Herlev 19 november 2025

Selskabsmeddelelse 44/2025

Periodemeddelelse 1-3 kvartal 2025 med årets 2 nedjustering:

CEO Michael Hove har følgende kommentarer til periodemeddelelsen:

”I årets 3. kvartal har vi fortsat haft nervøse og faldende markeder indenfor især kreditobligationer og kapitalandele, hvilket har ramt vores samlede resultat, som er mindre tilfredsstillende på netto DKK 1.5 mio.

Vores vurdering er, at det fortsat er svært af finde gode investeringsmuligheder med en balanceret risiko hvilket er selskabets strategi og investeringsfilosofi, men dette til trods, så har selskabet fra 1 januar – 30 september 2025 skabt en nettoindtjening på DKK 7.5 mio. svarende til en EKF på 3,8%.

Selskabet forventer, at økonomien generelt vil fortsætte med god vækst i 2026 primært grundet en forventning om fortsatte lave renter, som vil have en positiv effekt på alle vores 4 forretningsområder.

Performance highlights 1 januar – 30 september 2025:

Resultat efter skat er DKK 7,5 mio. (Ejendomme bidrager med en nettoindtjening på DKK 6,6 mio., kreditobligationer med DKK 2,2 mio. og kapitalandele med DKK -0,5 mio., samt Ikke-allokerede poster udgør DKK - 0.8 mio.).





Udvalgte hoved- og nøgletal Q1-Q3-2025:

Beløb er i DKK mio. Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 2024 Resultat efter skat 7,45 13,99 15,51 Egenkapital 195,27 194,03 194,00 Balance 372,76 314,36 307,07 Egenkapitalforrentning 3,81% 7,33% 8,11% Selskabets soliditet 52,38% 62,20% 63,40% Kurs/indre værdi (udvandet) 0,62 0,72 0,67 Indre værdi 4,47 4,21 4,25 Indre værdi (udvandet) 4,41 4,16 4,20

Egenkapitalen for Q1-Q3-2025 er påvirket negativt med DKK 6.380.053 med netto køb af egne aktier fra diverse aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 1/1-2025 – 30/9-2025.





Udvalgte highlights/opdatering af nøgletal oktober 2025:

I oktober 2025 realiserede selskabet et overskud efter skat på DKK 0,2 mio., hvilket giver et samlet resultat for perioden 1/1-31/10-2025 på DKK 7,7 mio. DKK (Ejendomme bidrager med DKK 7,5 mio., kreditobligationer DKK 2,1 mio., kapitalandele med DKK -0,8 mio. og Ikke-allokerede poster udgør - DKK 1,5 mio.).

Årets resultat svarer til en egenkapitalforrentning på 3,81% år til dato.

Selskabets egenkapital ultimo oktober 2025 var DKK 195,6 mio. (Inkl. et tilbagekøb af egne aktier i 2025 på DKK 6,4 mio.).

Selskabets indre værdi ultimo oktober 2025 var på 4,41 (Udvandet indre værdi).

Selskabet har ultimo oktober 2025 investeringer for DKK 355,0 mio. fordelt med DKK 227,1 mio. i ejendomme, DKK 76,6 mio. i kreditobligationer, DKK 3,8 mio. i pantebreve og DKK 47,5 mio. i kapitalandele.





Forventninger til 2025:

Selskabets nedjusterer sin målsætning til at forrente egenkapitalen til 2-4% svarende til en efter skat indtjening i niveauet DKK 4-8 mio. Den tidligere reviderede forventning fra H1-2025 var 6-8% svarende til en indtjening efter skat på DKK 11-15 mio. For uddybning heraf se selskabsmeddelelse 37/2025.

Årets 2 nedjustering er med baggrund i resultatet for årets 10 første måneder, samt forudsætninger om at selskabets ejendomme ikke værdireguleres pr. 31/12-2025, og at selskabet nedskriver sit skatteaktiv pr. 31/12-2025.

Selskabets langsigtede målsætning er uændret at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt baseret på selskabets investeringer i ejendomme, obligationer og kapitalandele.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 1400 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer, pantebreve samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

