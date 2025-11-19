ControlUp führt kostenloses Migrationstool ein

SAN FRANCISCO, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ab dieser Woche steht ControlUp Migrate for Windows 365 jedem - unabhängig vom Kundenstatus - kostenfrei zur Verfügung. Die neue Lösung des zu den führenden Herstellern von Digital Employee Experience (DEX) Management zählenden Unternehmens ControlUp ermöglicht die Migration vorhandener Microsoft Azure Virtual Desktop und Azure Virtual Machine (VMs) Images zu Windows 365 Cloud PCs. Der Einsatz des Tools macht mit klassischen Desktop-Migrationsprojekten verbundene komplexe manuelle Arbeitsschritte überflüssig und verringert dabei möglicherweise auftretende Probleme und Risiken. Erreicht wird dies dadurch, dass das Werkzeug IT-Teams schrittweise durch den automatisierten Prozess leitet.

Automatisierte statt aufwändiger manueller Migration

Viele Unternehmen haben bereits Azure-basierte VMs in ihren Azure Virtual Desktop-Umgebungen im Einsatz, deren Überführung zu Windows 365 sich oftmals als Herausforderung erweist. Denn die manuelle Migration von Images geht typischerweise mit hoher Ressourcennutzung einher, ist anfällig für menschliche Fehler, kann Ausfallzeiten verursachen und Projekte verzögern. ControlUp Migrate for Windows 365 löst diese Probleme, indem es den gesamten Migrationsprozess automatisiert – angefangen von der intelligenten Auswahl bis hin zur Kompatibilitätsprüfung der VMs. Darüber hinaus spielt das Tool reibungslos mit der ControlUp-Managementplattform zusammen, sodass der Umzug von Azure Virtual Desktop zu Windows 365 sicher, schnell und kosteneffizient gelingt. Die Integration erfolgt dabei direkt über die von Microsoft bereitgestellte Windows 365 Migration API.

Unterbrechungsfreie Transformation der Infrastruktur

Die Automatisierung des Migrationsprozesses ist insbesondere für IT-Abteilungen interessant, die ihre Infrastruktur auf den neuesten Stand bringen möchten und das möglichst ohne Ausfallzeiten. Das Tool überprüft bereits vor dem Start, dass alle hierfür entscheidenden Voraussetzungen erfüllt sind. Beispielsweise wird die Kompatibilität mit Windows 10 oder höher sowie die korrekte Konfiguration des Betriebssystem-Datenträgers sichergestellt und nach inkompatiblen Agenten gesucht. Dadurch senkt ControlUp Migrate for Windows 365 die Fehlerquote signifikant und beschleunigt die Durchführung des Projekts. Anwender können frei wählen, was sie überführen möchten - aktuelle Azure Virtual Desktop-Instanzen, beliebige Azure VMs oder eigene benutzerdefinierte Images. Nach Abschluss des Prozesses werden die neuen Windows 365 Cloud PCs automatisch in die bestehende ControlUp-Organisation integriert. Dies ermöglicht es, sie aus einer Hand in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten.

Partnerstimme

„Technologiepartnerschaften sind für den erfolgreichen Einsatz unserer Cloud-Lösungen bei Kunden entscheidend. Daher freuen wir uns, dass ControlUp an unserem Programm zur Einführung der Windows 365 Migrations-API teilnimmt. Ergebnis unserer Zusammenarbeit ist das kostenfreie ControlUp Migrate for Windows 365-Tool, das jetzt für jedermann verfügbar ist. Es beschleunigt nicht nur den Migrationsprozess enorm, sondern unterstützt Unternehmen zudem dabei, sicher und schnell auf Windows 365 umzusteigen.“

Scott Manchester, Vice President Windows 365 & Azure Virtual Desktop, Microsoft

Herstellerstimme

„Jedes Unternehmen, das auf Windows 365 migrieren möchte, kann ControlUp Migrate for Windows 365 hierfür kostenlos nutzen. Was dieses Tool so besonders macht, ist unser innovativer Ansatz: Bereits vor dem Projektstart umfassende Kompatibilitätsprüfungen direkt auf den VM-Datenträgern durchzuführen. Dadurch begrenzen wir Unsicherheiten und Fehler, wie sie bei herkömmlichen Projekten oftmals auftreten, auf ein Minimum. Die Automatisierung aller Einzelschritte, angefangen von der Prüfung, ob alle Voraussetzungen für den Umzug gegeben sind bis hin zur Integration der neuen VMs in ControlUp für eine bessere Überwachung und ein umfassenderes Management, ist ein weiterer Pluspunkt . Denn dadurch wird aus einem bislang komplexen Vorhaben ein planbares, unkompliziert umsetzbares und damit kontrollierbares Projekt.“

Gadi Feldman, Vice President Product, ControlUp

Weitere Informationen

[Website] ControlUp Support for Windows 365

Über ControlUp

ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf ControlUp – darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen: https://www.controlup.com/de/ .