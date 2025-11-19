Equinor ASA: Meldepliktig handel

Tildeling av aksjer til enkelte primærinnsidere og deres nærstående i Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) i henhold til Equinors aksjespareprogram og langtidsinsentivprogram.

Enkelte primærinnsidere, samt deres nærstående, som deltar i Equinors aksjespareordning har den 19. november 2025 fått tildelt aksjer.

Videre har en primærinnsider den 19. november 2025 fått tildelt aksjer til en kurs på NOK 243,10 per aksje i forbindelse med deltagelse i selskapets langtidsinsentivprogram. Denne ekstra tildelingen skyldes at den ansatte har gått over i en stilling som gir rett til en høyere langtidsinsentivtildeling (Helge Haugane, konserndirektør for Power).

Detaljer om individuelle tildelinger av aksjer til primærinnsidere og deres nærstående er inntatt i vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg