Communiqué de presse

Eviden remporte la maintenance du système Polyalert de l'Office fédéral suisse de protection de la population

Polyalert, le système national d'alerte développé par Eviden, s'appuiera sur l’expertise de l’entreprise en matière de services managés pour conserver son avance technologique

Zürich, Suisse - Paris, France – 19 novembre 2025 - Eviden, la branche produits d’Atos Group leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd'hui avoir été notifié d’une extension de contrat par l'Office fédéral suisse de protection de la population (OFPP). Ce contrat, valable jusqu'en 2031 et prorogeable jusqu'en 2035, porte sur la maintenance et la mise à niveau régulière de Polyalert, le système d'information critique d’alerte de la population suisse en cas d'incidents majeurs tels que les phénomènes météorologiques extrêmes, les catastrophes environnementales ou les accidents industriels. Cette extension témoigne de l'expertise technologique d'Eviden et de sa capacité à constamment adapter Polyalert pour répondre à l’évolution des besoins de l’OFPP.

Conçu et développé par Eviden et opérationnel depuis 2016, Polyalert est un système centralisé permettant la diffusion rapide, sur plusieurs canaux, de notifications homogènes en allemand, français, italien et anglais. Il permet au gestionnaire d'alerte de sélectionner les canaux les plus appropriés à chaque situation et constitue un élément clé de la stratégie d'alerte multicanal de la Suisse.

Polyalert active à distance le réseau national d'environ 5 000 sirènes à l'aide du réseau radio national de sécurité publique Polycom et est également connecté à l'application mobile et au site web Alertswiss, utilisés par les citoyens pour se mettre en sécurité en cas de situations d’urgence. Eviden a conçu Polyalert comme un système cybersécurisé hautement redondant qui fonctionne indépendamment d'internet ou des réseaux mobiles.

Les services de support opérationnel et de maintenance d'Eviden garantiront la résilience du système, sa modernisation continue et la conformité aux exigences de l’OFPP, grâce à des méthodologies avancées et les meilleures pratiques en matière de services managés.

Martin Thüring, Responsable de l’activité sécurité intérieure pour la Suisse auprès d’Eviden, Atos Group, a déclaré : « Cette extension de contrat est une reconnaissance forte de notre compréhension approfondie des exigences de l'OFPP et de notre engagement de long terme à soutenir la Suisse par la mise en œuvre de systèmes critiques modulaires et évolutifs afin d’assurer la sécurité de sa population. »

Fournisseur clé de l'écosystème de sécurité publique en Suisse, Eviden est également le principal fournisseur et intégrateur de Polycom, le réseau radio sécurisé national déployé pour les autorités et organisations de sauvetage et de sécurité (Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherhei - BORS). Polycom permet une communication radio transparente au sein et entre les gardes-frontières, la police, les pompiers, les ambulances, la protection civile et les unités de soutien militaire.

À propos de l'expertise d'Eviden en matière de sécurité intérieure

Depuis 30 ans, Eviden fournit des systèmes numériques et de communication pour la protection civile et les forces de l'ordre. Ces systèmes associent communications critiques 4G/5G, gestion des urgences, vision par ordinateur, renseignement d'origine électromagnétique, analyse de données, IA et cybersécurité pour protéger les citoyens dans les zones urbaines, les frontières, les grands événements et les sites critiques.

Pour plus d'informations, consulter le site Web d'Eviden.

***

À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse

Atos Group : Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0)6 64 56 74 88

Suisse : Alice Yates | alice.yates@atos.net

Pièce jointe