'agents d'IA travaillant de manière autonome pour orchestrer des flux de travail complexes.

Fondée sur les principes d'IA responsable de Microsoft, cette solution agentique est conçue pour gérer et automatiser des tâches d'ingénierie IA basées sur des données complexes nécessitant plusieurs étapes de traitement dans le cadre de processus métiers applicables à tout secteur. Elles est actuellement disponible pour Azure Databricks et Snowflake sur Azure, deux plateformes de données cloud de premier plan disponibles sur Microsoft Azure.

Autonomous Data and AI Engineer peut intégrer, traiter et interagir de manière autonome avec des données structurées et non structurées. Après avoir chargé des fichiers à partir de plateformes de données externes, les agents appliquent des règles de qualité et de transformation des données afin de créer des visualisations de données servant de base à la prise de décision humaine. Une fois que les tâches typiques d'ingénierie des données sont exécutées avec succès, les spécialistes peuvent utiliser des agents IA et de visualisation supplémentaires pour interroger facilement les données et obtenir des informations exploitables.

Les experts métiers techniques et non techniques peuvent utiliser le Atos Polaris AI Agent Studio no-code intégré pour associer et orchestrer plusieurs agents, les connecter à des LLMs (grands modèles de langage), à divers outils et autres agents à l'aide de normes ouvertes telles que les protocoles MCP (Model Context Protocol) et A2A (Agent-to-Agent).

La solution d'IA agentique d’Atos réduit les efforts manuels, et accélère le développement et le déploiement des opérations de données d’environ 60 %. Elle accélère la mise sur le marché en réduisant la dépendance vis-à-vis des équipes centrales d'experts dans la génération d’informations à partir de nouvelles sources de données. La solution réduit également les coûts opérationnels jusqu'à 35 % en s'appuyant sur des agents DataOps qui permettent de réduire le temps moyen de traitement des tickets. Les entreprises peuvent donc s'adapter rapidement à l'évolution des sources de données, aux priorités changeantes et aux exigences de conformité, tout en libérant des capacités de R&D et d'innovation.

« La capacité de notre solution Autonomous Data & AI Engineer à combiner et à analyser de manière transparente les données sur les principales plateformes de Microsoft Azure telles que Databricks et Snowflake permet à nos clients d'accélérer leurs efforts de modernisation des données et de transformation via l'IA. Notre nouvelle solution agentique permet d'adopter le paradigme des « Service-as-Software » en exploitant l'IA pour gérer des tâches complexes à étapes multiples d'ingénierie de données », a déclaré Narendra Naidu, responsable mondial des données et de l'IA chez Atos.

Depuis plus de 20 ans, Atos et Microsoft collaborent pour offrir des services cloud flexibles qui optimisent les ressources, rationalisent les processus et prennent en charge les centres de données mondiaux. Avec l'introduction de la plateforme Atos Polaris AI sur Microsoft Azure, les deux entreprises fournissent une fois encore des solutions de bout en bout à leurs clients pour les appuyer dans leur parcours de transformation numérique.

La plateforme d'IA d'Atos Polaris sera en démonstration lors du salon Microsoft Ignite, qui se tiendra au Moscone Center, à San Francisco, du 18 au 21 novembre. Découvrez l’engagement d’Atos pour l'innovation et la croissance grâce aux données et à l'IA, la plateforme Atos Polaris AI, ainsi que nos solutions d'IA et de cloud de bout en bout et bien plus encore sur notre stand numéro 4335.

